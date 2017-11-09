Biết được những lợi ích tuyệt vời này, chắc chắn bạn sẽ học cách làm dầu gấc ngay lập tức

Gấc chứa hàm lượng cao lycopen, một hợp chất có khả năng ức chế sự hình thành của các tế bào ung thư, giúp giảm lượng cholesterol trong máu, chống xơ vữa động mạch, hạn chế tối đa nguy cơ tai biến và đột quỵ.

Dầu gấc là sản phẩm được chế biến từ màng hạt gấc, thường có giá thành khá đắt. Thay vì mua dầu gấc được bán sẵn trên thị trường, bạn có thể tự làm dầu gấc tại nhà, vừa an toàn lại giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Bên cạnh đó, gấc còn chứa nhiều carotene, vitamin E, chất chống oxy hóa có tác dụng chống lão hóa, giúp da trắng hồng mịn màng, ngăn ngừa hình thành các vết nám…

Cách làm dầu gấc tại nhà

Nguyên liệu:

- 1 quả gấc

- 300ml dầu ăn

Cách thực hiện:

Bổ gấc làm đôi rồi dùng muỗng nạo hết phần ruột và hạt gấc ra tô.

Bạn lấy phần ruột và hạt gấc đem sấy khô hoặc phơi khô ngoài nắng trong khoảng 2 giờ. Sau đó, đem phần hạt gấc đã được làm khô cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 giờ.

Dùng dao tách toàn bộ lớp màng màu đỏ bao quanh hạt gấc. Tiếp tục đem phần màng này phơi khô cho đến khi sờ vào phần màng không còn bị dính tay là được. Nếu có máy sấy, bạn cũng có thể sấy khô trực tiếp màng hạt gấc để tiết kiệm thời gian.

Dùng dao cắt nhỏ hoặc xay nhuyễn phần màng hạt gấc để chuẩn bị nấu dầu. Cho toàn bộ màng hạt gấc vào nồi hoặc chảo lớn đã đổ ngập dầu rồi đun sôi với lửa vừa, tuyệt đối không đun lửa lớn để tránh dầu bị khét. Sau khi dầu gấc sôi thì chuyển sang lửa nhỏ và đun cho đến khi các màng gấc teo nhỏ và khô cứng lại thì tắt bếp. Trong thời gian đun dầu gấc, bạn nên thường xuyên dùng đũa khuấy đều.

Dầu gấc để nguội rồi lọc qua phễu lấy phần tinh dầu, bỏ đi phần bã. Bảo quản dầu gấc trong lọ thủy tinh, đậy nắp kín và để ở nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp.

Chúc bạn thành công với cách làm dầu gấc này nhé!