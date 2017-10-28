Bỏ túi cách trị khô môi bằng dầu gấc cho môi đỏ tươi mềm mịn nổi bật vô cùng

Gấc là một loại quả giàu dinh dưỡng nổi bật ở Việt Nam, từ lâu đã nổi tiếng trong việc nâng cao sức khỏe chống lại bệnh tật hiệu quả nhưng nó cũng có công dụng làm đẹp da, tóc đặc biệt là môi cực kỳ tuyệt vời. Nếu chưa biết thì mời các bạn tham khảo ngay cách trị khô môi bằng dầu gấc tại nhà đơn giản nhanh chóng dưới đây nhé.

Dầu gốc trị môi khô có tác dụng nhanh chóng bởi hàm lượng dinh dưỡng cực cao các axit béo, provitamin A, vitamin E, carbohydrate và protein giúp nuôi dưỡng, phục hồi tổn thương và dưỡng môi mềm, trị môi khô nhanh chóng. Cụ thể:

Có hàm lượng lycopene và beta-carotene cực cao. Hai chất chống oxy hóa này đều có tác dụng chống lại các tổn thương tế bào giúp tăng lớp dầu bảo vệ tự nhiên của môi, khiến tăng cường khả năng giữ ẩm và giảm thiểu ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết đến làn da môi mỏng manh, trị khô môi bằng dầu gấc nhanh chóng. Mặt khác hàm lượng beta-carotene, tiền chất vitamin A giúp tăng khả năng miễn dịch, đẩy lùi vi khuẩn, nấm mốc, vi khuẩn có thể gây hại cho da môi thông qua những vết nứt nẻ do khô trên môi.

Dầu gấc có nguồn vitamin E dồi dào, cũng hỗ trợ chống oxy hóa, ngăn ngừa môi khô thâm, giữ độ ẩm cho môi hiệu quả, giảm hẳn tình trạng khô mô thường thấy cũng như giảm xuất hiện các nếp nhăn môi.

Dầu gấc cũng rất giàu các axit béo không bão hòa, giàu protein, cùng nhiều vitamin tốt cho sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ giúp làn môi khỏe mạnh, đầy sức sống từ bên trong.

Có thể thấy trị môi khô bằng dầu gấc từ thiên nhiên và hiệu quả mang lại thì quá ấn tượng với làn môi căng mọng, mềm mại, hồng hào đầy hấp dẫn, không còn dấu hiệu khô nẻ mà cách dưỡng môi bằng dầu gấc cũng rất đơn giản đấy chị em ạ.

Dưỡng môi khô bằng dầu gấc nguyên chất đơn giản

Các bạn có thể áp dụng cách trị môi thâm bằng dầu gấc tại nhà như sau: Buổi tối trước khi đi ngủ thì thoa 1 giọt dầu gấc lên môi là đủ, chà nhẹ nhàng cho dầu gấc thấm đều và sâu vào môi trong 2-3 phút rồi để nguyên như thế đi ngủ, sáng hôm sau soi gương bạn sẽ thấy môi bạn mịn màng và tươi tắn hơn nhiều đấy nhé.

Lưu ý:

Dầu gấc rất lành tính và an toàn, không gây bào mòn, không kích ứng làn da môi vốn mỏng manh và nhạy cảm nên các bạn có thể thực hiện hàng ngày mà không sao cả.

Trước khi thoa dầu gấc, nên làm ẩm môi với nước ấm trước để thấm dưỡng chất trong dầu gấc nhanh và tốt hơn, tuy nhiên cái này là không bắt buộc.

Tự làm son dưỡng trị khô môi bằng dầu gấc nhanh chóng

Nếu không tiện mang dầu gấc bên mình cũng như không phải lúc nào cũng có thể đổ dầu gấc ra tay thoa lên môi được thì sao lại không tự làm một thỏi son dưỡng dầu gấc trị khô môi mang theo bên mình tiện dụng nhỉ?

Nguyên liệu chuẩn bị cũng khá nhanh gọn và quen thuộc bao gồm: dầu gấc : dầu oliu : dầu dừa : sáp ong theo tỉ lệ 1 : 1 : 2 : 1, cùng nồi hoặc bát thủy tinh, hộp thủy tinh, khuôn son, thìa gỗ đảo nguyên liệu.

Các bạn làm nhiều hay ít tùy vào nhu cầu, chỉ cần tuân thủ đúng theo tỉ lệ trên là được. Cũng có thể thêm chút tinh dầu mà bạn yêu thích để tạo mùi son sau này.

Các bước làm son dưỡng giúp trị môi khô bằng dầu gấc tại nhà dễ làm như sau:

Cho dầu oliu, dầu dừa và sáp ong vào nồi đun nhỏ lửa trên bếp hoặc cho vào lò vi sóng quay ở nhiệt độ khoảng 80oC trong 1 phút, sao cho vừa đủ nhiệt độ sáp ong tan ra, mà dầu dừa và dầu oliu chưa đến độ sôi để tránh bị mất chất dinh dưỡng, vừa đun vừa đảo đều cho hỗn hợp hòa quyện nhau. Đến khi thấy đã được hỗn hợp đồng nhất thì tắt bếp.

Cho thêm dầu gấc và tinh dầu vào, đảo đều lần nữa, sau đó cho hỗn hợp thu được vào những hộp son, khuôn son đã chuẩn bị sẵn từ trước, để bên ngoài khoảng 30 phút đợi hỗn hợp khô, nguội bớt thì đóng hộp, cất trong tủ lạnh bảo quản dần.

Dầu gấc trị thâm môi khá đơn giản và hiệu quả, các chị em chỉ cần chịu khó kiên trì, chỉ 1 tuần sau thôi, làn môi chị em sẽ giảm hẳn tình trạng khô nẻ, thay vào đó còn hồng hào tươi tắn, khỏe mạnh đầy sức sống nhé. Chúc các chị em áp dụng thành công và có đôi môi đẹp như ý.