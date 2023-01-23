Mùng 2 Tết làm bánh bông lan hoa quả phiên bản mới, nguyên liệu và công thức đơn giản nhất ai làm cũng thành công

Món ngon mỗi ngày 23/01/2023 07:11

Các bạn hãy nhanh tay vào bếp và cùng học cách làm món bánh bông lan hoa quả cho cả nhà thưởng thức ngay nhé.

Nguyên liệu:

Mùng 2 Tết làm bánh bông lan hoa quả phiên bản mới, nguyên liệu và công thức đơn giản nhất ai làm cũng thành công - Ảnh 1

100g hoa quả khô.

75g rượu rum

80g bơ Lạt

90g bột mỳ đa dụng số 11

50g đường cát trắng

2 quả trứng gà

15g bột hạnh nhân

1g vỏ chanh

1g bột nở

1g muối

10ml rượu trái cây

Cách làm:

Mùng 2 Tết làm bánh bông lan hoa quả phiên bản mới, nguyên liệu và công thức đơn giản nhất ai làm cũng thành công - Ảnh 2

- Cho rượu rum vào âu hoa quả khô ngâm trong thời gian 8 tiếng.

- Sau 8 tiếng đổ hoa quả khô ra rổ cho ráo rồi trộn với 20g bột mỳ.

- Tách lòng đỏ và lòng trắng vào 2 âu khác nhau.

- Dùng máy đánh trứng đánh lòng trắng từ tốc độ trung bình cho đến tốc độ cao nhất cho đến khi lòng trắng trứng bông cứng (gọi là hỗn hợp A)

- Bơ để ở nhiệt độ phòng cho mềm, cho đường vào và dùng máy đánh trứng đánh cho trứng chuyển sang màu vàng nhạt.

- Cho lần lượt từng lòng đỏ vào đánh tiếp.

- Cho tất cả các nguyên liệu còn lại vào (muối, bột hạnh nhân, bột nở, bột mỳ, vỏ chanh, rượu trái cây) đánh tiếp đến khi hỗn hợp hòa quyện (gọi là hỗn hợp B)

- Cho lần lượt hỗn hợp A vào hỗn hợp B trộn đều.

- Cho hoa quả khô vào hỗn hợp bột trộn đều và cho vào khuôn.

- Làm nóng lò nướng trước 15 phút ở nhiệt độ 160 độ C. Nướng bánh ở nhiệt độ 160 độ C và trong thời gian 55 phút.

Lưu ý: nướng bánh khoảng 30 phút khi thấy mặt bánh vàng thì dùng giấy bạc che lại.

Mùng 2 Tết làm bánh bông lan hoa quả phiên bản mới, nguyên liệu và công thức đơn giản nhất ai làm cũng thành công - Ảnh 3

Chúc các các bạn thành công.

Nguồn: FB Nguyen Thi Thanh Diep

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