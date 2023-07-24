Rửa lòng chỉ cần thêm thứ này, đảm bảo lòng không còn hôi và đắng, chế biến thành món gì cũng ngon tuyệt cú mèo

Mẹo vặt trong bếp 24/07/2023 07:22

Để có thể chọn được lòng ngon, sơ chế sao cho đúng cách thì chị em đừng nên bỏ qua những bí quyết này nhé.

Cách chọn lòng heo ngon

Lòng ngon có độ căng tròn, dịch bên trong có màu trắng sữa.Nên đi chợ sớm thì sẽ chọn được lòng tươi và không bị hư.

Chọn những khúc lòng ở đầu (đây là khúc dày, giòn hơn khúc ở cuối). Đặc điểm của lòng ngon là có độ căng tròn, dịch bên trong có màu trắng sữa. Ngược lại không chọn lòng mỏng, bên trong có màu vàng, vì như thế lòng này sẽ rất đắng và dai.

Rửa lòng chỉ cần thêm thứ này, đảm bảo lòng không còn hôi và đắng, chế biến thành món gì cũng ngon tuyệt cú mèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách sơ chế lòng heo

Khi sơ chế lòng non không ken hay tuốt quá kỹ sẽ làm lòng bị dai, khô xác. Lòng non mua về cắt thành các đoạn nhỏ khoảng 30-35 cm cho dễ sơ chế, cho lòng vào chậu thêm chút giấm và muối hạt, dùng tay bóp nhẹ đều cho ra bớt phần dịch bên trong. Sau đó, khoắng rửa sạch (chú ý không bóp mạnh). Tiếp tục cho lòng vào chậu, vắt thêm nước cốt chanh, đập vài lát gừng ngâm 15-20 phút cho lòng sạch, thơm.

Một số lưu ý khi ăn lòng non

Chế biến kĩ và ăn chín đối với lòng lợnLòng non là món khoái khẩu của nhiều gia đình, tuy nhiên bạn phải cân nhắc và cẩn thận. Nhất định phải chế biến kĩ và ăn chín đối với lòng lợn nói riêng và tất cả các loại nội tạng động vật nói chung.

Không nên ăn quá nhiều lòng lợn vì thực phẩm này có chứa nhiều cholesterol và một số loại axit uric gây bất lợi cho cơ thể, nhất là những người bị bệnh gout, bệnh tim mạch và những người béo phì.

Rửa lòng chỉ cần thêm thứ này, đảm bảo lòng không còn hôi và đắng, chế biến thành món gì cũng ngon tuyệt cú mèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách luộc lòng trắng ngon

Để có món lòng luộc trắng giòn cần đun sôi nước, thêm sả gừng đập dập, cho lòng vào nhấn chìm xuống. Luộc tầm 2 phút vớt ra ngâm ngập vào âu nước đá, vắt thêm nước cốt chanh. Việc hãm nhiệt giúp lòng giòn. Nước cốt chanh giúp lòng trắng thơm. Tiếp tục đun sôi nồi nước, cho lòng vào luộc lần 2 trên lửa lớn khoảng 1 phút. Vớt ra ngâm ngập vào âu nước đá. Tổng thời gian luộc - hãm nhiệt lòng non khoảng 3 phút là chín.

Rửa lòng chỉ cần thêm thứ này, đảm bảo lòng không còn hôi và đắng, chế biến thành món gì cũng ngon tuyệt cú mèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các món ngon từ lòng

Lòng lợn chiên giòn

Lòng lợn chiên giòn, một món ăn nghe tên gọi có vẻ đơn giản nhưng lại tốn khá nhiều thời gian trong việc chế biến. Bởi khi nấu món ăn này, bạn cần phải sơ chế ruột lợn thật sạch và không tanh thì mới giữ được vị ngon đặc trưng của món ăn. Điểm nhấn của món này chính là vị giòn giòn của lòng lợn đậm đà, thơm ngon. Nhất định, đây sẽ là một mồi nhậu “bén” bia thơm ngon, hấp dẫn dành tặng cho ông xã sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

Rửa lòng chỉ cần thêm thứ này, đảm bảo lòng không còn hôi và đắng, chế biến thành món gì cũng ngon tuyệt cú mèo - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lòng non nướng sa tế

Lòng non nướng sa tế hấp dẫn các tín đồ ẩm thực bởi vị cay cay, ngọt ngọt, dai dai của lòng và gia vị sa tế. Đặc biệt, bạn không cần chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu cầu kỳ mà vẫn có thể làm ra một món thơm ngon hết ý. Lúc ăn, bạn có thể pha thêm một chén nước chấm giúp dậy vị với công thức 2 muỗng đường, 1 muỗng nước, nước mắm nấu sôi, gừng, tỏi ớt băm và ít lá chanh.

Rửa lòng chỉ cần thêm thứ này, đảm bảo lòng không còn hôi và đắng, chế biến thành món gì cũng ngon tuyệt cú mèo - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lòng non nướng nghệ

Một trong số những món ăn từ lòng lợn được các dân nhậu đặc biệt “kết” là lòng non nướng nghệ. Cái màu vàng ươm của nghệ giống như kích thích khiến người ăn không thể cưỡng lại. Vị chát của chuối, chua chua của khế và thanh mát của vài miếng dưa leo ăn kèm cùng chén muối ớt xanh thì đúng là món nhậu chuẩn không cần chỉnh.

Rửa lòng chỉ cần thêm thứ này, đảm bảo lòng không còn hôi và đắng, chế biến thành món gì cũng ngon tuyệt cú mèo - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
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