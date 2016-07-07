Chỉ 1 lon bia, mẹ sau sinh da trắng bóc mà không cần tốn tiền triệu đến spa

Mẹ bầu làm đẹp 07/07/2016 17:11

Chị em phụ nữ sau sinh có ngoại hình không ưa nhìn lắm, khi sau một thời gian nằm ủ khiến sắc tố trong da rối loạn dẫn đến nám, tàn nhan, rụng tóc,... thiếu tự tin nhất là khi da không trắng sáng đều màu.

Nội dung bài viết

Chỉ 1 lon bia, mẹ sau sinh da trắng bóc mà không cần tốn tiền triệu đến spa - Ảnh 1

Các cách tắm trắng bằng bia đơn giản và hiệu quả tại nhà

Có nhiều cách giúp dưỡng trắng da toàn thân như dầu dừa, nghệ, sữa tươi,... và bia. Loại đồ uống này rất quen thuộc với cánh mày râu, bên cạnh đó là loại nguyên liệu tắm trắng tuyệt vời sau sinh cho các chị em.

Tắm trắng bằng bia vừa an toàn vừa thân thiện với da vì bia là sản phẩm lên men tự nhiên từ lúa mì nên chứa nhiều thành phần tốt cho da giúp tăng cường độ ẩm, làm da trắng mịn, chống lão hóa, cân bằng độ PH và làm sạch lỗ chân lông.

Chỉ 1 lon bia, mẹ sau sinh da trắng bóc mà không cần tốn tiền triệu đến spa - Ảnh 2
Trắng da hoàn hảo với bia (Ảnh: Internet)

1. Bia 

Đây là phương pháp chăm sóc da đơn giản nhất mà không mất nhiều thời gian chuẩn bị nguyên liệu.

Thực hiện: Dùng bia tắm trắng toàn thân sau khi đã làm sạch cơ thể hoặc đã tẩy tế bào chết để đạt hiệu quả cao nhất.

2. Bia kết hợp cam tươi

Nguyên liệu: 1 chén nhỏ nước ép cam + 5 thìa cà phê mật ong + 5 thìa cà phê dầu o liu + 1 lon bia 330ml

Thực hiện: Cho toàn bộ những nguyên liệu đã chuẩn bị trước đó vào bồn hoặc thau nước ấm và khuấy đều tới khi các nguyên liệu hòa vào nhau. Tiến hành ngâm mình với dung dịch tầm 20 phút để các chất dinh dưỡng thẩm thấu vào da. Sau đó tắm lại bằng nước sạch.

Chỉ 1 lon bia, mẹ sau sinh da trắng bóc mà không cần tốn tiền triệu đến spa - Ảnh 3

3. Bia kết hợp mật ong và trứng gà

Nguyên liệu: 1 quả trứng gà + 1/2 lon bia + 1 muỗng muối biển tinh khiết + 3 thìa cà phê mật ong

Thực hiện: Hòa các nguyên liệu và trộn đều tay tới khi thu được hỗn hợp kem sền sệt, đặc sánh. Sau đó thoa hỗn hợp kem trắng da handmade lên da và massage nhẹ nhàng tầm 15 phút rồi tắm sạch với nước ấm.

4. Bia kết hợp sữa tươi không đường

Chỉ 1 lon bia, mẹ sau sinh da trắng bóc mà không cần tốn tiền triệu đến spa - Ảnh 4

Nguyên liệu: 1/2 lon bia + 30ml sữa tươi + 1/2 thìa cà phê muối biển

Thực hiện: Trộn đều tất cả hỗn hợp trên vào bồn tắm và khuấy đều, sau đó thoa hoặc ngâm mình tầm 20 phút rồi tắm lại với nước ấm. Bạn sẽ thấy ngay hiệu quả chỉ sau lần đầu thực hiện

Với những cách làm trên, bạn cần thực hiện đều đặn 2 lần/tuần và kéo dài trong 1 tháng sẽ thấy ngay hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

6 mẹo giúp tăng lượng sữa mẹ một cách tự nhiên

6 mẹo giúp tăng lượng sữa mẹ một cách tự nhiên

Trong khi hầu hết phụ nữ đều có thể sản xuất đủ sữa mẹ để nuôi con, nhưng một số vẫn có thể gặp khó khăn với lượng sữa tự nhiên của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tắm trắng bằng bia cách tắm trắng bằng bia tắm bia

TIN MỚI NHẤT

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 59 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng