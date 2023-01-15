Năm hết Tết đến, cùng vào bếp làm món MỨT VỎ BƯỞI này ăn ngon lắm nè

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Công thức làm mứt vỏ bưởi
- Vỏ bưởi chọn bưởi da xanh, quả non thì đỡ bị xơ. Sau đó lược bớt phần cùi trắng rồi cắt thành từng miếng vừa ăn.
- Đường theo tỉ lệ 1:1 với vỏ bưởi
- Pha muối với nước sâm sấp mặt bưởi, cho bưởi đã thái vào bóp cho bưởi ra hết dầu khoảng 20 phút.
- Rửa sạch vỏ bưởi nhiều lần với nước
- Cho nồi nước lên bếp, thêm vào muối và cho vỏ bưởi vào đun tầm 3-5 phút ở lửa vừa, không đun quá lâu hoặc sôi sẽ làm bưởi nát.
- Rửa sạch và bóp nhiều lần nước, ăn thử thấy vỏ bưởi không còn bị đắng và the là đạt.
- Lần rửa cuối vắt bưởi khô vừa để đem đi ướp đường.
- Ướp vỏ bưởi với đường trong 1-2 tiếng khi đường tan bớt
- Đem sên trên bếp trên lửa vừa với chảo chống dính tới khi nước cạn và bưởi hơi se thì đem sấy bằng nồi chiên cho khô hẳn.
- Sấy bằng nồi chiên không dầu 80 độ C trong 60 phút, nếu sấy 2 khay cùng lúc thì giữa giờ các bạn đảo khay để bưởi khô đều nhé!
Chúc mọi người thành công!
Nguồn: FB Vân Anh