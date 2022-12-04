Mách bạn 5 cách bóc vỏ tỏi nhanh chóng, việc bóc vỏ tỏi trở nên "dễ như ăn cháo"

Không phải ai cũng biết những mẹo bóc vỏ tỏi nhanh, chị em kham khảo rồi áp dụng khi nấu ăn ngay nhé!

Đập dập rồi mới bóc vỏ

Thông thường, chúng ta sẽ bóc vỏ tỏi rồi mới đập dập, băm nhỏ. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, bạn có thể làm ngược lại. Đó chính là đập dập tỏi cho phần vỏ bong ra. Sau đó, bạn chỉ cần nhặt sạch vỏ và băm nhỏ tỏi là được.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng lò vi sóng

Thay vì tỉ mẩn dùng dao bóc từng tép tỏi, bạn có thể cho chúng vào lò vi sóng quay khoảng 10 giây. Sức nóng và hơi nước bốc ra từ tỏi khiến lớp vỏ dễ dàng được bong ra. Việc tiếp theo là bạn chỉ cần dùng tay bóc vỏ tỏi ra một cách dễ dàng như có phép thuật vậy.

Sử dụng chảo nóng để bóc tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có lò vi sóng thì bạn có thể sử dụng một chiếc chảo nóng cũng đém lại hiệu quả tương tự. Bạn cho tỏi đã chia nhánh vào chảo nóng, sau đó chà sát các củ tỏi vào nhau. Lúc đó, vỏ tỏi sẽ bong ra một cách dễ dàng và bạn chỉ cần nhặt vỏ tỏi ra thay vì ngồi hàng giờ bóc từng tép tỏi.

Ngâm tỏi trong nước nóng

Muốn bóc vỏ tỏi dễ dàng hơn, bạn hãy tách từng tép tỏi ra và ngâm chúng trong nước ấm khoảng 2 phút. Khi tỏi ngấm nước, vỏ sẽ nhanh chóng bong ra.

Dùng bát/ tô để xóc vỏ

Mẹo bóc vỏ tỏi này rất đơn giản thôi. Bạn hãy tách riêng các tép tỏi ra rồi sau đó chúng vào trong một chiếc tô. Sau đó, bạn hãy dùng một chiếc nắp vung hoặc một chiếc tô khác để úp lên trên. Dùng tay để nắm thật chặt 2 chiếc tô rồi xóc thật mạnh khoảng 15 - 20 lần. Bạn sẽ thấy vỏ tỏi sẽ bong hết ra, vậy là hoàn thành rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Bật mí 5 cách làm bơ chín nhanh, ai áp dụng cũng thành công Lỡ mua bơ chưa chín thì bắt tay vào thử ngay những cách làm nhanh chín bơ tự nhiên cực dễ làm này, không cần dùng đến hóa chất mà bơ vẫn chín đều thơm ngon.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mach-ban-5-cach-boc-vo-toi-nhanh-chong-viec-boc-vo-toi-tro-nen-de-nhu-an-chao-490131.html