Cách khử mùi hôi lò vi sóng cực kỳ hiệu quả, chỉ mất vài giây

Mẹo vặt trong bếp 09/01/2018 11:56

Chỉ mất chưa đến 1 phút, chị em nội trợ có thể khử mùi hôi dai dẳng trong lò vi sóng ngay lập tức mà không cần phải dùng đến những hóa chất tẩy rửa độc hại.

Từ lâu, lò vi sóng đã trở thành một vật dụng thiết yếu trong gian bếp của mỗi gia đình người Việt. Tuy nhiên, sau một thời sử dụng, thiết bị này sẽ bị ám nhiều mùi thức ăn tạo thành mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến bữa cơm gia đình.

Để giúp các chị em giải quyết vấn đề trên, chúng tôi xin chia sẻ 4 cách khử mùi hôi lò vi sóng đơn giản và cực kỳ nhanh chóng.

Mẹo khử mùi hôi lò vi sóng nhanh nhất bằng nguyên liệu tự nhiên:

Vỏ cam, quýt 

Với mùi thơm đặc trưng, vỏ cam là một trong những nguyên liệu tự nhiên có khả năng khử mùi hôi vô cùng tốt.

Cách làm: Bạn hãy đặt vỏ cảm hay quýt vào trong lò, cho máy quay khoảng 20 giây. Khi nóng, tinh chất trong vỏ cam và quýt sẽ tỏa ra giúp khử sạch mùi hôi trong lò vi sóng đồng thời để lại hương thơm dịu nhẹ.

Giấm

Ngoài nấu nướng, giấm còn là một trợ thủ đắc lực trong việc vệ sinh và khử mùi hôi lò vi sóng.

Cách làm: Bạn đổ 1 muỗng canh giấm vào nửa tô nước rồi đặt vào trong lò vi sóng, cho máy khởi động khoảng 20 giây. Dung dịch giấm sẽ làm bong các vết bẩn cứng đầu trong lò và khử mùi hôi ngay lập tức.

Khử mùi bằng chanh

Hãy quên những chai thuốc tẩy rửa, chỉ cần dùng 1 trái chanh để giải quyết vấn đề này.

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Chỉ mất vài giây và 1 quả chanh sẽ đánh bay với mọi mùi hôi khó chịu trong lò vi sóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Cắt chanh thành những lát mỏng, cho vào một chén nước rồi đặt trong lò vi sóng và khởi động trong khoảng 30 giây. Sau khi nước bốc hơi bám vào lớp kính, bạn hãy để lò nguội và dùng một chiếc khăn sạch lau khô lại.

Muối - chất khử mùi tự nhiên

Mùi khó chịu của lò vi sóng có thể bắt nguồn từ các vết bám cứng đầu trong những món ăn trước để lại. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng muối để vệ sinh và khử mùi cho lò vi sóng.

Cách khử mùi hôi lò vi sóng cực kỳ hiệu quả, chỉ mất vài giây - Ảnh 2
Muối có tác dụng tuyệt vời trong việc khử mùi hôi lò vi sóng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Sử dụng một ít muối rắc vào những vết thức ăn bám trong lò vi sóng rồi khởi động lò để muối tan ra. Khi lò đã nguội, bạn hãy dùng một miếng bọt biển lau chùi sạch những vết bẩn đó.

Lưu ý: Những vết bẩn dạng này nên xử lý ngay sau khi nấu ăn xong, càng để lâu càng khó lau chùi hơn.

Hy vọng với những cách khử mùi hôi lò vi sóng đơn giản và nhanh chóng trên, chị em nội trợ sẽ luôn có những món ăn ngon dành cho gia đình.

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