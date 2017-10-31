3 cách trị rạn da sau sinh chỉ bằng nghệ, chanh và dầu dừa nguyên chất

May mắn là cách đây một tháng, chị ở cơ quan mình có chỉ cho cách trị rạn da sau sinh bằng nghệ . Không ngờ sau một thời gian áp dụng, các vết rạn trên bụng mình cải thiện rõ rệt và cho đến bây giờ thì bụng mình đã mịn màng, trắng trẻo như trước đây. Mình vô cùng hạnh phúc và chồng cũng bảo là không thể tin được.

Có rất nhiều cách điều trị rạn da sau khi sinh, chẳng hạn như dùng thảo dược, laser, phẫu thuật hay microdermabrasion. Cá nhân mình đã thử rất nhiều loại kem nhưng các vết rạn chỉ biến mất tạm thời. Một thời gian sau, chúng lại xuất hiện trở lại. Mình có nghĩ đến điều trị hóa học nhưng chồng mình bảo những cách này tiềm ẩn nhiều nguy cơ để lại triệu chứng sau này, tốt nhất là không nên thử.

Thế nên, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho chị em cách trị rạn da sau sinh bằng nghệ tươi này. Mình biết nhiều chị em vẫn đang vô cùng khổ sở và cực kỳ lo lắng nhưng với bí quyết này thì chị em hãy an tâm. Dù da có rạn đến mức nào thì nghệ cũng sẽ giải quyết được hết.

Tại sao nên sử dụng tinh bột nghệ trị rạn da sau sinh?

Như chị em đều biết, nghệ là một trong những nguyên liệu tự nhiên được sử dụng trong làm đẹp phổ biến nhất hiện nay, bên cạnh mật ong, dầu ô liu, chanh và yến mạch. Nhờ sở hữu curcumin - một hợp chất hóa học với rất nhiều đặc tính mạnh mẽ, nghệ đang là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu phụ nữ trên thế giới khi muốn làm trắng da trị thâm nám, trị mụn, rạn da đối với bà bầu và thậm chí là giảm cân nữa.

Dưới đây là một số cách trị rạn da sau sinh bằng nghệ để chị em tham khảo nhé.

1. Cách dùng bột nghệ nguyên chất trị rạn da sau sinh

Đây là một trong những cách trị rạn da sau sinh bằng nghệ đơn giản nhất. Bởi lẽ, chị em chỉ cần dùng tinh bột nghệ hoặc lấy một củ nghệ tươi, giã nhỏ, trộn với nước rồi thoa lên vùng da bị rạn vài lần mỗi ngày. Thực hiện hàng ngày cho đến khi vết rạn biến mất là được.

2. Cách trị rạn da sau sinh bằng nghệ và chanh

Nghệ và chanh kết hợp lại cũng là một bí quyết cực kỳ tốt để giảm sắc tố trên da. Đơn giản là trộn 2 thìa bột nghệ với nước cốt từ 2 quả chanh, sau đó, thoa đều lên vùng da bị rạn khoảng 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước lạnh. Chỉ cần dùng đều đặn, chị em có thể tin tưởng là làn da trắng nõn nà sẽ sớm trở lại đấy.

3. Trị rạn da sau sinh bằng nghệ tươi và dầu dừa

Bột nghệ kết hợp với dầu dừa được đánh giá là phương thuốc hiệu quả cho các dấu hiệu da bị căng sau khi sinh em bé. Để thực hiện, chị em hãy giã nhỏ 1 củ nghệ tươi, trộn với 1 đến 2 thìa dầu dừa rồi đắp lên vùng bụng nhé.

Đối với các chị em mới sinh em bé, nếu phát hiện bị rạn da trên bụng thì tốt nhất hãy chữa trị ngay. Đừng để quá lâu như mình vì sau này, khi áp dụng cách trị rạn da sau sinh bằng nghệ sẽ mất nhiều thời gian hơn để các vết rạn biến mất.

Một lưu ý nhỏ nữa đó là khi bôi nghệ lên bụng, chị em hãy mặc những bộ quần áo nào tối màu hoặc đồ cũ. Vì không để ý tới điều này nên nghệ đã dính chặt lên mấy chiếc váy cực xinh của mình, không thể nào làm sạch hết được. Nếu chị em nào bây giờ mới áp dụng cách trị rạn da sau sinh bằng nghệ thì đừng bỏ qua lời khuyên này nhé.

Chúc các chị em thành công.