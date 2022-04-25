8 cách khéo léo để lấy lòng mẹ chồng

Biết được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ với những người thân yêu trong gia đình. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn làm vừa ý mẹ chồng.

Đôi khi, việc hỏi ý kiến của mẹ chồng bạn có thể là sẽ giúp bạn nổi bật trước mắt mẹ chồng, làm thay đổi rất nhiều thứ trở nên tích cực. Thật tốt khi thể hiện bạn là người dễ tổn thương trước mắt mẹ chồng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn cần phải mở lòng và nói cho mẹ chồng biết tất cả những hy vọng và nỗi sợ hãi của bạn. Đơn giản chỉ xin lời khuyên có thể xây dựng mối quan hệ mà bạn mong đợi, và bạn cũng đang cho mẹ chồng thấy rằng bạn tin tưởng và tôn trọng phán xét của bà ấy.

Điều gì bạn tin nó xảy ra thì có thể sẽ xảy ra. Nghiên cứu cho thấy rằng bạn có thể nhận được những gì bạn mong đợi từ mối quan hệ với gia đình chồng. Nếu bạn mong muốn được gần gũi với mẹ chồng, thì bạn có thể sẽ làm vậy và cuối cùng có thể sẽ duy trì mối quan hệ tích cực với họ. Và điều này cũng có thể diễn ra theo hướng ngược lại nếu bạn suy nghĩ tiêu cực.

3. Thay đổi cách bạn giao tiếp với mẹ chồng.

Để mối quan hệ của bạn với mẹ chồng tốt hơn, điều quan trọng là bạn phải thay đổi cách giao tiếp với bà. Nghiên cứu cho thấy rằng lối giao tiếp bằng sự quan tâm hỗ trợ nhau là một điều tốt, chẳng hạn như để ý, quan tâm và giúp đỡ việc nhà có thể củng cố mối quan hệ của bạn.

Nó không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ của bạn với họ mà còn có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như nâng cao lòng tự trọng, vì vậy mẹ chồng có thể dựa vào và tin tưởng bạn.

4. Cố gắng không để họ thấy lạc lõng trong các buổi tụ họp gia đình.

Điều quan trọng là mẹ chồng bạn phải tự mình đưa ra quyết định để bà không cảm thấy bị lạc lõng hoặc cảm giác bị bỏ rơi. Chẳng hạn, bà ấy sẽ có thể có lựa chọn của riêng mình và bày tỏ cảm xúc của riêng mình khi nói đến việc tham dự các sự kiện thể thao của cháu mình. Cố gắng xây dựng sự gắn kết và mối quan hệ tình thân tốt hơn với mẹ chồng để bà ấy có thể cảm thấy hòa mình hơn trong các buổi họp mặt gia đình.

5. Chấp nhận rằng họ sẽ không phải lúc nào cũng làm mọi việc theo ý bạn.

Mẹ chồng có thể cho con bạn kẹo mà bạn không thật sự đồng ý, điều đấy sẽ làm cho bạn trông như người xấu vậy. Tuy nhiên, họ là một phần cuộc sống của bạn, và bạn không thể nào thay đổi quyết định của họ. Đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên điều chỉnh và thích nghi với các tình huống và truyền thống gia đình khác nhau.

6. Hãy để họ cảm thấy như họ đang nhận được sự công bằng.

Theo nghiên cứu, một cách tuyệt vời để lấy lòng mẹ chồng là bênh vực bà và khiến bà nhận thấy rằng bà đang nhận được sự công bằng, cho dù đó là khi tranh cãi về việc nhà hay dắt chó đi dạo không đúng lúc. Bằng cách này, mẹ chồng có thể thấy rằng bạn đứng về phía bà ấy và bà ấy có thể đánh giá cao sự thật rằng bạn đang đứng về phía bà ấy.

7. Tôn trọng sự khác biệt và ranh giới.

Gia đình của bạn có thể không có cùng truyền thống với gia đình của vợ hoặc chồng bạn và những khác biệt này có thể gây ra xung đột khi bạn không thể quyết định gia đình nào sẽ dành kỳ nghỉ, chẳng hạn như.

Cố gắng tôn vinh sự khác biệt và thỏa hiệp các kế hoạch của bạn - bạn có thể trải qua Giáng sinh với gia đình và thăm gia đình vợ / chồng của bạn trong suốt mùa hè. Tôn trọng sự khác biệt và ranh giới là điều quan trọng để bạn luôn gần gũi với mẹ chồng.

8. Hãy chắc rằng con cái của bạn cho mẹ chồng thấy rằng chúng yêu quý bà.

Con bạn nên biết trân trọng mọi thứ mà mẹ chồng bạn làm cho chúng, không cần thiết phải đặt hy vọng vào điều đó. Chỉ đơn giản nói với con bạn rằng đó là một phép kỷ cương tốt hơn là chỉ bảo chúng hãy trân trọng bà ấy.

Bạn có hòa thuận với mẹ chồng không? Bạn sẽ sử dụng một số mẹo này để củng cố mối quan hệ của bạn với mẹ chồng chứ?