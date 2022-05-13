Lớp màng đen có công dụng bảo vệ phần nội tạng của cá. Thành phần chính của lớp màng này là chất béo, lysozyme và một số vi khuẩn. Vì vậy, loại bỏ phần màng đen không chỉ giúp khử mùi tanh của cá mà còn tốt cho sức khỏe .

Khi mua cá về, bạn cần phải loại bỏ vảy và nội tạng cá. Ngoài ra, hãy loại bỏ phần mang và lớp màng đen trong bụng cá.

Gia vị

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Một cách cũng được nhiều bà nội trợ áp dụng khi khử mùi cho cá, đó là sử dụng các loại gia vị có mùi thơm để ướp khi chế biến cá như: gừng, tỏi, hoa hồi, tiêu... Cách này không những khử mùi tanh của cá hiệu quả, mà còn tăng thêm hương vị cho món cá của bạn.

Rửa cá với nước vo gạo hoặc sữa tươi

Ảnh minh họa: Internet

Ngâm cá với nước vo gạo hoặc sữa tươi khoảng 15 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch và để ráo. Cách làm này hợp với những loại phi lê cá như phi lê cá hồi, cá ngừ, cá thu.

Bằng tro bếp hoặc nước sôi

Ảnh minh họa: Internet

Với các loại cá hú, cá trê, ba sa, bạn có thể sử dụng tro bếp chà xát lên cá, sau đó rửa lại thật sạch. Nếu không có tro bếp, bạn có thể dùng nước sôi đổ lên cá rồi dùng dao cạo nhẹ ngoài lớp da. 2 cách làm này sẽ giúp loại bỏ được mùi tanh và chất nhờn trờn trong các loại cá này.

Ngâm rửa với rượu và gừng

Ảnh minh họa: Internet

Đây là hai nguyên liệu có tác dụng khử mùi hôi, tanh rất hiệu quả. Bạn có thể dùng rượu gừng để rửa cá giúp khử mùi tanh. Lưu ý, chỉ nên sử dụng một lượng gừng nhỏ để tránh làm ảnh hưởng đến mùi của món ăn.

Sử dụng dầu hoa oải hương khi nấu các món ăn có cá

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Dầu hoa oải hương thông thường được chiết xuất từ hoa hoặc từ thân của cây oải hương. Chúng được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, Làm đẹp và là một gia vị nấu ăn được nhiều bà nội trợ ưa chuộng. Khi chiên cá, bạn hãy cho vài giọt dầu hoa oải hương vào chảo dầu sẽ giúp hấp thụ mùi tanh từ món cá chiên của bạn. Ngoài loại bỏ mùi tanh của cá, mùi hoa oải hương còn giúp không gian phòng bếp có hương thơm dễ chịu.

Ngâm rửa với muối hạt

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Muối cũng giúp giảm mùi tanh của cá. Bạn có thể dùng nước muối loãng hoặc dùng muối hạt xát trực tiếp lên cá hoặc ngâm cá đã làm sạch vào nước muối để khử mùi tanh của cá.

Chanh khử mùi tanh cực mạnh

Ảnh minh họa: Internet

Chanh là một loại quả thường được dùng khi chế biến món ăn. Ngoài ra, chanh còn có công dụng khử mùi hôi hiệu quả. Cách khử mùi tanh khi làm cá là bạn hoà nước cốt chanh với nước ấm, sau đó ngâm cá khoảng 5 – 7 phút, sau đó rửa sạch lại với nước là có thể khử hoàn toàn mùi khó chịu của cá rồi.

Lưu ý khi chế biến

Ảnh minh họa: Internet

Với món chiên rán hoặc hấp, sau khi rửa sạch cá, bạn chỉ cần để ráo hoặc dùng khăn giấy thấm khô rồi rán hoặc đem hấp cùng các loại rau thơm, gia vị là được.

Đối với món canh cá, bạn cần chú ý không được cho cá nấu chung với nước lạnh. Nếu cho cá vào nấu với nước lạnh ngay từ đầu, cá sẽ nhanh chín và bị nát. Ngoài ra, nước lạnh sẽ làm canh bị tanh do toàn bộ phần máu tanh và chất nhầy từ da và bụng cá hòa tan hoàn toàn vào nước lạnh. Khi nấu cá, bạn nên sử dụng nước nóng.

Để cá chắc hơn và không có mùi tanh, bạn có thể chiên cá chín hẳn rồi mới đổ nước sôi vào nấu và nêm gia vị.

Đối với các món ăn được chế biến từ cá, bạn nên thưởng thức ngay khi còn nóng. Điều này không chỉ mang đến sự ngon miệng mà còn tránh được mùi tanh của món ăn khi để nguội.