Lâu ngày thèm xôi thì vào bếp làm ngay thôi - Xôi sắn mỡ hành nức mũi!

Đồ một nồi xôi sắn siêu ngon, nhìn là bụng đói cồn cào liền

XÔI SẮN MỠ HÀNH - NGẬY, BÙI, BÉO, BỞ

Nguyên liệu:

500-1kg gạo nếp

2 củ sắn

Muối trắng

Thịt ba chỉ pha mỡ nhiều

Hành củ tím, hành lá

Gia vị: muối canh, nước mắm

Cách làm:



- Gạo rửa sạch ngâm 5-6 tiếng

- Sắn tách vỏ ngâm 6-8 tiếng với muối cho bớt hết nhựa, rồi cắt miếng vừa ăn.

- Thịt mỡ thái chì vừa ăn ướp với mắm muối

- Cho gạo + sắn + muối vào hấp/đồ 25-30 phút

- Xôi đồ 2 lửa sẽ luôn mềm, dẻo

- Phi thơm hành rồi cho thịt vào rang cháy cạnh, ra mỡ, đảo nhỏ lửa cho thịt mỡ săn lại

- Thịt ra mỡ thì nêm mắm và muối vừa ăn

- Thái hành lá ra bát, cho mỡ ra bát hành lá cho tái lại.

- Khi ăn thì chan mỡ hành + thịt mỡ + hành phi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lau-ngay-them-xoi-thi-vao-bep-lam-ngay-thoi-xoi-san-mo-hanh-nuc-mui-458059.html