Sai lầm tưởng ‘nhỏ’ nhưng hậu quả rất ‘to’, hãy thận trọng đến từng chi tiết khi sử dụng lò vi sóng

Mẹo vặt trong bếp 20/03/2021 16:41

Bạn đã biết cách sử dụng lò vi sóng đúng cách? Chưa chắc đâu, 5 sai lầm sau có thể bạn sẽ mắc phải thường xuyên đấy.

1. Để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh hoặc lò nướng

Vì kích thước của một chiếc lò vi sóng thường nhỏ, vậy nên nhiều người chọn cách đặt chúng trên nóc tủ lạnh hoặc để gần bếp để tiện sử dụng. Nhưng đối với thiết bị điện tử thì không nên, sức nóng gần bếp sẽ làm lò vi sóng dễ dàng hư hỏng. Nếu đặt nó trên tủ lạnh, thì khiến đầu tủ lạnh chịu áp lực lớn hoạt động khó khăn hơn. Tuổi thọ của lò vi sóng cũng vì thế mà giảm bớt đi. Thêm đó, khi lò vi sóng cháy nổ, việc để gần các thiết bị khác cũng gây mất an toàn và dễ lây lan hơn.

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Lò vi sóng thường nhỏ gọn và để vừa trên nắp tủ lạnh, nhưng bạn để trên đó là không nên - Ảnh minh họa: Internet

Để an toàn nhất bạn hãy đặt lò vi sóng ở một nơi khô ráo, ít độ ẩm, cách xa tường khoảng 10-15cm, và độ cao cách mặt đất khoảng trên 80cm.

2. Cho thực phẩm “cấm kỵ” vào lò vi sóng

Không phải thực phẩm nào cũng có thể hâm nóng bằng lò vi sóng. Ví dụ như trứng, trái cây, sườn, động vật vỏ cứng,... Khi cho những thực phẩm trên vào lò vi sóng sẽ làm biến đổi mùi vị và chất dinh dưỡng của thức ăn.

3. Không đậy nắp hoặc che chắn thức ăn khi hâm nóng

Thức ăn sẽ bị bắn tung tóe trong lò khi bạn đậy kín thức ăn. Nghiêm trọng hơn, những vết bẩn này sẽ làm vi khuẩn phát triển gây hại cho những thực phẩm lần sau khi bạn sử dụng lò. Tốt nhất bạn nên dùng các loại hộp thủy tinh hoặc sứ đi kèm nắp được khuyến cáo có thể sử dụng trong lò vi sóng. Việc này không chỉ đảm bảo an toàn, tránh tình trạng bắn bẩn, cũng hạn chế được các loại độc tố từ vi khuẩn.

4. Dùng để đun nước sôi

Đừng lạm dụng lò vi sóng để đun sôi nước hay đồ ăn chứa nước. Đây là thói quen nguy hiểm mà nhiều người hay mắc phải. Nó cũng là nguyên nhân gây bỏng của nhiều người. Nguyên nhân là khi đun đồ ăn nhiều nước, một khi đun quá nhiệt độ, nước sẽ bắn ra ngoài, khi lấy thức ăn, chất lỏng ở nhiệt độ sôi sẽ rất nguy hiểm cho người dùng. An toàn hơn, bạn cần đậy nắp, hoặc thêm vào cốc nước que khuấy bằng gỗ để phân tán bớt nhiệt lượng trong lò.

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Chỉ nên đặt những loại đồ ăn không có nước vào lò vi sóng - Ảnh minh họa: Internet

5. Sử dụng các loại hộp đựng nhựa không an toàn

Sử dụng hộp nhựa trong lò vi sóng cần lựa chọn kỹ càng. Không phải loại hộp nhựa nào cũng an toàn khi sử dụng. Nếu hộp nhựa có chứa hóa chất độc hại thì nó sẽ trở thành yếu tố nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Sử dụng hộp nhựa không đúng loại, khi cho vào lò, nhiệt lượng của lò sẽ làm nó nóng chảy và ngấm vào thức ăn. Càng không nên sử dụng hộp xốp.

Ví dụ, nhựa BPA khi nóng chảy và ngấm vào thực phẩm, nếu bạn ăn phải thì sẽ có nguy cơ rất cao mắc phải bệnh tiểu đường, bệnh tim thậm chí là vô sinh. Tốt nhất bạn chỉ nên dùng hộp thủy tinh có nắp an toàn với lò vi sóng. Dùng loại hộp chuyên dụng để đồ ăn được hâm nóng một cách an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Sai lầm tưởng ‘nhỏ’ nhưng hậu quả rất ‘to’, hãy thận trọng đến từng chi tiết khi sử dụng lò vi sóng - Ảnh 3
Dùng loại hộp chuyên dụng để đồ ăn được hâm nóng một cách an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không mắc 5 sai lầm trên thì chúc mừng bạn vì đã biết cách sử dụng lò vi sóng thuần thục rồi đấy!

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