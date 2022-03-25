Lâu ngày thèm xôi thì vào bếp làm ngay thôi - Xôi sắn mỡ hành nức mũi!

Đồ một nồi xôi sắn siêu ngon, nhìn là bụng đói cồn cào liền
- Sake quết tôm chiên - Món ăn vặt miền Tây lạ lạ, ăn vặt xế chiều vui miệng!
- Mì quảng Đà Nẵng - Ăn một lần là 'nghiện'!
XÔI SẮN MỠ HÀNH - NGẬY, BÙI, BÉO, BỞ
Nguyên liệu:
- 500-1kg gạo nếp
- 2 củ sắn
- Muối trắng
- Thịt ba chỉ pha mỡ nhiều
- Hành củ tím, hành lá
- Gia vị: muối canh, nước mắm
Cách làm:
- Gạo rửa sạch ngâm 5-6 tiếng
- Sắn tách vỏ ngâm 6-8 tiếng với muối cho bớt hết nhựa, rồi cắt miếng vừa ăn.
- Thịt mỡ thái chì vừa ăn ướp với mắm muối
- Cho gạo + sắn + muối vào hấp/đồ 25-30 phút
- Xôi đồ 2 lửa sẽ luôn mềm, dẻo
- Phi thơm hành rồi cho thịt vào rang cháy cạnh, ra mỡ, đảo nhỏ lửa cho thịt mỡ săn lại
- Thịt ra mỡ thì nêm mắm và muối vừa ăn
- Thái hành lá ra bát, cho mỡ ra bát hành lá cho tái lại.
- Khi ăn thì chan mỡ hành + thịt mỡ + hành phi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi