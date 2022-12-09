4 lợi ích hoàn hảo khi ăn cá hồi mà con người có thể tăng cường sức khỏe vượt trội

Bản thân cá hồi được kể ra chứa những loại vitamin thiết yếu có thể bổ sung cho cơ thể khỏe mạnh.

Cung cấp vitamin B6: Cá hồi cũng cung cấp một nguồn vitamin B6 dồi dào - rất quan trọng để hỗ trợ các phản ứng sinh hóa trong hệ thống miễn dịch: Dù chế biến theo cách luộc, áp chảo hay nướng, cá hồi vẫn mang lại lợi ích là cung cấp lượng vitamin B6 dồi dào.

Cung cấp vitamin D: Vitamin D rất cần thiết cho chức năng miễn dịch thích ứng. Cá hồi là một trong số ít nguồn thực phẩm cung cấp một lượng vitamin D lành mạnh, đặc biệt là cá hồi tự nhiên. Chỉ 198 gram phi lê cá hồi đen chứa 815 IU (đơn vị quốc tế) vitamin D, tính theo USDA.

Cung cấp Omega-3: Cá hồi rất giàu axit docosahexaenoic (DHA) - một loại axit béo Omega-3, có tác dụng làm giảm chất béo trung tính trong máu, thậm chí cả các hạt cholesterol LDL có hại. Ngoài việc giữ cho trái tim chúng ta khỏe mạnh, axit béo Omega-3 cung cấp một loạt các lợi ích sức khỏe khác. Một nghiên cứu cho thấy, Omega-3 tạo nên cấu trúc của các tế bào trong cơ thể con người, giúp sản xuất hormone, tăng chức năng miễn dịch và hỗ trợ tim và phổi.

Cá hồi tốt cho sức khỏe con người. Ảnh: Internet

Cung cấp Magiê: Cá hồi cũng chứa Magiê - một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn. Theo Cleveland Clinic, 1 khẩu phần cá hồi Đại Tây Dương nuôi 3 ounce chứa khoảng 26 mg magiê.

Ăn cá hồi để phòng chống các bệnh gì?

Bệnh giảm trí nhớ: Bệnh Alzheimer làm tổn thương não và gây mất trí nhớ không thể phục hồi. Tuy nhiên, theo Tạp chí Nutrition Reviews, tiêu thụ 170g cá hồi mỗi tuần lại có thể giảm nguy cơ mắc vấn đề sức khỏe này tới 30%. Các nhà nghiên cứu cho rằng axit béo omega-3 có thể giúp duy trì chức năng não nhờ khả năng chống viêm. DHA từ cá hồi có liên quan đến việc cải thiện trí nhớ, khả năng học tập và giảm nguy cơ mắc suy giảm nhận thức

Bệnh tim: Cá hồi giàu protein, vitamin B, vitamin D, đặc biệt chứa một nguồn axit béo omega-3 dồi dào có lợi cho tim của những người khỏe mạnh, người có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch cũng như người đã mắc bệnh tim. Axit béo omega-3 có thể hỗ trợ làm giảm cholesterol, giảm viêm, giảm triglycerides, giảm huyết áp, giảm đông máu, giảm nguy cơ đột quỵ và suy tim, điều hòa nhịp tim.

Cá hồi có lợi cho tim mạch. Ảnh: Internet

Tốt cho xương khớp: Các nhà nghiên cứu gần đây chỉ ra việc tiêu thụ omega-3 có trong cá hồi tự nhiên thường xuyên có thể giúp cải thiện tình trạng loãng xương. Những người phụ nữ ăn cá hồi có nồng độ axit béo omega-3 trong máu cao hơn những người không ăn sẽ ít bị gãy xương hông hơn. Cá hồi giàu omega-3 là một thực phẩm chống viêm tự nhiên, là ăn thức ăn hảo hạng sẽ là cách tuyệt vời giúp xương của bạn chắc khỏe.

Chống ung thư, phòng ngừa tiểu đường: Theo thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, vitamin B rất cần thiết trong quá trình thành các tế bào hồng cầu và giúp cơ thể hấp thụ, sử dụng năng lượng từ thực phẩm tiêu thụ. Cá hồi là một trong những nguồn cung cấp nhiều chất này nhất.

Theo Sharon Puello, chuyên gia dinh dưỡng tại New York, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa omega-3 với số lượng lợi khuẩn trong đường ruột. Những vi khuẩn này tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) còn được gọi là butyrate, đóng vai trò như một chất giúp bảo vệ cơ thể khỏi tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư và trầm cảm. Những người bị thừa cân và béo phì tiêu thụ khoảng 737g cá hồi mỗi tuần nhận thấy những thay đổi đáng kể giúp giảm các vi khuẩn trong đường ruột gây nên bệnh tiểu đường tuýp 2.

Bạn nên ăn cá hồi như thế nào?

Cá hồi có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc ăn uống ở mức độ phù hợp loại thức ăn này sẽ mang lại những công dụng hữu ích hơn cho bạn. Như vậy thủy ngân sẽ tích tụ lại và gây hại cho sức khỏe. Theo khuyến cáo, không nên ăn nhiều quá 4 bữa cá hồi/tuần để đảm bảo sức khỏe.

Đối với phụ nữ đang mang thai, cá hồi là thực phẩm nhiều dưỡng chất nhưng khi ăn cần được chế biến kỹ, tuyệt đối không ăn sống bì có thể gây ngộ độc do có khả năng chứa những loại ký sinh trùng. Chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải, không quá 560g/tuần.

Các món ăn tốt cho sức khỏe từ cá hồi

Bạn có thể chọn các phương pháp chế biến nhanh để bảo đảm chất dinh dưỡng trong cá hồi. Bạn có thể sử dụng nồi chiên không dầu để nướng loại cá này.

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp chảo nó cùng thưởng thức với một số sốt bơ chanh, sốt cam, giúp thịt cá hồi mềm béo đậm vị, có chút chua chua ngọt ngọt, lạ miệng nhưng rất hấp dẫn.

Bạn có thể làm cháo cá hồi: Cháo cá hồi có thể chế biến để ăn dặm kết hợp cá hồi với các loại rau củ khác giàu chất dinh dưỡng như bí đỏ, cà rốt, bông cải, khoai môn... đảm bảo vừa đủ chất cho trẻ phát triển vừa thơm ngon, dễ ăn.

Ruốc cá hồi: Cá hồi còn có thể được dùng để chế biến thành các loại ruốc dùng cho bé ăn dặm kèm với cháo. Phần ruốc được tẩm ướp gia vị vừa ăn, thơm dịu, mềm ngon rất thích hợp cho bữa ăn của trẻ.

Lẩu cá hồi: Lẩu cá hồi là món ăn phù hợp trong thời tiết lạnh như hiện nay. Có thể chế biến lẩu cá hồi chua cay cùng với măng chua, hay kết hợp với kim chi tạo nên nồi lẩu cá hồi đậm đà, thực hiện dễ dàng ngay tại nhà.