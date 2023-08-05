Trứng có 5 dấu hiệu này thì tuyệt đối đừng nên mua

Không chỉ đa dạng về cách chế biến, trứng còn chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều nơi thường trộn lẫn trứng hỏng và trứng mới. Nếu chỉ lấy mà không kiểm tra kỹ sẽ dễ bị chọn phải trứng đã để lâu hoặc trứng hỏng. Thậm chí nếu tiêu thụ phải trứng bị nhiễm vi khuẩn samonella còn gây ngộ độc thực phẩm, có thể dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Trứng là thực phẩm vô cùng phổ biến, được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Không chỉ là món ăn quen thuộc hàng ngày, trứng còn là nguyên liệu không thể thiếu để làm nên các loại bánh.

Vậy nên, khi mua trứng, hãy chú ý những đặc điểm này để tránh mua phải trứng cũ, kém chất lượng.

Trứng có vết nứt

Một quả trứng được xem là đạt chuẩn an toàn khi nó còn nguyên vẹn, có vỏ màu nâu sẫm và không xuất hiện vết nứt nào dù chỉ là nhỏ nhất. Những quả trứng bị nứt không những kém tươi ngon mà còn có thể là "ổ bệnh" vì vi khuẩn đã xâm nhập, sinh sôi thông qua vết nứt. Trong đó bao gồm cả virus salmonella nguy hiểm.

Vỏ nhẵn bóng

Nếu vỏ quá nhẵn bóng, sáng hoặc xuất hiện vết rạn nứt chứng tỏ trứng được để lâu trong ổ, kém chất lượng, bạn không nên mua. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, trứng mới, tốt thường có lớp phấn mỏng màu trắng ngoài vỏ.

Nếu không tin vào việc quan sát bằng mắt, bạn có thể sờ quả trứng, nếu có cảm giác rất láng mịn thì đây là trứng đã để lâu ngày, không nên mua. Nếu là trứng tươi, khi sờ vào bạn sẽ có cảm giác hơi ram ráp và nặng tay, bởi vì trứng gà mới đẻ có những lỗ nhỏ mà mắt thường không thấy được, trứng để càng lâu thì lỗ nhỏ này càng bị bít lại.

Trứng xuất hiện đốm đen

Nếu là trứng cũ, trứng quá hạn sẽ xuất hiện từng đốm đen lấm chấm xung quanh vỏ

Chuyên gia Jordan cho biết, trứng tươi không bao giờ có đốm đen và có phần vỏ đồng màu. Tuy nhiên nếu là trứng cũ, trứng quá hạn sẽ xuất hiện từng đốm đen lấm chấm xung quanh vỏ, màu sắc của chúng cũng hơi nhạt hơn so với trứng tươi. Tuy nhiên với một số loại trứng tự sản xuất (như gà nhà tự sinh) thì màu nhạt là chuyện bình thường.

Nghe thấy tiếng động khi lắc trứng

Bạn có thể cầm quả trứng lên rồi lắc nhẹ gần sát mép tai để lắng nghe. Nếu có tiếng động thì quả trứng đó đã bị để lâu ngày. Chưa kể khi tiếng động càng lớn (trứng bên trong di chuyển) thì trứng có thể đã bị hư hoặc quả trứng đó đang bị ấp dở. Mặt khác, nếu không có tiếng động là trứng tươi.

Nổi lên khi thả trứng vào nước

Nếu có điều kiện, bạn hãy thử thả trứng vào nước và xem kết quả. USDA cho biết, nếu trứng nổi lên là trứng thối còn trứng chìm xuống là trứng tươi. Nguyên nhân là do trứng mới hầu như không có không khí bên trong, tỷ trọng lớn hơn nước nên sẽ chìm. Còn trứng cũ sẽ bị hao hụt nhiều thành phần qua các lỗ nhỏ ở vỏ, tỷ trọng nhẹ đi nên chúng sẽ nổi lên mặt nước.

Nếu trứng nổi lên là trứng thối còn trứng chìm xuống là trứng tươi

Cách phân biệt trứng giả, bị tẩy trắng

Để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng trứng, các bà nội trợ nên mua ở siêu thị hay các cửa hàng lớn chuyên bán trứng, có chứng nhận trứng gà sạch và an toàn. Nếu mua ở chợ thì nên áp dụng các cách sau để phân biệt các loại trứng.

Trứng gà bị tẩy trắng: Để bán trứng với giá cao hơn, nhiều người dùng axít acetic (chất trong chanh, giấm) để tấy màu trứng gà công nghiệp cho giống với trứng gà ta. Nhưng chỉ cần để ý và quan sát một chút là các bà nội trợ sẽ dễ dàng nhận ra.

Trứng gà công nghiệp to hơn, có trọng lượng từ 55 – 60 gr, trong khi trứng gà ta bé hơn, chỉ nặng trên dưới 45 gr.

Trứng gà tẩy trắng có màu trắng hơi phớt hồng, trông như có lớp bụi trắng phủ lên, không bóng và quá sạch sẽ; trong khi trứng gà ta thật màu trắng tự nhiên và có thể có vết bẩn dính trên vỏ.

Trứng gà Trung Quốc: Trứng gà ta trong nước khá nhỏ, vỏ có màu trắng, hơi hồng. Khi đập, trứng có lòng đào đỏ sẫm, nhiều lòng đỏ. Trong khi đó trứng gà Trung Quốc có màu vỏ sậm, quả to tương đương trứng gà công nghiệp, lòng đỏ nhạt và ít hơn lòng trắng. Khi đập, lòng đỏ thường vỡ, méo mó chứ không còn nguyên khối.