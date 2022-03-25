Lâu ngày thèm xôi thì vào bếp làm ngay thôi - Xôi sắn mỡ hành nức mũi!

Món ngon mỗi ngày 25/03/2022 11:11

Đồ một nồi xôi sắn siêu ngon, nhìn là bụng đói cồn cào liền

XÔI SẮN MỠ HÀNH - NGẬY, BÙI, BÉO, BỞ

Lâu ngày thèm xôi thì vào bếp làm ngay thôi - Xôi sắn mỡ hành nức mũi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500-1kg gạo nếp
  • 2 củ sắn
  • Muối trắng
  • Thịt ba chỉ pha mỡ nhiều
  • Hành củ tím, hành lá
  • Gia vị: muối canh, nước mắm 

Cách làm:

- Gạo rửa sạch ngâm 5-6 tiếng

- Sắn tách vỏ ngâm 6-8 tiếng với muối cho bớt hết nhựa, rồi cắt miếng vừa ăn.

- Thịt mỡ thái chì vừa ăn ướp với mắm muối

- Cho gạo + sắn + muối vào hấp/đồ 25-30 phút

- Xôi đồ 2 lửa sẽ luôn mềm, dẻo

- Phi thơm hành rồi cho thịt vào rang cháy cạnh, ra mỡ, đảo nhỏ lửa cho thịt mỡ săn lại

- Thịt ra mỡ thì nêm mắm và muối vừa ăn

- Thái hành lá ra bát, cho mỡ ra bát hành lá cho tái lại.

- Khi ăn thì chan mỡ hành + thịt mỡ + hành phi

 

 

Lâu ngày thèm xôi thì vào bếp làm ngay thôi - Xôi sắn mỡ hành nức mũi! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

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