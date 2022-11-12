Lợi ích 'không tưởng' về sức khỏe mà quả trứng gà mang lại

Món ngon mỗi ngày 12/11/2022 17:32

Không ngờ quả trứng gà lại mang đến những lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, tim mạch, đặc biệt là đối với bệnh nhân bị tiểu đường thì quả trứng gà là một vị thuốc tốt.

Làm đẹp da 

Trong quả trứng gà có chứa hàm lượng niacin , beta- caroiten, sắt và nhiều chất xơ cũng như những thành phần chống oxy hóa cực mạnh cho da. Do đó, việc ăn quả trứng gà đều đặn sẽ giúp bạn có được làn da khỏe mạnh và săn chắc.

Tốt cho tiêu hóa

 

Trong quả Lêkima có chứa hàm lượng chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa bổ sung số lượng lớn vào phân và ngăn ngừa táo bón bằng cách giúp thực phẩm di chuyển trơn tru qua ruột.

Chất xơ hòa tan nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột có lợi, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) như acetate, propionate và butyrate giúp các tế bào trong ruột khỏe mạnh. Ngoài ra còn cải thiện các triệu chứng rối loạn đường ruột, bao gồm hội chứng ruột kích thích (IBS) và viêm loét đại tràng.

 

Lợi ích 'không tưởng' về sức khỏe mà quả trứng gà mang lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tốt cho mắt

 

Màu vàng của quả trứng gà là biểu trưng của việc chứa hàm lượng xanthophyll và vitamin C cao, được cho là giúp tăng cường sức khỏe của mắt và giúp thị lực tốt hơn.

 

Tốt cho tim mạch

Quả lê ki ma giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, giúp kích thích hoạt động của hệ thần kinh hiệu quả , giúp làm giảm cholester trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì.

Kiểm soát lượng đường trong máu

 

Quả trứng gà rất giàu carbs (Cacbohydrat) và chất xơ phức tạp và có thể làm giảm khả năng hấp thụ đường đơn giản của cơ thể. Điều này có thể giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và điều chỉnh lượng đường trong máu.

 

Lợi ích 'không tưởng' về sức khỏe mà quả trứng gà mang lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chống ung thư

 

Quả trứng gà có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao là polyphenol và carotenoids. Hai nhóm chất chống oxy hóa này giúp tăng cường sức khỏe, chống lại ung thư.

Ăn quả trứng cá liệu sẽ nhận được những công dụng gì cho sức khỏe

Ăn quả trứng cá liệu sẽ nhận được những công dụng gì cho sức khỏe

Ít ai biết được quả trứng cá là một vị thuốc quý để chữa bệnh, cùng tìm hiểu xem chúng mang đến những lợi ích gì cho sức khỏe nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe lợi ích của quả trứng gà

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 33 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