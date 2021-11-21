21 loại thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh

Nếu giữ cà chua trong tủ lạnh , chúng sẽ trở nên vô vị và không còn ngon nữa. Vì vậy, để cho hương vị của cà chua không thay đổi, bạn nên dùng ngay sau khi mua hoặc để ở nơi thoáng mát trong vài ngày để bảo quản.

Chuối cũng giống như nhiều loại trái cây khác, chúng cần một mức nhiệt phù hợp để chín. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể để chúng trong tủ lạnh nếu muốn giữ màu xanh. Nhưng nếu chuối đã bị thâm đen thì khi đặt vào tủ lạnh, nó sẽ còn bị thâm nhiều hơn nữa. Vì vậy, hãy ưu tiên để chúng ở ngoài trời, nơi khô ráo và được bọc một lớp màng bọc thực phẩm ở phần cuống để giữ được lâu hơn.

3. Quả bơ

Bình thường sau khi mua một thời gian thì quả bơ mới bắt đầu chín. Giữ bơ trong tủ lạnh sẽ làm chậm quá trình này, vì vậy hãy để bơ ở ngoài và chín tự nhiên thì bơ sẽ ngon hơn.

4. Dưa hấu

Dưa hấu sau khi cắt thì nên dùng ngay, để quá lâu trong tủ lạnh thì dưa sẽ bị mất chất chống oxy hóa.

Dưa hấu sau khi cắt thì nên dùng ngay, để quá lâu trong tủ lạnh thì dưa sẽ bị mất chất chống oxy hóa

5. Cà tím

Cà tím là loại rau nhạy cảm với nhiệt độ, để lâu trong tủ lạnh dưới 10 độ C có thể làm hỏng kết cấu cũng như hương vị của cà tím. Chúng nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng và tránh xa các loại trái cây và rau quả khác.

6. Mật ong

Lý do mà mật ong có thể giữ được trong nhiều năm mà không hỏng là nhờ vào lượng đường trong nó. Đặt mật ong vào trong tủ lạnh sẽ làm cho nó cứng lại và không thể dùng được. Điều tuyệt vời về mật ong thật là nó không có hạn sử dụng và không cần phải để trong tủ lạnh.

7. Tỏi

Có một sự thật là tỏi và tủ lạnh "không dành cho nhau". Nhiệt độ của tủ lạnh sẽ khiến tỏi bị mốc, thậm chí là nảy mầm. Vì tỏi là một trong những loại thực phẩm cần sự khô thoáng nên sẽ tốt hơn nếu bảo quản nó bên ngoài trong một không gian mở.

8. Chocolate (Sô cô la)

Khi nhìn thấy một lớp màng trắng trên chocolate sau khi để trong tủ lạnh một thời gian, chúng ta thường tin rằng đó là nấm mốc. Trên thực tế, chocolate tự nhiên có chứa chất béo. Vì vậy, lớp màng này không gây bất kỳ rủi ro nào đối với sức khỏe của chúng ta, nhưng hương vị của nó đã giảm đi ít nhiều.

Chocolate tự nhiên có chứa chất béo

9. Khoai tây

Khoai tây ngon nhất là khi được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Chúng cũng không cần phải rửa sạch trước khi sử dụng. Nhiệt độ trong tủ lạnh sẽ khiến tinh bột trong khoai tây bị phân hủy khiến khoai tây bị sần sật, thậm chí có vị ngọt. Nếu khoai tây được để trong tủ lạnh, vỏ có thể bị thâm đen trước khi kịp nấu nướng.

10. Bí đao

Giống như dưa hấu, dưa gang phải được cắt và cho vào tủ lạnh chỉ để vừa đủ để làm mát thì mới có thể thưởng thức được tươi và ngon nhất. Dưa gang cũng nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

11. Húng quế

Bảo quản húng quế trong tủ lạnh không phải là một lựa chọn tốt, vì nó có nguy cơ hấp thụ mùi và héo quá nhanh. Do đó, bạn nên cắm những cành húng quế như cắm hoa vậy, ngâm rễ của nó vào trong một chiếc bình có nhiều nước và để ở nơi thoáng khí.

12. Hành

Hành thường sẽ bị mềm, và đôi khi còn bị mốc nếu như được bảo quản trong tủ lạnh. Chúng sẽ giữ được độ tươi lâu hơn khi đặt ở ngoài. Hành tây là loại thực phẩm cần nơi không khí lưu thông và có thể được giữ trong những túi lưới mà chúng thường được đặt ở trong khi bán.

Hành thường sẽ bị mềm, và đôi khi còn bị mốc nếu như được bảo quản trong tủ lạnh

13. Trứng

Như ở siêu thị, trứng không nên cho vào tủ lạnh. Đặt chúng ở nơi khô ráo để bảo quản tốt hơn.

14. Dâu tây

Khi tiếp xúc với không khí lạnh, dâu tây sẽ mất đường và bị nhão. Bảo quản chúng ở nơi khô thoáng và tránh ánh nắng trực tiếp. Tốt nhất là bạn nên ăn ngay sau khi mua.

15. Quả hạch

Cũng như nhiều loại trái cây khác, quả xuân đào, đào và các loại quả mơ khác có thể bị mất chất dinh dưỡng khi được đặt trong tủ lạnh. Ngoài ra, bảo quản các loại quả hạch ở môi trường bình thường cũng cho phép chúng chín ngon hơn và ngọt hơn.

16. Dưa leo

Vỏ của dưa leo sẽ héo ở tốc độ cao khi đặt vào trong tủ lạnh. Nếu lỡ mua quá nhiều dưa leo hoặc ăn không hết và bạn muốn bảo quản nó bằng tủ lạnh thì hãy bọc nó lại bằng một tấm màng bọc thực phẩm nhé.

Vỏ của dưa leo sẽ héo ở tốc độ cao khi đặt vào trong tủ lạnh

17. Cà phê

Cà phê cần được đặt ở nơi khô ráo và tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp để giữ được độ tươi ngon nhất có thể. Nhiệt độ trong tủ lạnh thường quá lạnh nên không thể duy trì được chất lượng ngon nhất cho cà phê được. Hạt cà phê nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh xa nhiệt, độ ẩm và ánh sáng.

18. Bánh mì

Nhiệt độ lạnh có xu hướng làm khô nhiều loại thực phẩm. Bánh mì cũng sẽ bị khô và thiu nếu để trong tủ lạnh lâu ngày.

19. Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng. Nó có thể sẽ trở nên khô và cứng nếu được bảo quản trong tủ lạnh. Đối với bơ đậu phộng dạng kem, bạn nên bảo quản ở nơi khô ráo và tránh ánh sáng. Còn với bơ đậu phộng hoàn toàn tự nhiên, nó có thể bị tách dầu nếu không được bảo quản lạnh.

20. Tương cà

Hầu hết các chai tương cà sẽ yêu cầu bạn để vào tủ lạnh sau khi mở, tuy nhiên sản phẩm này thường chứa đủ chất bảo quản để ngăn ngừa hư hỏng mà không cần làm lạnh. Nhiều nhà hàng thậm chí còn để chai tương cà trên bàn trong thời gian dài.

Tương cà thường chứa đủ chất bảo quản để ngăn ngừa hư hỏng mà không cần làm lạnh

21. Cam

Trái cây có múi rất chua và có thể bị hỏng do nhiệt độ quá lạnh. Vỏ của chúng cũng có thể trở nên xỉn màu và có đốm khi bảo quản trong tủ lạnh. Vì cam có vỏ dày và cứng nên chúng thường có vị ngon trong môi trường ấm hơn.

Ảnh: Unplash