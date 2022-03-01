Vỡ ối sớm, biến chứng nghiêm trọng khi mang thai và nguyên nhân

Khi vỡ ối sớm, phải tiến hành cấp cứu ngay lập tức. Theo Stanford Children's Health báo cáo rằng điều này có thể xảy ra trước 37 tuần. Vì vậy thai phụ có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng vỡ ối non tháng. Tuy nhiên, túi ối có thể vỡ vào ngày dự sinh trước khi các cơn co thắt bắt đầu.

Khi vỡ ối sớm, quá trình chuyển dạ thường bắt đầu trong khoảng 24 giờ. Tuy nhiên, có một cảnh báo rằng nếu điều này không xảy ra trong vòng 6-12 giờ, em bé có thể cạn nước ối và tình trạng có thể trở nên rất nghiêm trọng. Do đó, khi nước ối bị vỡ, tốt nhất nên đến bệnh viện ngay lập tức. Tại sao vỡ ối sớm? Nhiều trường hợp rất khó để xác định chính xác nguyên nhân gây vỡ ối sớm. Vỡ ối thường xảy ra khi bắt đầu chuyển dạ, nhưng khi nó xảy ra trước khi bắt đầu chuyển dạ, nguyên nhân có thể do tình trạng nhiễm trùng đang diễn ra, túi ối đã căng quá mức hoặc đã có tiền sử .

Nếu không bắt đầu chuyển dạ sau khi vỡ ối sớm, hãy đến bệnh viện ngay lập tức. Điều này đặc biệt quan trọng trong những trường hợp túi ối bị vỡ khi sinh non, tức là trước 37 tuần. Em bé vẫn chưa phát triển đầy đủ và có thể có những biến chứng nghiêm trọng nếu không có sự chuẩn bi trước. Các biến chứng khi vỡ ối sớm Khi màng ối vỡ sớm trùng với ngày gần sinh và các cơn co thắt bắt đầu ngay sau khi vỡ ối thì không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, vỡ ối sớm nhưng không có dấu hiệu chuyển dạ trước tuần thai thứ 37 dẫn đến một loạt rủi ro sau đây:

Khả năng nhiễm trùng trong màng ối tăng hậu quả có thể khiến em bé không nhận đủ oxy, người mẹ bị nhiễm trùng huyết, co giật hoặc trong trường hợp nghiêm trọng nhất là tử vong.

Quá trình chuyển dạ khó có thể diễn ra suôn sẻ do trong nhiều trường hợp em bé ở trong tư thế bắt buộc không thể sinh thường. Vì lý do này và mức độ nghiêm trọng của việc cạn nước ối, sinh mổ thường được áp dụng.

Có khả năng nhau bong non và thường gây đau bụng, chuột rút hoặc chảy máu, mặc dù có những phụ nữ không có triệu chứng. Tình trạng này có thể gây tử vong cho em bé. Quá trình chuyển dạ Khi thai phụ đến bệnh viện vì vỡ ối sớm, thai phụ sẽ được theo dõi để đảm bảo quá trình chuyển dạ bắt đầu trong vòng 6-12 giờ. Trong trường hợp không xảy ra tình trạng này, việc sử dụng thuốc giục sinh là cần thiết. Ngoài ra, nếu em bé không ở đúng tư thế, cách an toàn nhất là sinh mổ. Vỡ ối sớm là một tình huống rủi ro. Nếu quá trình chuyển dạ không bắt đầu, nguy cơ gặp các vấn đề rủi ro sẽ tăng lên. Ngoài ra, những trường hợp vỡ ối trước 37 tuần nguy hiểm hơn. Vì vậy, cần đến bệnh viện ngay lập tức để đảm bảo rằng cả mẹ lẫn con đều ổn và đứa trẻ sinh được khỏe mạnh.

Bài kiểm tra đơn giản giúp các bà bầu phân biệt vỡ ối với són tiểu Thông thường, dịch ối sẽ bị rò rỉ ra chứ không tuôn trào ào ạt. Quan trọng là bạn cần biết các dấu hiệu cho thấy màng ối đã vỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-oi-som-bien-chung-nghiem-trong-khi-mang-thai-va-nguyen-nhan-452778.html