Bí quyết nộm đu đủ chuẩn ngon, giòn tan ai cũng có thể làm được

Món nộm đu đủ chua ngọt luôn được nhiều người yêu thích.

Bên cạnh đó, đu đủ xanh còn có tác dụng hữu ích trong công tác phòng chống bệnh ung thư đường ruột. Bởi đu đủ xanh có chứa nhiều chất làm sạch ruột, giúp loại bỏ các chất độc gây ung thư có trong thành ruột ra khỏi cơ thể chúng ta. Đặc biệt, đu đủ xanh cũng như món nộm đu đủ tốt cho hệ tim mạch, giúp nhuận tràng, tránh được táo bón và hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt cho chị em phụ nữ.

Ăn đu đủ xanh rất tốt cho cơ thể. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, việc ăn đu đủ xanh giúp giảm sưng, chống viêm, có tác dụng chữa các bệnh như hen suyễn, gout, hay viêm khớp.

Đu đủ xanh là loại quả mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ngoài ra, ăn đu đủ xanh còn có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe khác. Tuy nhiên, phụ nữ có thai nên hạn chế hoặc kiêng không nên ăn đu đủ xanh. Bởi tác dụng kháng Estrogen của enzyme papain có trong thành phần của đu đủ xanh. Tác dụng này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của thai nhi

Các nguyên liệu cần thiết khi làm nộm đu đủ

Có rất nhiều món nộm đu đủ khác nhau như món nộm đu đủ cà rốt, nộm đu đủ tai heo,nộm đu đủ bò khô, mỗi một loại nộm có cách làm khác nhau nhưng đều cần những nguyên liệu cơ bản như sau:

Đu đủ xanh (nên chọn loại đu đủ bánh tẻ để món nộm được giòn ngon hơn, nếu bạn muốn món nộm ngọt hơn thì có thể dùng loại đu đủ ương).

Các loại rau gia vị, đậu phộng, ớt tươi, chanh, tỏi, ngò rí,...

Những món trộn kèm có thể có hoặc không như tai heo, bò khô, cà rốt, tôm,..

Những món nộm đu đủ ngon, đúng điệu ai cũng nên thử

Nộm đu đủ cà rốt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

Đầu tiên rửa sạch đu đủ rồi đem gọt vỏ, loại bỏ hạt, rửa sạch, bào đu đủ thành sợi sau đó đem ngâm với nước muối khoảng 15 đến 20 phút cho sạch hết lớp nhựa.

Cà rốt gọt vỏ, cũng bào thành sợi và rửa sạch

Các loại rau thơm nhặt bỏ hết lá hư, rửa sạch, vớt ra cho ráo nước rồi cắt thành từng khúc dài khoảng 1,5cm.

Đậu phộng rang chín, loại bỏ vỏ rồi giã nhỏ, có thể sử dụng máy xay đa năng để xay nhuyễn.

Món nộm đu đủ cà rốt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt.

Bước 2: Chế biến nước trộn

Cho 2 thìa cà phê đường, kết hợp nửa thìa cà phê nước mắm, 2 thìa cà phê nước cốt chanh, tỏi, ớt vào tô và khuấy đều.

Bước 3: Trộn nộm đu đủ

Cho đu đủ, cà rốt bào sợi vào tô lớn, từ từ đổ hỗn hợp nước mắm vừa pha chế, trộn đều cho tất cả nguyên liệu được ngấm gia vị. Sau đó, dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng bát lại để vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng 10-15 phút trước khi thưởng thức.

Bước 4: Bày biện ra đĩa và thưởng thức

Bạn lấy nộm đu đủ ra ngoài sau khi đủ thời gian, rắc thêm rau thơm, đậu phộng lên trên, trộn đều rồi thưởng thức. Ở cách làm này, nếu bạn muốn ăn cùng bò khô có thể thể bò khô sau khi đã bày biện ra đĩa.

Nộm đu đủ tai lợn

Bước 1: Sơ chế thực phẩm:

Rau ngò bạn nhặt thật sạch, rửa sau đó để ráo

Đu đủ xanh gọt vỏ, bào thành từng sợi nhỏ, ngâm nước khoảng 15 phút, sau đó vớt ra để ráo.

