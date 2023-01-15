Năm hết Tết đến, cùng vào bếp làm món MỨT VỎ BƯỞI này ăn ngon lắm nè

Món ngon mỗi ngày 15/01/2023 16:49

Tưởng không ngon mà lại ngon với không hề cay đắng chút nào luôn, nhâm nhi với trà rất hợp với thời tiết này.

Công thức làm mứt vỏ bưởi

 

Năm hết Tết đến, cùng vào bếp làm món MỨT VỎ BƯỞI này ăn ngon lắm nè - Ảnh 1

 

- Vỏ bưởi chọn bưởi da xanh, quả non thì đỡ bị xơ. Sau đó lược bớt phần cùi trắng rồi cắt thành từng miếng vừa ăn.

 

- Đường theo tỉ lệ 1:1 với vỏ bưởi 

 

- Pha muối với nước sâm sấp mặt bưởi, cho bưởi đã thái vào bóp cho bưởi ra hết dầu khoảng 20 phút.

 

- Rửa sạch vỏ bưởi nhiều lần với nước

 

- Cho nồi nước lên bếp, thêm vào muối và cho vỏ bưởi vào đun tầm 3-5 phút ở lửa vừa, không đun quá lâu hoặc sôi sẽ làm bưởi nát.

 

- Rửa sạch và bóp nhiều lần nước, ăn thử thấy vỏ bưởi không còn bị đắng và the là đạt.

 

- Lần rửa cuối vắt bưởi khô vừa để đem đi ướp đường.

 

- Ướp vỏ bưởi với đường trong 1-2 tiếng khi đường tan bớt 

 

- Đem sên trên bếp trên lửa vừa với chảo chống dính tới khi nước cạn và bưởi hơi se thì đem sấy bằng nồi chiên cho khô hẳn.

 

- Sấy bằng nồi chiên không dầu 80 độ C trong 60 phút, nếu sấy 2 khay cùng lúc thì giữa giờ các bạn đảo khay để bưởi khô đều nhé!

 

Năm hết Tết đến, cùng vào bếp làm món MỨT VỎ BƯỞI này ăn ngon lắm nè - Ảnh 2

 

Năm hết Tết đến, cùng vào bếp làm món MỨT VỎ BƯỞI này ăn ngon lắm nè - Ảnh 3

Chúc mọi người thành công!

 

Nguồn: FB Vân Anh

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