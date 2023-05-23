Bật mí 20 công thức nước ép detox giúp chị em sở hữu body vạn người mê và làn da rạng rỡ không tỳ vết

Nước ép hỗ trợ detox, giảm cân đã ngày càng quen thuộc với nhiều chị em phụ nữ, nhất là đối với tín đồ theo đuổi cách sống lành mạnh. Không chỉ tươi ngon mà nước ép detox còn hỗ trợ rất nhiều cho sức khỏe và làn da, là một lựa chọn không tồi cho những chị em muốn sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh và làn da không tuổi.

Nước ép detox là gì? Nước ép detox là loại nước ép làm từ trái cây, rau củ thiên nhiên được phối hợp với nhau theo các công thức riêng biệt. Ngoài tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng, vitamin cần thiết cho cơ thể, nước ép detox còn hỗ trợ việc giảm cân và đốt mỡ bụng cực kỳ hiệu quả. Lợi ích của nước ép detox Bổ sung khẩu phần cho rau củ bị thiếu Bên cạnh các loại chất đạm có nguồn gốc động/thực vật thì các loại khoáng chất và vitamin có trong rau củ cũng rất cần thiết đối với cơ thể. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều người bị thiếu chất do không có thói quen hoặc không thích ăn rau củ. Trong trường hợp này, nếu mỗi ngày uống một cốc nước ép trái cây thì nó sẽ giúp bổ sung vào khẩu phần ăn rau củ đang bị thiếu.

Giảm cân an toàn và hiệu quả Vị ngọt tự nhiên của các loại nước ép trái cây sẽ giúp làm giảm cảm giác thèm ăn khi bạn đang trong thời gian giảm cân mà vẫn đảm bảo cho cơ thể không bị mệt mỏi vì thiếu chất. Bởi vậy, nếu đang có nhu cầu giảm cân thì hãy nhớ bổ sung nước ép trái cây vào thực đơn của bạn mỗi ngày. Phòng ngừa một số bệnh lý Có một số loại nước ép giúp hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật rất tốt. Ví dụ như nước ép cam nếu được uống mỗi tuần 2 - 3 lần sẽ giúp phòng ngừa sỏi thận, nước ép cà chua giúp phòng ngừa ung thư, nước ép việt quất phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu,...

Cải thiện chất lượng giấc ngủ Nước ép detox từ cam, kiwi,... chứa nhiều hormone melatonin giúp làm giảm căng thẳng đồng thời hỗ trợ cơ thể khôi phục đồng hồ sinh học. Vì thế khi uống những loại này bạn sẽ dễ có được giấc ngủ ngon để đảm bảo sức khỏe và hoạt động thường ngày. 20 công thức nước ép detox hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da và thải độc cơ thể Theo chia sẻ của mẹ Phuong Hoang, là con gái nhất định phải có Nhất dáng Nhì da! Siêng uống nước ép rau củ trái cây và tập luyện để có một body vạn người mê và làn da không tuổi. Dưới đây là 20 công thức nước ép rau củ - trái cây siêu ngon và dễ uống cho người mới bắt đầu tập uống, tham khảo ngay nhé! 1/ Nước ép Cần tây - Táo - Lê Ảnh: Phuong Hoang 2/ Nước ép cải Kale - Táo - Củ cải đỏ - Củ dền Ảnh: Phuong Hoang 3/ Nước ép Bắp cải tím - Lê Ảnh: Phuong Hoang 4/ Nước ép Cần tây - Lê - Táo xanh - Nho xanh Ảnh: Phuong Hoang 5/ Nước ép Lê - Ổi - Táo xanh Ảnh: Phuong Hoang 6/ Nước ép Bưởi - Nho - Cà rốt Ảnh: Phuong Hoang 7/ Nước ép Cần tây - Thơm - Táo Ảnh: Phuong Hoang 8/ Nước ép Thơm - Cam - Cà rốt Ảnh: Phuong Hoang 9/ Nước ép Dưa leo - Thơm - Táo - Ổi ruột đỏ Ảnh: Phuong Hoang 10/ Nước ép Dưa leo - Dưa hấu - Cà rốt - Ớt chuông đỏ Ảnh: Phuong Hoang 11/ Nước ép Cà rốt - Táo - Thơm Ảnh: Phuong Hoang 12/ Nước ép Dưa hấu - Nho xanh - Củ đậu Ảnh: Phuong Hoang 13/ Nước ép Thơm - Táo - Nho xanh Ảnh: Phuong Hoang 14/ Nước ép Cà rốt - Táo - Dưa hấu Ảnh: Phuong Hoang 15/ Nước ép Cần tây - Dưa leo - Thơm - Táo xanh - Nho xanh Ảnh: Phuong Hoang 16/ Nước ép Cần tây - Dưa lưới- Ổi - Nho Ảnh: Phuong Hoang 17/ Nước ép Cần tây - Dưa lưới - Táo - Dưa hấu Ảnh: Phuong Hoang 18/ Nước ép cải Kale - Lê - Nho - Táo Ảnh: Phuong Hoang 19/ Nước ép Cần tây - Dưa hấu - Nho - Củ cải đỏ Ảnh: Phuong Hoang 20/ Nước ép Dưa leo - Cam - Lê - Táo xanh Ảnh: Phuong Hoang

Đừng làm bơ sinh tố để ăn nữa, ăn theo 2 cách này để giảm mỡ máu xấu trong cơ thể, cực tốt cho người tiểu đường Quả bơ có thể chế biến thành các món ăn khác nhau được nhiều người yêu thích, là loại trái cây giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên cách ăn bơ để tốt nhất cho cơ thể không phải ai cũng biết.

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