Nắm rõ 4 cách trị rạn da sau khi sinh tại nhà này để nhanh lấy lại làn da căng mịn chị em nhé

Mẹ bầu làm đẹp 29/10/2017 23:05

Những cách trị rạn da sau khi sinh tại nhà này sẽ giúp chị em xua tan mọi lo lắng và căng thẳng.

Sau khi sinh, ngoài việc đối mặt với vóc dáng chưa trở lại bình thường nhanh được thì những vết rạn da cũng chính là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ Tuy nhiên với những cách trị rạn da sau khi sinh tại nhà này, chị em có thể yên tâm là sẽ sớm phục hồi lại vẻ đẹp cơ thể nhanh chóng.

Để trị rạn da sau sinh hiệu quả thì trước hết, hãy cùng tìm hiểu biểu hiện này cụ thể như thế nào nhé. Đối với các chị em vừa mới sinh xong, khi nhìn xuống vùng bụng có thể thấy những vết rạn rất rõ. Những vết rạn này thường hình thành trong thời gian mang thai do trọng lượng cơ thể tăng quá nhanh khiến da không kịp phát triển để thích nghi. Lúc này, mô liên kết dưới da bị căng giãn quá mức dẫn tới đứt gãy, tạo thành các vết lõm dài, nhiều nhánh trông giống như rễ cây, chính là các vết rạn.

Rạn da sau sinh
Trị rạn da sau sinh. Nguồn: Internet.

Thường, sau khi sinh khoảng 6 đến 12 tháng, các vết rạn sẽ mờ dần. Tuy nhiên, tùy cơ địa từng người mà nhiều chị em vẫn phải sống cùng “rạn da” rất lâu sau đó.

Các cách trị rạn sau khi sinh hiệu quả tại nhà

1. Dùng thầu dầu trị rạn da sau sinh

Dầu dầu thầu là một trong những cách tuyệt vời để kiểm soát nhiều vấn đề về da như thâm đen, nếp nhăn đốm đồi mồi, và triệu chứng rạn da ở phụ nữ sau khi sinh em bé.

Để trị rạn da sau sinh bằng cách này, chị em chỉ cần thoa một chút dầu thầu dầu lên vùng da bị rạn và massage nhẹ nhàng là được. Cố gắng massage đều tay trong vòng 25 đến 30 phút theo chuyển động tròn, sau đó, đặt một miếng vải bằng cotton lên bụng rồi dùng chai nước ấm hoặc khăn ấm lăn trên da. Chỉ sau một thời gian ngắn, chị em sẽ thấy là những vết rạn da sẽ biến mất dần đấy.

2. Cách trị rạn da sau sinh bằng lòng trắng trứng

Cách trị rạn da sau sinh bằng lòng trắng trứng
Cách trị rạn da sau sinh bằng lòng trắng trứng. Nguồn: Internet.

Nếu không có dầu thầu dầu, chị em cũng có thể dùng lòng trắng trứng trị rạn da sau sinh tại nhà. Cách này tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều mà hiệu quả cũng bất ngờ không kém. Nhờ có chứa lượng lớn protein nên lòng trắng trứng sẽ giúp tái tạo làn da mới, trẻ hóa làn da và làm mờ các vết rạn.

Mặc dù có mùi tanh và nhớt nhưng chị em hãy kiên trì với cách dùng lòng trắng trứng chữa rạn da sau sinh này nhé. Đầu tiên, hãy bôi lòng trắng trứng lên các vùng da bị rạn từ 1 đến 3 lần mỗi ngày. Nếu có thể, chị em cũng nên massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất được thấm sâu vào da nhé. Sau 20 đến 30 phút, rửa sạch da là được.

3. Dùng bơ cacao trị rạn da sau khi sinh tại nhà

Cách trị rạn da sau khi tại nhà bằng bơ cacao cũng được nhiều bà mẹ bỉm sữa xác nhận là cho hiệu quả tuyệt vời. Bơ cacao không chỉ giúp loại bỏ các vết rạn mà còn góp phần nuôi dưỡng làn da và tăng tính đàn hồi.

Dùng bơ cacao trị rạn da sau khi sinh tại nhà
Dùng bơ cacao trị rạn da sau khi sinh tại nhà. Nguồn: Internet.

Cách thực hiện như sau: sau khi tắm và trước khi đi ngủ, hãy thoa bơ cacao lên vùng da bị rạn ít nhất 2 lần mỗi ngày, làm liên tục trong 1 tháng liền sẽ có kết quả.

4. Cách trị rạn da sau khi sinh tại nhà bằng gel nha đam

Nắm rõ 4 cách trị rạn da sau khi sinh tại nhà này để nhanh lấy lại làn da căng mịn chị em nhé - Ảnh 5

Không chỉ có tác dụng làm trắng da trị mụn, trị nám, gel nha đam còn có khả năng phục hồi những vùng da bị rạn cho các bà mẹ sau sinh rất tốt. Có được khả năng tuyệt vời này đó là nhờ gel lô hội chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp điều trị vết rạn da và hàng loạt vấn đề về da khác.

Để thực hiện, chị em hãy cắt nhánh nha đam rồi lấy gel bôi trực tiếp lên vùng da bị rạn là được nhé.

Chúc chị em thành công với các cách trị rạn sau khi sinh tại nhà này.

Hy vọng những cách trị rạn da trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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