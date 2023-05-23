Bật mí 20 công thức nước ép detox giúp chị em sở hữu body vạn người mê và làn da rạng rỡ không tỳ vết

Nước ép hỗ trợ detox, giảm cân đã ngày càng quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ, nhất là đối với tín đồ theo đuổi cách sống lành mạnh. Không chỉ tươi ngon mà nước ép detox còn hỗ trợ rất nhiều cho sức khỏe và làn da, là một lựa chọn không tồi cho những chị em muốn sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh và làn da không tuổi.
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Nước ép detox là gì?
Nước ép detox là loại nước ép làm từ trái cây, rau củ thiên nhiên được phối hợp với nhau theo các công thức riêng biệt. Ngoài tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng, vitamin cần thiết cho cơ thể, nước ép detox còn hỗ trợ việc giảm cân và đốt mỡ bụng cực kỳ hiệu quả.
Lợi ích của nước ép detox
Bổ sung khẩu phần cho rau củ bị thiếu
Bên cạnh các loại chất đạm có nguồn gốc động/thực vật thì các loại khoáng chất và vitamin có trong rau củ cũng rất cần thiết đối với cơ thể. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều người bị thiếu chất do không có thói quen hoặc không thích ăn rau củ. Trong trường hợp này, nếu mỗi ngày uống một cốc nước ép trái cây thì nó sẽ giúp bổ sung vào khẩu phần ăn rau củ đang bị thiếu.
Giảm cân an toàn và hiệu quả
Vị ngọt tự nhiên của các loại nước ép trái cây sẽ giúp làm giảm cảm giác thèm ăn khi bạn đang trong thời gian giảm cân mà vẫn đảm bảo cho cơ thể không bị mệt mỏi vì thiếu chất. Bởi vậy, nếu đang có nhu cầu giảm cân thì hãy nhớ bổ sung nước ép trái cây vào thực đơn của bạn mỗi ngày.
Phòng ngừa một số bệnh lý
Có một số loại nước ép giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật rất tốt. Ví dụ như nước ép cam nếu được uống mỗi tuần 2 - 3 lần sẽ giúp phòng ngừa sỏi thận, nước ép cà chua giúp phòng ngừa ung thư, nước ép việt quất phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu,...
Cải thiện chất lượng giấc ngủ
Nước ép detox từ cam, kiwi,... chứa nhiều hormone melatonin giúp làm giảm căng thẳng đồng thời hỗ trợ cơ thể khôi phục đồng hồ sinh học. Vì thế khi uống những loại này bạn sẽ dễ có được giấc ngủ ngon để đảm bảo sức khỏe và hoạt động thường ngày.
20 công thức nước ép detox hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da và thải độc cơ thể
Theo chia sẻ của mẹ Phuong Hoang, là con gái nhất định phải có Nhất dáng Nhì da! Siêng uống nước ép rau củ trái cây và tập luyện để có một body vạn người mê và làn da không tuổi. Dưới đây là 20 công thức nước ép rau củ - trái cây siêu ngon và dễ uống cho người mới bắt đầu tập uống, tham khảo ngay nhé!
1/ Nước ép Cần tây - Táo - Lê
2/ Nước ép cải Kale - Táo - Củ cải đỏ - Củ dền
3/ Nước ép Bắp cải tím - Lê
4/ Nước ép Cần tây - Lê - Táo xanh - Nho xanh
5/ Nước ép Lê - Ổi - Táo xanh
6/ Nước ép Bưởi - Nho - Cà rốt
7/ Nước ép Cần tây - Thơm - Táo
8/ Nước ép Thơm - Cam - Cà rốt
9/ Nước ép Dưa leo - Thơm - Táo - Ổi ruột đỏ
10/ Nước ép Dưa leo - Dưa hấu - Cà rốt - Ớt chuông đỏ
11/ Nước ép Cà rốt - Táo - Thơm
12/ Nước ép Dưa hấu - Nho xanh - Củ đậu
13/ Nước ép Thơm - Táo - Nho xanh
14/ Nước ép Cà rốt - Táo - Dưa hấu
15/ Nước ép Cần tây - Dưa leo - Thơm - Táo xanh - Nho xanh
16/ Nước ép Cần tây - Dưa lưới- Ổi - Nho
17/ Nước ép Cần tây - Dưa lưới - Táo - Dưa hấu
18/ Nước ép cải Kale - Lê - Nho - Táo
19/ Nước ép Cần tây - Dưa hấu - Nho - Củ cải đỏ
20/ Nước ép Dưa leo - Cam - Lê - Táo xanh