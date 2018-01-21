Quấn màng bọc thực phẩm quanh bồn cầu: Mẹo cực hay được chia sẻ rần rần trên mạng

Đời sống 21/01/2018 09:36

Ít người biết rằng giấy vệ sinh là một trong những nguyên nhân chính khiến bồn cầu bị nghẹt. Thay vì gọi thợ sửa, bạn có thể dùng màng bọc thực phẩm để xử lý tình trạng này một cách nhanh chóng.

Tưởng chừng đây là màn “troll” trên mạng xã hội, nhưng thực tế việc quấn màng bọc thực phẩm lại có tác dụng thần kì trong việc thông tắc bồn cầu.

Quấn màng bọc thực phẩm quanh bồn cầu: Mẹo cực hay được chia sẻ rần rần trên mạng - Ảnh 1
Giấy vệ sinh là một trong những nguyên nhân gây nghẹt bồn cầu phổ biến - Ảnh: Internet

Cách xử lý nghẹt bồn cầu bằng màng bọc thực phẩm

Điều đầu tiên bạn cần làm chính là lau khô bồn cầu, lưu ý mở cả phần bệ ngồi. Sau đó, dùng màng bọc thực phẩm quấn từ trái qua phải ba đến bốn lớp. Khi quấn xong, bạn sẽ thấy phần bọc ở giữa bị phồng lên.

Quấn màng bọc thực phẩm quanh bồn cầu: Mẹo cực hay được chia sẻ rần rần trên mạng - Ảnh 2
Màng bọc thực phẩm quanh có thể giúp bạn thông bồn cầu hiệu quả - Ảnh: Internet 
Quấn màng bọc thực phẩm quanh bồn cầu: Mẹo cực hay được chia sẻ rần rần trên mạng - Ảnh 3
Nên quấn 3 đến 4 lớp màng bọc quanh bồn cầu - Ảnh: Internet

Lúc này, hãy giật nước đồng thời dùng tay nhấn phần bọc bị phồng. Nếu bồn cầu vẫn còn nghẹt, hãy tiếp tục nhấn nút dội cho đến khi hết nghẹt.

Quấn màng bọc thực phẩm quanh bồn cầu: Mẹo cực hay được chia sẻ rần rần trên mạng - Ảnh 4
Phương pháp này hoạt động giống như dụng cụ thông bồn cầu nên rất an toàn - Ảnh: Internet

Đây là phương pháp xử lý nghẹt bồn cầu vô cùng an toàn, hiệu quả mà chị em có thể áp dụng ngay tại nhà. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần lưu ý một số điều sau:

- Lau khu vực bồn cầu thật sạch và khô. Cần dùng loại màng bọc dày. Khi quấn màng bọc lên bồn cầu phải đảm bảo độ chắc chắn.

- Ngoài cách sử dụng màng bọc thực phẩm, bạn còn có thể dùng nước rửa chén và nước nóng để thông bồn cầu.

Để thực hiện, bạn chỉ cần chuẩn bị nước rửa chén và nước nóng (lưu ý, chỉ sử dụng nước nóng vừa phải để tránh làm hỏng lớp gạch men của bồn cầu).

Quấn màng bọc thực phẩm quanh bồn cầu: Mẹo cực hay được chia sẻ rần rần trên mạng - Ảnh 5
Ngoài ra, bạn có thể thông bồn cầu bằng nước rửa chén và nước nóng - Ảnh: Internet

Đầu tiên, cho vài giọt nước rửa chén vào bồn cầu rồi đổ khoảng 0,9 đến 1 lít nước nóng vào trong. Sau 20 phút, bạn có thể giật nước bồn cầu.

Quấn màng bọc thực phẩm quanh bồn cầu: Mẹo cực hay được chia sẻ rần rần trên mạng - Ảnh 6
Lưu ý không sử dụng nước quá nóng để thông bồn cầu tránh làm hỏng lớp sứ bên trong - Ảnh: Internet
Quấn màng bọc thực phẩm quanh bồn cầu: Mẹo cực hay được chia sẻ rần rần trên mạng - Ảnh 7
Đây là một trong những phương pháp thông bồn cầu an toàn được nhiều chị em áp dụng - Ảnh: Internet

Trong trường hợp không có nước rửa chén, bạn có thể thay thế bằng dầu gội đầu. 

Chúc bạn thành công với những cách xử lý nghẹt bồn cầu hiệu quả này!

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