Chớ dại vứt cà chua chín nẫu đi, làm theo cách này chẳng mấy chốc mà có cả vườn ăn quanh năm không hết

Mẹo vặt trong bếp 08/11/2018 17:21

Chẳng cần vườn rộng hay ban công, bạn có thể tự trồng cà chua tại nhà với cách làm cực đơn giản sau, vừa có thực phẩm sạch ăn quanh năm vừa giúp tiết kiệm chi phí.

Cà chua là thực phẩm chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào tốt cho cơ thể. Dù chứa rất ít cholesterol và chất béo bão hòa nhưng loại quả này lại giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như kali, folate, thiamin, magiê, vitamin A, C, K, B6…

Chớ dại vứt cà chua chín nẫu đi, làm theo cách này chẳng mấy chốc mà có cả vườn ăn quanh năm không hết - Ảnh 1
Cà chua là thực phẩm chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chúng đều là những dưỡng chất có khả năng tăng cường sức khỏe, giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề về da và vóc dáng. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tận dụng những quả cà chua nẫu bỏ đi đem thái lát để trồng. Chẳng mấy chốc mà bạn sẽ có cả vườn sai trĩu quả, thu hoạch mỏi tay không hết.

Cách trồng cà chua tại nhà cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 2 quả cà chua chín nẫu, không bị sâu thối

- 2 chậu nhựa hoặc thùng xốp, đục sẵn lỗ phía dưới đáy chậu để thoát nước

- Cà chua có thể phát triển trên nhiều loại đất khác nhau nhưng để đạt năng suất cao, bạn nên chọn loại đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp… có thể trộn thêm với phân bò hoai mục, phân gà, phân trùn quế, vỏ trấu.

- Phân hữu cơ

- Khoảng 3 - 4 cọc gỗ để làm giàn leo

Hướng dẫn thực hiện:

Cà chua đem thái thành từng lát có độ dày vừa phải, không quá mỏng. Đổ đất vào chậu rồi xếp từng lát cà chua lên trên, chú ý đặt cách đều nhau và cách đều thành chậu.

Chớ dại vứt cà chua chín nẫu đi, làm theo cách này chẳng mấy chốc mà có cả vườn ăn quanh năm không hết - Ảnh 2
Đổ đất vào chậu rồi xếp từng lát cà chua vào - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, phủ một lớp đất lên trên và tưới nước để tạo độ ẩm. Trong khoảng 10 ngày đầu tiên, bạn nên tưới nước ấm khoảng 25-30 độ C cho cây mỗi ngày. Sau khoảng 7-14 ngày khi cây đã nhú mầm, bạn đặt chậu ở nơi có nhiều ánh sáng. Đến khi cây con cứng cáp thì chuẩn bị làm giàn leo.

Chớ dại vứt cà chua chín nẫu đi, làm theo cách này chẳng mấy chốc mà có cả vườn ăn quanh năm không hết - Ảnh 3
Sau đó, phủ một lớp đất lên trên và tưới nước để tạo độ ẩm - Ảnh minh họa: Internet

Để cây cho ra nhiều quả, bạn nên bón thêm phân hữu cơ vì càng được bổ sung nhiều dưỡng chất, chất lượng của quả cà chua càng cao. Trung bình cứ khoảng 10-15 ngày thì tiến hành bón thêm phân hữu cơ, phân trùn quế cho cây cà chua.

Nếu thời tiết nắng nóng, bạn nên lót một lớp cỏ khô hoặc rơm lên bề mặt chậu để giữ ẩm cho đất. Ngược lại, nếu trời mưa thì bạn nên chú ý thoát nước cho cây để cây không bị ngập úng.

Chớ dại vứt cà chua chín nẫu đi, làm theo cách này chẳng mấy chốc mà có cả vườn ăn quanh năm không hết - Ảnh 4
Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn có thể thu hoạch cà chua để sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian chăm sóc, khi cà chua chuyển qua màu đỏ là bạn có thể bắt đầu thu hoạch.

Với cách trồng cà chua cực đơn giản này, bạn sẽ không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức chăm sóc mà vẫn nhanh chóng có cà chua sạch ăn quanh năm. Chúc bạn thành công với cách trồng cà chua tại nhà này nhé!

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