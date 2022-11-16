4 mẹo tẩy sạch quần áo dính nước trà và cà phê với những nguyên liệu có sẵn tại nhà cho hội chị em phụ nữ

Mẹo vặt trong bếp 16/11/2022 06:51

Việc loại bỏ sạch các vết cà phê và trà sẽ dễ như trở bàn tay nếu bạn biết được 4 cách đơn giản dưới đây:

Sử dụng nước soda

Khi bị nước chè, cà phê dính lên quần áo, bạn nên ngâm đồ vào nước nóng khoảng 5 phút. Sau đó, lấy quần áo ra giũ lại bằng nước lạnh.

Tiếp đến, đổ nước soda (không màu) vào vết bẩn và ngâm vài phút. Sau đó, giặt lại quần áo với nước sạch như bình thường và đem phơi ở nơi khô ráo.

Nếu quần áo bạn làm bằng len, thay vì ngâm đồ trong nước nóng, hãy lấy một chiếc khăn bông thấm nước nóng đặt lên vết bẩn trong vòng 2-3 phút rồi mới đem ngâm với nước soda.

4 mẹo tẩy sạch quần áo dính nước trà và cà phê với những nguyên liệu có sẵn tại nhà cho hội chị em phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước cốt chanh

Trong nước cốt chanh có chứa nhiều axit giúp làm sạch các vết bẩn dễ dàng, để tẩy vết cà phê dính trên quần áo, bạn chỉ cắt một lát chanh và chà nó lên mặt quần áo bị dính vết bẩn nhiều lần hoặc vắt ít nước cốt chanh ra chén và dùng tăm bông thấm nước cốt chanh để tẩy vết bẩn.

Sau đó giặt lại quần áo với nước sạch, lúc này vết cà phê đã sạch bong, bạn chỉ cần đem quần áo đi phơi khô là xong.

Hỗn hợp giấm trắng và nước giặt tẩy

Cho vào chậu khoảng 1/4 nước ấm, 1/2muỗng nước giặt tẩy và 1-2 muỗng giấm trắng. Ngâm quần áo vào hỗn hợp khoảng 30 phút, sau đó xả lại với nước, tiếp theo giặt sạch lại với bột giặt và nước lạnh.

Có thể ngâm vết bẩn với một chút chất tẩy hoặc nước giặt trong vòng 5 phút. Quá trình ngâm sẽ làm cho vết bẩn trở nên mềm hơn dể có thể dễ dàng được giặt với máy giặt.

Cuối cùng bạn có thể giặt lại với nước ấm hoặc nước lạnh theo cách thức giặt tẩy thông thường bằng máy giặt với loại bột giặt thông thường. Nếu chỗ bị bẩn vẫn chưa thật sạch, bạn hãy làm lại quá trình này một lần nữa.

Lòng đỏ trứng gà

4 mẹo tẩy sạch quần áo dính nước trà và cà phê với những nguyên liệu có sẵn tại nhà cho hội chị em phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tách lòng đỏ với lòng trắng của trứng gà riêng ra, rồi đánh lòng đỏ trứng với một chút nước ấm, sau đó dùng miếng bọt biển thấm ít hỗn hợp và chà lên vị trí quần áo có dính vết cà phê. Sau đó đổ dung dịch gồm bột giặt và nước lên quần áo, giặt xả nhiều lần thì vết bẩn sẽ được loại bỏ hoàn toàn.

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