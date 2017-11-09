Biết được những lợi ích tuyệt vời này, chắc chắn bạn sẽ học cách làm dầu gấc ngay lập tức

Mẹo vặt trong bếp 09/11/2017 17:25

Dầu gấc không chỉ mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe mà còn là “mỹ phẩm thiên nhiên” giúp chị em nhanh chóng sở hữu làn da sáng mịn bất ngờ. Dưới đây là cách làm dầu gấc cực đơn giản chị em có thể thực hiện ngay tại nhà.

Dầu gấc là sản phẩm được chế biến từ màng hạt gấc, thường có giá thành khá đắt. Thay vì mua dầu gấc được bán sẵn trên thị trường, bạn có thể tự làm dầu gấc tại nhà, vừa an toàn lại giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Gấc chứa hàm lượng cao lycopen, một hợp chất có khả năng ức chế sự hình thành của các tế bào ung thư, giúp giảm lượng cholesterol trong máu, chống xơ vữa động mạch, hạn chế tối đa nguy cơ tai biến và đột quỵ.

Bên cạnh đó, gấc còn chứa nhiều carotene, vitamin E, chất chống oxy hóa có tác dụng chống lão hóa, giúp da trắng hồng mịn màng, ngăn ngừa hình thành các vết nám…

Biết được những lợi ích tuyệt vời này, chắc chắn bạn sẽ học cách làm dầu gấc ngay lập tức - Ảnh 1
Dầu gấc có nhiều tác dụng đối với sức khỏe và làm đẹp - Ảnh: Internet

Cách làm dầu gấc tại nhà

Nguyên liệu:

- 1 quả gấc

- 300ml dầu ăn

Cách thực hiện:

Bổ gấc làm đôi rồi dùng muỗng nạo hết phần ruột và hạt gấc ra tô.

Bạn lấy phần ruột và hạt gấc đem sấy khô hoặc phơi khô ngoài nắng trong khoảng 2 giờ. Sau đó, đem phần hạt gấc đã được làm khô cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 giờ.

Biết được những lợi ích tuyệt vời này, chắc chắn bạn sẽ học cách làm dầu gấc ngay lập tức - Ảnh 2
Nạo hạt gấc ra tô rồi sấy khô - Ảnh: Internet

Dùng dao tách toàn bộ lớp màng màu đỏ bao quanh hạt gấc. Tiếp tục đem phần màng này phơi khô cho đến khi sờ vào phần màng không còn bị dính tay là được. Nếu có máy sấy, bạn cũng có thể sấy khô trực tiếp màng hạt gấc để tiết kiệm thời gian.

Dùng dao cắt nhỏ hoặc xay nhuyễn phần màng hạt gấc để chuẩn bị nấu dầu. Cho toàn bộ màng hạt gấc vào nồi hoặc chảo lớn đã đổ ngập dầu rồi đun sôi với lửa vừa, tuyệt đối không đun lửa lớn để tránh dầu bị khét. Sau khi dầu gấc sôi thì chuyển sang lửa nhỏ và đun cho đến khi các màng gấc teo nhỏ và khô cứng lại thì tắt bếp. Trong thời gian đun dầu gấc, bạn nên thường xuyên dùng đũa khuấy đều.

Biết được những lợi ích tuyệt vời này, chắc chắn bạn sẽ học cách làm dầu gấc ngay lập tức - Ảnh 3
Đun dầu gấc với lửa vừa - Ảnh: Internet

Dầu gấc để nguội rồi lọc qua phễu lấy phần tinh dầu, bỏ đi phần bã. Bảo quản dầu gấc trong lọ thủy tinh, đậy nắp kín và để ở nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp.

Biết được những lợi ích tuyệt vời này, chắc chắn bạn sẽ học cách làm dầu gấc ngay lập tức - Ảnh 4
Sau khi hoàn thành, cho dầu gấc ra lọ thủy tinh để bảo quản - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm dầu gấc này nhé!

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Bỏ túi cách trị khô môi bằng dầu gấc cho môi đỏ tươi mềm mịn nổi bật vô cùng

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