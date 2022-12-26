Trong khi đó, các bác sĩ mách nước 3 loại rau củ chống cao huyết áp , cực kì có lợi trong mùa lạnh: có loại còn được xem là ‘nữ hoàng’ chống cao huyết áp, giảm đột quỵ, đau nhức người, một món sau khi chế biến có rất nhiều tác dụng.

Khi nền nhiệt giảm sâu, các mạch máu co giãn bất thường, làm gián đoạn lưu lượng máu lên não, kích thích cơn đau đầu. Sự biến đổi áp suất khí quyển cũng có thể tạo áp lực bên trong tai, kích hoạt dây thần kinh sinh ba, gây ra cảm giác đau. Ngoài ra, độ ẩm cao làm tăng lượng chất nhầy trong các đường xoang mũi, má, trán và sau mắt, gây tắc nghẽn xoang, khiến đau đầu dễ khởi phát.

Trong các căn bệnh, mắc bệnh tăng huyết áp được xem là nguy hiểm số 1, thời điểm nhiệt độ xuống thấp, các mao mạch co lại, huyết áp đột ngột tăng cao, dễ gây các biến chứng, đặc biệt là tai biến mạch máu não, đột quỵ… Vấn đề này thường xảy ra hơn trong trường hợp người cao tuổi. Càng làm tăng nguy cơ đau tim và các vấn đề về tim.

Cao huyết áp gây nguy hiểm cho não bộ, các cơ quan trong cơ thể. Ảnh: Internet

Triệu chứng đau đầu là do huyết táp tăng quá cao gây áp lực lên các mạch máu trong hộp sọ. Nguyên nhân đau đầu này không giống với các cơn đau đầu bình thường nên các loại thuốc như aspirin sẽ không hiệu quả. Nghiêm trọng hơn, tình trạng này có thể dẫn đến đau tim, đột quỵ hay các vấn đề sức khỏe đe dọa tính mạng khác.

Ngoài nhức đầu, các đợt tăng huyết áp nghiêm trọng còn kèm theo các triệu chứng như đau ngực, tim đập nhanh, khó thở, lú lẩn, chóng mặt, mệt mỏi, mắt đỏ, buồn nôn và một số triệu chứng khác.

3 loại rau củ tốt trong mùa lạnh

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, ngoài công dụng làm thức ăn, một số loại rau củ chủ lực trong mùa đông như cải cúc, hành tây, cà rốt… còn là một vị thuốc có lợi trong việc phòng chống cao huyết áp...

Cải cúc

Cải cúc còn có tên là "cúc tần ô", "rau cúc". Tên khoa học là Chrysanthemum coronarium L., thuộc họ Cúc (Asteraceae). Cải cúc có thể dùng để ăn sống như xà lách, trộn dầu giấm, nấu canh, ăn lẩu...

Theo Đông y, cải cúc vị cay ngọt, tính bình; vào các kinh can, phế, tỳ và vị; có tác dụng dưỡng tâm, nhuận phế, tiêu viêm, bổ gan mát huyết, trừ ho; dùng trong các trường hợp như ho nhiều đờm, phiền nhiệt, nhức đầu, cao huyết áp, mất ngủ, viêm dạ dày, viêm ruột và đi lỵ.

Trong dân gian, cải cúc được xem như loại rau khai vị, giúp ăn ngon, tốt cho tiêu hóa, trừ đờm, tán phong nhiệt.

Rau cải cúc. Ảnh: Internet

Canh cải cúc có tác dụng bổ tỳ, lợi tiêu hóa. Đối với người bụng lạnh đau, thoát vị, sa trực tràng, có thể sử dụng như biện pháp hỗ trợ trong điều trị. Đối với người tỳ vị hư nhược, thức ăn tích trệ, bụng sườn đầy trướng, ăn uống kém, dùng cải cúc thường xuyên có tác dụng trị liệu nhất định. Cải cúc có tác dụng điều hòa huyết áp và phòng ngừa nhức đầu, chóng mặt.

Kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy cải cúc có chứa tinh dầu và choline có tác dụng giảm ho tiêu đờm, trừ hôi miệng, nhuận tràng thông tiện, thích hợp với người bị cao huyết áp kèm theo đau đầu. Do đó, bạn có thể dùng nước ép rau cải cúc hoặc chế biến rau cải cuecs với trứng gà ăn thường xuyên có tác dụng điều hòa huyết áp và phòng ngừa nhức đầu, chóng mặt.

