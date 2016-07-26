1 quả chanh và 1 quả cà chua, giúp mẹ sau sinh tạm biệt mùi hôi nách vĩnh viễn

Mẹ bầu làm đẹp 26/07/2016 23:32

Tuyến mồ hôi ở nách tiết ra nhiều gây mùi hôi nồng nặc khó chịu, mặc dù đã chữa trị rất nhiều cách.

1 quả chanh và 1 quả cà chua, giúp mẹ sau sinh tạm biệt mùi hôi nách vĩnh viễn - Ảnh 1

Trong giai đoạn sau sinh hay đối với phụ nữ có tiền sử bệnh về nách, tuyến mồ hôi tiết ra nhiều hơn người bình thường. Tệ nhất là ở một số chị em còn xuất hiện mùi hôi rất nặng gây mất tự tin.

Có rất nhiều cách hạn chế tình trạng này như hạn chế rượu bia, ăn các thực phẩm có chứa kẽm, uống nhiều nước, loại bỏ lông, sử dụng vật thấm mồ hôi,… tuy vẫn có tác dụng trong việc chữa hôi nách mà mô hôi nhưng những biện pháp này phát huy tác dụng khá lâu.

Do đó, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một bí quyết giúp hạn chế tiết mồ hôi và trị hôi nách hiệu quả. Với công thức từ chanh - một loại quả mà ai cũng biết, rất dễ tìm mà giá lại rẻ.

Cách chữa hôi nách sau sinh với chanh và cà chua

Trong Đông Y, chanh được biết đến như một bài thuốc đa công dụng không những trị cảm, trị viêm họng, trị thâm, dưỡng trắng da mà còn cải thiện tình trạng hôi nách. Bởi trong chanh có chứa acid citric, tinh dầu có tác dụng thanh nhiệt, sát trùng, chống viêm,...

Chính nguồn acid dồi dào trong chanh giúp tiêu diệt vi khuẩn đang hoạt động trên vùng dưới cánh tay, đồng thời acid béo chưa no còn giúp khử mùi hiệu quả mà không gây kích ứng làn da nhạy cảm của mẹ sau sinh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 quả chanh và 1 quả cà chua, giúp mẹ sau sinh tạm biệt mùi hôi nách vĩnh viễn - Ảnh 2

- 1 quả chanh

- 1 quả cà chua chín

Các bước tiến hành thực hiện:

1 quả chanh và 1 quả cà chua, giúp mẹ sau sinh tạm biệt mùi hôi nách vĩnh viễn - Ảnh 3

- Chọn quả cà chua chín, đem rửa sạch xay nhuyễn. Lưu ý, không cần gọt vỏ hay lấy hột nhé.

- Vắt chanh lấy nước rồi trộn vào cà chua đã xay nhuyễn. Khuấy đều hỗn hợp cho nguyên liệu hòa vào nhau.

- Trước khi thoa hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay, bạn nên vệ sinh nách sạch sẽ bằng nước ấm để lỗ chân lông được giản nở.

- Sau khi thoa lên nách thì để nguyên hỗn hợp trong 30 phút, sau đó rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả trị hôi nách rõ rệt.

1 quả chanh và 1 quả cà chua, giúp mẹ sau sinh tạm biệt mùi hôi nách vĩnh viễn - Ảnh 4

- Ngoài ra, nếu bạn bận rộn không có thời gian để mua cà chua thì có thể cắt chanh làm đôi rồi chà lên vùng nách, cách này cũng giúp hạn chế mồ hôi và trị hôi nách nữa nhé. Tuy nhiên, sẽ không hiệu quả bằng công thức trên.

Chúc các bạn thành công!

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