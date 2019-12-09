Không phải muối, đây mới là thứ giúp tôm luộc đỏ hồng, thơm ngọt bất ngờ

Có rất nhiều cách luộc tôm ngon, vậy nhưng, luộc tôm với thứ gia vị này mới là bí quyết giúp chị em có được những con tôm hồng đỏ, căng mướt và hấp dẫn nhất.

Món tôm luộc chỉ có màu trắng hồng nhạt, trông kém hấp dẫn chính là vì bạn quên không cho thêm thứ gia vị vô cùng quen thuộc này. Dưới đây chính là cách luộc tôm ngon chị em cần dắt túi ngay hôm nay.

Thêm một thìa dầu mè vào nồi, mẹo luộc tôm ngon chị em nào cũng nên thuộc lòng để có đĩa tôm luộc thơm ngon bất bại - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Tôm càng tươi càng thơm ngọt, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

- Tôm tươi sống.

- Gừng, sả, hành lá, rượu nấu ăn, tỏi, ớt.

- Dầu mè, nước tương, dầu hào, giấm.

Các bước thực hiện:

- Tôm mua về rửa sạch, cắt bỏ phần râu và lấy sạch đường chỉ đen ở lưng.

- Sau đấy, bạn cho số tôm này vào thau hòa chút muối ngâm trong khoảng 10 phút. Tiếp đến, vớt tôm ra, rửa sạch với nước, để ráo.

- Chuẩn bị một cái nồi, cho lượng nước thích hợp với lượng tôm, cho thêm vài lát gừng, phần đầu hành và sả thái lát vào đun sôi.

Dầu mè sẽ giúp món tôm luộc có màu đỏ hồng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

- Khi nước sôi, bạn trút phần tôm đã chuẩn bị vào, đồng thời cho thêm 1 muỗng dầu mè rồi đậy kín nắp.

- Khi nồi nước sôi lại thì tắt bếp, vớt tôm ra đĩa thì bạn đã có món ngon với tôm vô cùng bắt mắt. Dầu mè sẽ giúp những con tôm bóng bẩy, có màu hồng đỏ và thơm ngon hơn hẳn so với cách luộc với muối thông thường.

Để tăng hương vị cho món tôm luộc, bạn cần chuẩn bị bát nước chấm tôm với công thức cực cuốn hút sau:

Nước chấm ngon sẽ giúp tăng hương vị cho món ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Giữ lại ½ bát nhỏ nước luộc tôm, để nguội.

- Sau đấy, bạn cho thêm vài thìa dầu hào, giấm, nước tương, muối và chút tỏi ớt băm nhuyễn vào. Trộn đều hỗn hợp trên bạn sẽ có phần nước chấm ngon tuyệt hảo cho món tôm luộc.

Chỉ với vài bước đơn giản với mẹo luộc tôm ngon trên bạn đã sở hữu bí quyết nấu ăn chỉ đầu bếp nhà hàng mới biết. Chúc bạn thành công!

Mẹo bóc tỏi cực nhanh, chưa đầy 30 giây đã khiến cả củ tỏi lớn bong sạch vỏ Chẳng cầu kỳ, chỉ cần mẹo bóc tỏi nhanh này bạn đã bóc được cả củ tỏi lớn, vỏ mỏng đến mấy cũng bong sạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-muoi-day-moi-la-thu-giup-tom-luoc-do-hong-thom-ngot-bat-ngo-345988.html