Bắt tay làm ngay món Canh đậu hũ non siêu cay Hàn Quốc - Vừa ăn vừa hít hà vì quá đã!

Đậu hũ non mềm béo, làm canh siêu cay, ăn vừa xuýt xoa vừa siêu đơn giản

CANH ĐẬU HŨ NON HÀN QUỐC

Nguyên liệu:

200gr kim chi Hàn quốc

75-100ml nước kim chi

200gr thịt 3 chỉ

2 cây đậu hũ non

Gia vị: tương ớt hàn quốc, ớt bột hàn quốc, dầu mè

tương ớt hàn quốc, ớt bột hàn quốc, dầu mè 2 cây hành baro

1 củ cải trắng

10gr cá cơm khô

Cách làm:



- Củ cải trắng và hành baro cắt khúc, đem hầm với khoảng 2 lít nước dùng và cá cơm khô trong khoảng 20-30 phút. Sau đó vớt bỏ phần rau củ và ray lại nước dùng.

- Làm xốt sundubu jjigae:

3 muỗng ớt bột Hàn Quốc

5 muỗng tương ớt

1.5-2 muỗng dầu mè

- Trộn đều hỗn hợp để cho vào nước súp.

- Hành baro cắt mỏng và phi thơm với dầu ăn. Cho tiếp kim chi và thịt ba chỉ vào xào sơ cho đến khi phần thịt săn lại.

- Cho tiếp phần nước dùng đã chuẩn bị trước đó, đun cho đến khi hỗn hợp sôi trở lại. Cho tiếp phần xốt sundubu jjigae đã chuẩn bị vào hỗn hợp và tiếp tục đun cho đến khi hỗn hợp sôi trở lại.

- Cho đậu hũ non vào và chuẩn bị thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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