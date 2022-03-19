Sake quết tôm chiên - Món ăn vặt miền Tây lạ lạ, ăn vặt xế chiều vui miệng!

Sake bào mỏng, quết tôm và chiên. Chiên bánh giòn rụm, vừa ăn vừa trò chuyện với bạn bè
- Chân gà hầm tàu xì kiểu người Hoa, ăn một lần là nhớ mãi hương vị!
- Người chơi hệ 'Trà Đào' thì không thể bỏ qua bí kíp này!
BÁNH SAKE CHIÊN TÔM
Nguyên liệu:
- 1 trái sake
- 1 trái chanh
- 150gr bột chiên giòn
- 150ml nước lọc
- 12 con tôm
- Vài cọng hành lá
- Bột màu nghệ
- 1/2 muỗng cafe muối
- 1 chén dầu ăn
- Tương ớt
Cách làm:
- Sơ chế nguyên liệu:
- Chuẩn bị 1 thau nước, vắt 1 trái chanh vào.
- Sake gọt vỏ, bổ dọc làm 4, cho hết vào thau nước chanh ngâm cho sake không bị thâm, tiếp tục cắt lát mỏng, rồi cắt sợi cắt tới đâu bỏ vào thau nước chanh tới đó đến khi hoàn thành, ngâm trong nước chanh tầm 20 phút.
- Tôm bỏ đầu, lột vỏ, chừa vỏ đuôi cho đẹp
- Pha 150gr bột chiên giòn với 150ml nước lọc, khuấy đều, cho thêm 1/2 muỗng cà phê muối, thêm một ít bột màu nghệ, cắt hành lá bỏ vào.
- Rửa lại sake vài lần nước rồi vắt nhẹ khô, tiếp tục cho vào thau bột trộn đều.
- Chiên bánh:
- Chờ dầu sủi tăm, múc bột sake bằng vá để định hình bánh tròn, cho con tôm vào giữa rồi nghiêng đổ nhẹ vào chảo. Để lửa vừa chiên cho giòn vàng rồi vớt bánh ra để vào giấy thấm dầu.
- Ăn kèm với tương ớt tùy thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Thanh Huy