Học phụ nữ Nhật cách tẩy sạch bồn cầu luôn trắng đẹp như lúc mới mua

Đời sống 21/12/2017 23:59

Sau một thời gian sử dụng, bồn cầu trở nên bám bẩn, ố vàng rất mất thẩm mỹ. Vậy làm thế nào để trả lại vẻ trắng sạch như mới cho bồn cầu? Hãy học theo bí quyết của phụ nữ Nhật trong bài viết sau đây.

Làm sạch bình chứa nước bồn cầu

Thông thường, mọi người chỉ chú ý vệ sinh, cọ rửa bồn cầu mà không quan tâm đến bình chứa nước. Với suy nghĩ chủ quan rằng bộ phận này không tiếp xúc với chất bẩn nên hầu như mọi người đã bỏ quên chúng. Tuy nhiên, cặn silica có trong bồn nước tích tụ lâu ngày chính là tác nhân khiến bồn cầu bị ố vàng. 

Bước 1: Mở nắp bồn xả và đổ vào 1 chai giấm trắng. Để nguyên như vậy khoảng 15 phút để giấm làm bong lớp cặn bám bẩn.

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Muốn bồn cầu không bị ố vàng phải vệ sinh bồn chứa nước thường xuyên - Ảnh: Internet

Bước 2: Tiến hành xả nước 2 lần liên tục để cặn bẩn bong ra, trôi theo nước.

Bước 3: Tắt van nước, dùng bàn chải nhúng vào xà phòng rồi cọ sạch bồn chứa một lần nữa. 

Bước 4: Mở lại van nước và xả nước lần cuối. Bạn nên vệ sinh theo cách này 2 tuần/lần để giữ bồn chứa luôn sạch, tránh tích tụ cặn bẩn làm bồn cầu ố vàng.

Tẩy trắng các vết ố vàng bám trong lòng bồn cầu

Dùng chanh tươi

Chanh là nguyên liệu được phụ nữ Nhật rất ưa chuộng trong việc tẩy trắng bồn cầu. Bạn chỉ cần kết hợp nước cốt chanh cùng một chút bột giặt thành hỗn hợp sệt. Dùng hỗn hợp này đổ lên các vết ố vàng và để khô trong 20 phút. Sau đó, dùng bàn chải chà mạnh để vết bẩn bong ra tự nhiên.

Một cách khác khi dùng chanh tẩy trắng bồn cầu là kết hợp với phèn chua. Trộn hỗn hợp đồng nhất rồi thực hiện như trên, bồn cầu sẽ trắng sạch như lúc mới mua.

Học phụ nữ Nhật cách tẩy sạch bồn cầu luôn trắng đẹp như lúc mới mua - Ảnh 2
Tẩy trắng bồn cầu cực nhanh chóng, không cần dùng hóa chất khi sử dụng chanh tươi, giấm trắng và baking soda - Ảnh: Internet

Dùng bột baking soda và giấm trắng

Người Nhật rất hạn chế sử dụng chất tẩy công nghiệp vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe. Chính vì thế dùng bột baking soda và giấm trắng để tẩy sạch bồn cầu là cách được rất nhiều chị em sử dụng. Bạn chỉ cần trộn hai thứ lại thành hỗn hợp sệt, đổ vào bồn cầu và các vết ố vàng. Ngâm trong khoảng 30 phút, sau đó dùng bàn chải chà rửa lại sạch sẽ, cuối cùng xả nước là các vết bẩn nhanh chóng biến mất.

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