Chỉ 1 lon bia, mẹ sau sinh da trắng bóc mà không cần tốn tiền triệu đến spa

Chị em phụ nữ sau sinh có ngoại hình không ưa nhìn lắm, khi sau một thời gian nằm ủ khiến sắc tố trong da rối loạn dẫn đến nám, tàn nhan, rụng tóc,... thiếu tự tin nhất là khi da không trắng sáng đều màu.
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- Các cách tắm trắng bằng bia đơn giản và hiệu quả tại nhà
Các cách tắm trắng bằng bia đơn giản và hiệu quả tại nhà
Có nhiều cách giúp dưỡng trắng da toàn thân như dầu dừa, nghệ, sữa tươi,... và bia. Loại đồ uống này rất quen thuộc với cánh mày râu, bên cạnh đó là loại nguyên liệu tắm trắng tuyệt vời sau sinh cho các chị em.
Tắm trắng bằng bia vừa an toàn vừa thân thiện với da vì bia là sản phẩm lên men tự nhiên từ lúa mì nên chứa nhiều thành phần tốt cho da giúp tăng cường độ ẩm, làm da trắng mịn, chống lão hóa, cân bằng độ PH và làm sạch lỗ chân lông.
1. Bia
Đây là phương pháp chăm sóc da đơn giản nhất mà không mất nhiều thời gian chuẩn bị nguyên liệu.
Thực hiện: Dùng bia tắm trắng toàn thân sau khi đã làm sạch cơ thể hoặc đã tẩy tế bào chết để đạt hiệu quả cao nhất.
2. Bia kết hợp cam tươi
Nguyên liệu: 1 chén nhỏ nước ép cam + 5 thìa cà phê mật ong + 5 thìa cà phê dầu o liu + 1 lon bia 330ml
Thực hiện: Cho toàn bộ những nguyên liệu đã chuẩn bị trước đó vào bồn hoặc thau nước ấm và khuấy đều tới khi các nguyên liệu hòa vào nhau. Tiến hành ngâm mình với dung dịch tầm 20 phút để các chất dinh dưỡng thẩm thấu vào da. Sau đó tắm lại bằng nước sạch.
3. Bia kết hợp mật ong và trứng gà
Nguyên liệu: 1 quả trứng gà + 1/2 lon bia + 1 muỗng muối biển tinh khiết + 3 thìa cà phê mật ong
Thực hiện: Hòa các nguyên liệu và trộn đều tay tới khi thu được hỗn hợp kem sền sệt, đặc sánh. Sau đó thoa hỗn hợp kem trắng da handmade lên da và massage nhẹ nhàng tầm 15 phút rồi tắm sạch với nước ấm.
4. Bia kết hợp sữa tươi không đường
Nguyên liệu: 1/2 lon bia + 30ml sữa tươi + 1/2 thìa cà phê muối biển
Thực hiện: Trộn đều tất cả hỗn hợp trên vào bồn tắm và khuấy đều, sau đó thoa hoặc ngâm mình tầm 20 phút rồi tắm lại với nước ấm. Bạn sẽ thấy ngay hiệu quả chỉ sau lần đầu thực hiện
Với những cách làm trên, bạn cần thực hiện đều đặn 2 lần/tuần và kéo dài trong 1 tháng sẽ thấy ngay hiệu quả. Chúc các bạn thành công!