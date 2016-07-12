Đặt củ hành tây cắt tư trong nhà, bạn sẽ không tin vào điều kỳ diệu xảy ra sáng hôm sau

Mẹo vặt trong bếp 12/07/2016 15:56

Điều kỳ diệu gì xảy ra nếu bạn cắt củ hành tây làm tư và đặt trong nhà? Bạn sẽ hối tiếc vì không biết điều này sớm hơn.

Người dân khắp thế giới dùng hành để nấu nhiều món ăn khác nhau. Bên cạnh đó, hành cũng nổi tiếng nhờ đặc tính chữa bệnh và có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy các hợp chất trong hành có thể cải thiện sức khỏe của bạn.

Hành được cho là giúp chống cảm cúm hàng ngàn năm qua. Y học cổ truyền Trung Quốc và Ấn Độ sử dụng hành vì đặc tính chữa bệnh mạnh mẽ của nó. Ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng thừa nhận hành giúp chống sưng huyết, viêm phế quản, ho và viêm hô hấp.

Đặt củ hành tây cắt tư trong nhà, bạn sẽ không tin vào điều kỳ diệu xảy ra sáng hôm sau - Ảnh 1
Cắt củ hành tây làm tư đặt trong nhà, bạn sẽ ngạc nhiên vì công dụng tuyệt vời mà nó mang lại - Ảnh minh họa

Nhiều người đặt hành tây cắt lát cạnh giường ban đêm hoặc quanh nhà để chống cảm cúm. Người ta tin rằng hành sống có thể hấp thu các vi khuẩn từ không khí và ngăn vi khuẩn xâm nhập vào nội tạng. Vì thế, để tận dụng khả năng phòng bệnh của nó, bạn hãy cắt 1 củ hành tây làm tư và đặt trong nhà (hoặc trong từng phòng). Chúng sẽ giúp bạn phòng chống cảm cúm, nhiễm khuẩn và nhiều bệnh khác.

Vì sao hành tây lại có lợi cho sức khỏe như vậy? Đó là vì hành chứa các hợp chất sulfuric như sulfoxide, thiosulfinate, vv. Những hợp chất này tạo ra mùi hăng của hành, vì thế chúng ta thường hay cay mắt khi cắt hành. Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh thiosulfinate trong hành tạo nên khả năng chữa bệnh của nó.

Các hợp chất sulfuric cũng có tác dụng chống ung thư và bệnh tim mạch. Chúng cũng cải thiện hệ miễn dịch, vì thế nó có thể chống lại nhiều bệnh. Hành cũng giàu quercetin chống oxy hóa và giúp cơ thể chống lại các gốc tự do.

Đặt củ hành tây cắt tư trong nhà, bạn sẽ không tin vào điều kỳ diệu xảy ra sáng hôm sau - Ảnh 2
Đặt các lát hành tây trong vớ trước khi đi ngủ cũng là 1 cách tuyệt vời để chống cảm cúm - Ảnh minh họa

Ngoài ra, bạn có thể đặt 1 củ hành cắt lát lên bàn chân và mang tất cotton trước khi đi ngủ. Lấy các lát hành ra khỏi vớ vào sáng hôm sau. Nếu bạn vẫn còn triệu chứng cảm, lặp lại bước này hàng đêm cho đến khi các triệu chứng biến mất. 

Hãy áp dụng ngay hôm nay vì sức khỏe của bản thân và gia đình nhé!

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