Bào sợi thêm 1 củ cà rốt

Sau khi sơ chế xong phần rau củ, bạn có thể đổ đu đủ xanh và cà rốt bào sợi vào tô, thêm 1 thìa cà phê muối trộn đều, sau đó bóp cho đu đủ vắt ra nước.

Bước 2: Sơ chế tai heo, tôm

Tai heo mua về, rửa sạch với muối để khử mùi hôi, sau đó cho vào nồi thêm nước và luộc chín. Canh chừng khi tai heo vừa chín tới, vớt ra ngâm trong nước đá cho tai heo được trắng và giòn hơn.

Tôm rửa sạch rồi, sau đó cũng luộc chín với nước. Sau khi tôm chín, bạn vớt tôm ra ngoài, bóc bỏ vỏ và loại bỏ phần chỉ tôm sau đó cắt dọc con tôm thành 2 phần.

Bước 3: Pha nước trộn

Tỏi đem bóc vỏ, băm nhuyễn, rửa sạch

Ớt rửa sạch, băm nhuyễn.

Cho tỏi, ớt vừa băm kết hợp 3 thìa cà phê nước mắm, 3 thìa cà phê đường, 4 thìa nước cốt chanh, 1 bát nước lọc nhỏ vào tô, khuấy đều tay cho các hỗn hợp hòa tan hoàn toàn.

Bạn có thể mix thêm tôm nõn vào trong món nộm đu đủ xanh tai heo.

Bước 4: Tiến hành nộm đu đủ tai heo

Cho tất cả các nguyên liệu bao gồm đu đủ, cà rốt bào sợi, tai heo, tôm vào bát, trộn đều. Sau đó, bạn tiến hành đổ từ từ hỗn hợp nước trộn vào bát nguyên liệu, bóp nhẹ cho nguyên liệu ngấm đều các loại gia vị.

Bước 5: Bày biện đẹp mắt rồi thưởng thức

Sau khi hoàn tất các bước nộm đu đủ tai heo theo công thức trên, bạn có thể bày nộm đu đủ tai heo ra đĩa, rắc thêm ngò rí và đậu phộng trên bề mặt, trộn đều là có thể thưởng thức hương vị thành quả món ăn do mình làm ra.

Thành quả của món nộm đu đủ tai heo vô cùng hấp dẫn.

Đu đủ nộm bò khô

Nộm đu đủ bò khô là món ăn thân thuộc, có thể thưởng thức tại bất kỳ miền nào ở Việt Nam. Nguyên liệu đơn giản, cách chế biến không quá cầu kỳ, phức tạp nên ai cũng có thể dễ dàng chế biến món ăn này cho những người thân trong gia đình thưởng thức.

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đu đủ xanh, cà rốt gọt vỏ, bào thành sợi, ngâm nước muốn pha loãng rồi để ráo nước.

Bò khô xé thành từng miếng nhỏ, đậu phộng rang chín, bỏ vỏ rồi xay nhuyễn.

Rau thơm nhặt bỏ lá hư, rửa rồi để ráo nước

Tỏi bóc sạch vỏ, băm nhuyễn cùng vài trái ớt. Món nộm đu đủ bò khô là món quà chiều tuyệt vời được nhiều người yêu thích.

Bước 2: Trộn nộm đu đủ

Pha nước gồm 50ml nước mắm, 2 thìa cà phê đường, 2 quả chanh vắt lấy nước. Khuấy thật đều cho đường tan hết rồi cho thêm tỏi, ớt vào bát. Nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn, hợp khẩu vị.

Cho tất cả các nguyên liệu đu đủ, bò khô, cà rốt, rau thơm, nước sốt vào tô, trộn thật đều rồi cho ra đĩa và thưởng thức. Nộm đu đủ bò khô phải có vị chua ngọt đậm đà, hơi cay. Thịt bò dai, vị thơm bùi bùi của đậu phộng và vị thơm của các loại rau thơm hòa quyện vào nhau mới đúng chuẩn.

Với những tác dụng tuyệt vời mà đu đủ xanh mang lại, món nộm đu đủ được chế biến theo các cách chỉ dẫn ở trên vừa ngon, lại đảm bảo vệ sinh, an toàn và bổ dưỡng, chần chừ gì mà không xắn tay vào bếp chế biến ngay đúng không nào?