Sụn gà làm món gì ngon? 3 món sụn gà thơm ngon ăn là ghiền

Sụn gà là nguyên liệu khá quen thuộc và được chế biến thành nhiều món ăn vặt thơm ngon vô cùng hấp dẫn. Nếu bạn vẫn chưa biết sụn gà làm món gì ngon thì trong bài viết hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ giới thiệu đến bạn 3 món ăn từ sụn gà thơm ngon, ăn là ghiền ngay lần đầu thưởng thức. Cùng theo dõi!

Nếu vẫn chưa biết sụn gà làm món gì ngon thì đừng bỏ qua món sụn gà chiên giòn .

1kg sụn gà (Sụn gà có hai loại là sụn đầu gối và sụn ức, bạn nên chọn loại sụn ức để làm món này sẽ ngon hơn)

2 thìa cà phê rau mùi khô (parsley)

1/2 thìa bột thìa là

2 tép tỏi băm nhuyễn

1/4 thìa tiêu xay

2 thìa bột self-raising

Gia vị, hạt nêm

Sụn gà có hai loại là sụn đầu gối và sụn ức - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sụn gà chiên giòn

Bước 1: Rửa sạch sụn gà rồi mang luộc trong nước sôi khoảng 15 phút, để sụn chín vừa mềm thì vớt ra để ráo.

Bước 2: Ướp sụn gà với các gia vị cho thấm, thêm khoảng 1/4 thìa muối và một ít hạt nêm trộn đều lên.

Bước 3: Bắc chảo dầu lên bếp cho nóng rồi bỏ sụn vào chiên giòn là được.

Bước 4: Vớt sụn gà ra đĩa, nên ăn lúc còn nóng. Có thể dùng sụn gà chiên giòn kết hợp với rau xà lách trộn dấm, chấm sốt mayonnaise hoặc muối tiêu chanh cũng rất ngon.

Cách làm sụn gà chiên giòn thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Sụn gà cháy tỏi ớt

Nguyên liệu chuẩn bị

500g sụn gà

50g bột chiên giòn

200ml bia lạnh

1 cây hành lá

2 củ hành tím

2 muỗng canh hạt tiêu và muối

3 tép tỏi

2 quả ớt đỏ

1 quả trứng

Muối, tiêu vừa ăn

Gia vị ướp sụn gà gồm: 1 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng canh rượu gạo, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng cà phê hạt tiêu, đường.

Nguyên liệu chuẩn bị làm món sụn gà cháy tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm sụn gà cháy tỏi ớt

Sơ chế nguyên liệu: Hành tím bóc vỏ rồi bằm nhỏ. Ớt thái khoanh tròn nhỏ vừa ăn. Sụn gà rửa thật sạch rồi đem ướp với dầu mè, hạt tiêu và đường trong 20 phút cho thấm đều.

Chuẩn bị một bát nhỏ cho trứng, bia và bột chiên vào trộn đều, để yên trong 15 phút.

Cho dầu vào ngập chảo đun nóng, nhúng sụn gà vào hỗn hợp bột tạo thành một lớp áo mỏng rồi thả vào chảo dầu. Chiên sụn gà đến khi chín đều thì vớt ra đĩa lót sẵn giấy thấm dầu cho ráo bớt dầu.

Làm nóng một chảo khác với chút dầu, cho hành tây, tỏi và ớt vào phi thơm.

Cho phần sụn gà vào trộn đều khoảng 15 giây. Rắc ít hành lá xắt nhỏ lên trên mặt, trộn đều lại vài lần nữa thì tắt bếp. Như vậy là món sụn gà cháy tỏi ớt đã hoàn thành, thật đơn giản phải không nào.

Cách làm sụn gà cháy tỏi ớt - Ảnh minh họa: Internet

Sụn gà xào sả ớt

Những cơn mưa cuối với không khí lành lạnh thì không thể thiếu những món ăn có vị cay cay, nồng nồng cho bữa cơm thêm ấm áp. Một trong những món ăn mà bạn không nên bỏ qua trong thời tiết như thế này đó chính là sụn gà xào sả ớt. Hãy cùng khám phá cách thực hiện món ăn này ngay sau đây.

Nguyên liệu chuẩn bị

Sụn gà 500g

Sả: 5 nhánh

Tỏi: 3 tép

Ớt: 2 trái

Đường, nước màu, bột nêm,nước mắm, dầu ăn…

Ngò rí

Sơ chế nguyên liệu

Sụn gà rửa thật sạch để ráo nước

Sả, ớt rửa sạch rồi xắt lát

Tỏi băm nhuyễn

Rau ngò rửa sạch

Sụn gà xào sả ớt - Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến

Bắc chảo lên bếp chờ thật nóng rồi cho dầu vào. Trút ớt, sả, tỏi vào phi cho thơm và vàng đều. Nếu bạn thích ăn cay thì có thể cho thêm 1 muỗng sa tế.

Cho sụn gà vào chảo xào đến khi săn lại thì cho chút nước màu (có thể dùng bột nghệ để thay thế cũng rất ngon), đường, nước mắm và bột nêm vào. Đun với lửa lớn cho chảo sôi lên để sụn gà ngấm gia vị.

Tiếp theo bạn cho 1 chén nước lạnh vào chảo và tiếp tục nấu với lửa nhỏ.

Nấu cho đến khi sụn gà săn lại thì tắt bếp.

Trút sụn gà ra đĩa và trang trí thêm ớt xắt lát, ngò rí.

Trong những ngày đầu đông mà thưởng thức sụn gà xào sả ớt có vị mằn mặn, cay cay thơm nồng mùi ớt, sả,… thì không gì sánh bằng.

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Ăn sụn gà có tốt không?

Nhiều người thắc mắc ăn sụn gà có tốt không thì câu trả lời là có. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì sụn gà có chứa chất axit amin là cystein có khả năng điều trị bệnh ngoài da và hỗ trợ xương khớp. Các nhà khoa học đã dùng sụn gà để chữa bệnh viêm đa khớp thành công.

Ngoài ra, sụn gà còn có công dụng xóa bỏ các nếp nhăn trên da. Da gà, sụn gà còn chứa axit sunfuric có vai trò vô cùng quan trọng đối với làn da. Dùng sụn, xương và da gà nấu canh, nấu cháo ăn thường xuyên sẽ có tác dụng loại bỏ nếp nhăn, giúp da trơn mượt, mang lại cho bạn vẻ tự tin tràn đầy sức sống.

Trên đây là giới thiệu một số món ăn chế biến từ sụn gà được nhiều người thực hiện và yêu thích. Hy vọng qua bài viết có thể giúp bạn giải quyết được băn khoăn sụn gà làm món gì ngon để có thể trổ tài chiêu đãi cả gia đình và bạn bè.