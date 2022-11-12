Lợi ích 'không tưởng' về sức khỏe mà quả trứng gà mang lại

Không ngờ quả trứng gà lại mang đến những lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, tim mạch, đặc biệt là đối với bệnh nhân bị tiểu đường thì quả trứng gà là một vị thuốc tốt.

Làm đẹp da

Trong quả trứng gà có chứa hàm lượng niacin , beta- caroiten, sắt và nhiều chất xơ cũng như những thành phần chống oxy hóa cực mạnh cho da. Do đó, việc ăn quả trứng gà đều đặn sẽ giúp bạn có được làn da khỏe mạnh và săn chắc.

Tốt cho tiêu hóa

Trong quả Lêkima có chứa hàm lượng chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa bổ sung số lượng lớn vào phân và ngăn ngừa táo bón bằng cách giúp thực phẩm di chuyển trơn tru qua ruột.

Chất xơ hòa tan nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột có lợi, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) như acetate, propionate và butyrate giúp các tế bào trong ruột khỏe mạnh. Ngoài ra còn cải thiện các triệu chứng rối loạn đường ruột, bao gồm hội chứng ruột kích thích (IBS) và viêm loét đại tràng.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt

Màu vàng của quả trứng gà là biểu trưng của việc chứa hàm lượng xanthophyll và vitamin C cao, được cho là giúp tăng cường sức khỏe của mắt và giúp thị lực tốt hơn.

Tốt cho tim mạch

Quả lê ki ma giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, giúp kích thích hoạt động của hệ thần kinh hiệu quả , giúp làm giảm cholester trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Quả trứng gà rất giàu carbs (Cacbohydrat) và chất xơ phức tạp và có thể làm giảm khả năng hấp thụ đường đơn giản của cơ thể. Điều này có thể giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến và điều chỉnh lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Chống ung thư

Quả trứng gà có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao là polyphenol và carotenoids. Hai nhóm chất chống oxy hóa này giúp tăng cường sức khỏe, chống lại ung thư.

Ăn quả trứng cá liệu sẽ nhận được những công dụng gì cho sức khỏe Ít ai biết được quả trứng cá là một vị thuốc quý để chữa bệnh, cùng tìm hiểu xem chúng mang đến những lợi ích gì cho sức khỏe nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-ich-khong-tuong-ve-suc-khoe-ma-qua-trung-ga-mang-lai-522791.html