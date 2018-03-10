Bỏ qua thứ này khi vệ sinh nồi cơm điện, đừng hỏi vì sao cơm ăn không ngon, tiền điện tăng gấp đôi

Phần mâm nhiệt là nơi tạo nhiệt chính. Đây là một trong những bộ phận quan trọng quyết định tuổi thọ nồi cơm điện cũng như độ ngon của cơm. Sau một thời gian dài sử dụng, nơi này thường bám nhiều bụi bẩn khiến chất lượng nồi cơm điện bị giảm.

Thông thường khi lau chùi nồi cơm điện, chúng ta chỉ lau sạch phần bên ngoài, nắp, nồi bên trong mà bỏ qua phần đĩa cứng đệm giữa đáy nồi và ruột nồi (hay còn gọi là mâm nhiệt).

Dưới đây là một số mẹo nhỏ để bạn có thể làm sạch phần này một cách dễ dàng để cơm nấu được nhanh, ngon hơn và tiết kiệm chi phí tiền điện.

Chuẩn bị: Giấm, miếng bọt biển (miếng xốp rửa chén), khăn giấy ướt và khăn khô.

Cách làm:

Bước 1: Đổ giấm lên phần cứng của miếng bọt biển.

Cần nắm những bước sau để vệ sinh nồi cơm điện đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Dùng miếng bọt biển lau sạch vết bẩn và phần bụi bám ở mâm nhiệt, đặc biệt phải chú ý lau sạch phần đáy nồi. Bạn có thể lau như vậy 2 đến 3 lần rồi để yên khoảng 10 phút.

Để khoảng 10 phút sau khi lau - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Dùng khăn ướt lau lại phần mâm nhiệt. Nếu còn thấy bụi thì lau lại thêm một vài lần nữa đến khi cảm thấy hài lòng.

Lau cho đến khi sạch - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cuối cùng, dùng khăn khô đã chuẩn bị lau sạch giấm ở đáy nồi thêm một lần nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hoàn thành các bước trên, mâm nhiệt sẽ sáng bóng và hoạt động tốt hơn, giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian, tiền bạc.

Một số lưu ý khi vệ sinh nồi cơm điện

Chỉ lau chùi khi nồi cơm điện đã nguội hẳn, nếu không bạn sẽ dễ bị thương đồng thời làm giảm đi tuổi thọ của nó.

Chỉ lau chùi nồi cơm điện khi đã nguội và dây cắm điện đã được rút ra - Ảnh minh họa: Internet

Không dùng những miếng cọ bằng sắt hay kim loại để lau chùi vì nó có thể làm trầy xước.

Trong quá trình sử dụng hạn chế để nồi cơm điện bị va đập.