Cà rốt

Trong y học cổ truyền, từ nhiều thế kỷ trước, các thầy thuốc đã sử dụng cà rốt để thay thế một số vị thuốc bổ quý hiếm dùng trong trường hợp suy nhược cơ thể, ăn uống kém, mệt mỏi, cần hồi phục sức khỏe sau khi ốm dậy.

Theo Đông y, cà rốt có vị cay ngọt, tính bình, không độc, lợi về kinh phế và tỳ; có tác dụng khoan trung hạ khí, yên ngũ tạng, tăng cường tiêu hóa, chữa các chứng suy dinh dưỡng, tả lỵ lâu ngày.

Cà rốt tốt cho các chứng bệnh đau đầu, mệt mỏi, khó trong tiêu hóa. Ảnh: Internet

Trong Tây y, giá trị chữa bệnh của cà rốt gắn liền với hàm lượng caroten - nguồn vitamin A, tăng cường thị lực, tăng cường sức đề kháng, tốt cho tiêu hóa, phòng ngừa cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng. Cà rốt còn có công dụng làm bền thành mạch, điều chỉnh rối loạn lipit máu, ổn định huyết áp. Có thể uống nước ép tươi cà rốt mỗi ngày.

Hành tây

Hành tây là loại rau rất giàu chất dinh dưỡng. Tại một số nước Âu Mỹ, hành tây được tôn vinh là "Nữ hoàng của các loài rau". Ngoài ra, hành tây còn được dùng làm thuốc, cả trong Đông y và Tây y.

Theo Đông y, hành tây có vị cay ngọt, tính bình, không độc, vào 3 kinh tâm, tỳ, can; có công dụng kiện tỳ vị, giải độc, trừ đờm, hoạt huyết, chỉ huyết (cầm máu); chủ trị bệnh mạch vành tim, đái tháo đường, kém ăn, viêm ruột, tiêu chảy, viêm da, phụ nữ viêm âm đạo...

Hành tây có tác dụng hạ mỡ máu, chống ngưng tập tiểu cầu, chống ung thư và hạ đường huyết. Ảnh: Internet

Các kết quả nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy: Hành tây có tác dụng hạ mỡ máu, chống ngưng tập tiểu cầu, chống ung thư và hạ đường huyết. Hành tây còn có tác dụng tiêu tán ứ huyết, có thể hỗ trợ điều trị và phòng ngừa xơ vữa động mạch. Thường xuyên sử dụng có tác dụng tốt đối với người mắc bệnh mạch vành tim.

Cách khắc phục tình trạng tăng huyết áp vào mùa lạnh

Theo Thanh Niên, có nhiều cách giúp bảo vệ cơ thể, tránh tăng huyết áp mà bạn có thể áp dụng trong mùa lạnh.

Tránh rượu và caffeine

Uống quá nhiều rượu trong mùa đông có thể khiến cơ thể mất nhiệt nhanh chóng. Nó làm giảm nhiệt độ cốt lõi của cơ thể, khiến cơ thể lạnh hơn. Do đó mạch máu sẽ bị co lại và huyết áp sẽ tăng lên. Ngay cả khi chỉ ở trong nhà, vẫn phải hạn chế uống rượu và caffeine. 2 tách cà phê và 1 ly rượu mỗi ngày là quá đủ.

Mặc nhiều lớp áo

Thay vì mặc một chiếc áo khoác dày, hãy thử mặc nhiều lớp áo. Mặc nhiều lớp sẽ ngăn nhiệt, giúp cảm thấy ấm hơn. Khi mặc một chiếc áo khoác dày, cơ thể dễ mất nhiệt, dẫn đến lạnh hơn và làm tăng mức huyết áp. Ngoài ra, hãy cố gắng giữ cho làn da ít tiếp xúc nhất với nhiệt độ lạnh trong những ngày lạnh giá, theo trang tin Timesofindia.

Chú ý chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức huyết áp. Ăn thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng giúp kiểm soát các triệu chứng huyết áp. Người bị cao huyết áp nên ăn nhiều rau, trái cây, các sản phẩm từ sữa ít chất béo và lượng vừa phải thịt nạc, cá và ngũ cốc nguyên hạt.

Tập thể dục vừa phải

Người mắc bệnh huyết áp cao, nên tập thể dục vừa phải. Tập quá mức có thể khiến cơ thể gắng sức hơn mức cần thiết và có thể làm gia tăng các vấn đề sức khỏe.

Hạn chế các hoạt động ngoài trời

Người mắc bệnh huyết áp cao hãy hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp. Sự thay đổi đột ngột có thể làm tăng mức huyết áp, theo trang tin Timesofindia.