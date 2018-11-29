Những lợi ích tuyệt vời của nhụy hoa nghệ tây đối với bà bầu

Nhụy hoa nghệ tây hay còn được gọi với tên Saffron được lấy từ nhụy của bông hoa nghệ tây mọc trên miền đất khô và nóng của vùng Địa Trung Hải. Mỗi bông hoa nghệ tây chỉ có 3 nhụy màu đỏ thẫm và trên mỗi cây chỉ có 4 bông hoa. Bởi vậy, người ta ví nhụy hoa nghệ tây giống như “vàng đỏ”, quý giá và vô cùng đắt đỏ.

Nhụy hoa nghệ tây vốn là loài thảo mộc vô cùng đắt đỏ bởi những tác dụng mà nó đem lại cho người sử dụng là rất “thần kỳ”. Đối với bà bầu, sử dụng nhụy hoa nghệ tây đúng cách sẽ vừa là liều thuốc bổ, vừa là cách chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo giúp mẹ bầu luôn xinh đẹp, khỏe mạnh trong suốt thời kỳ mang thai.

Các quốc gia như Iran, Ấn Độ, Hy Lạp,... có khí hậu thích hợp để trồng hoa nghệ tây và tại các quốc gia này chiếm sản lượng lên đến 90% tổng số nhụy hoa nghệ tây trên toàn thế giới. Sở dĩ nhụy hoa nghệ tây trở thành một loại gia vị đắt đỏ bậc nhất thế giới với giá trị lên đến 10.000USD cho 1kg nhụy hoa nghệ tây, tương đương với 230 triệu VNĐ là bởi vì công đoạn gieo trồng, thu hoạch và xử lý vô cùng công phu.

Để thu hoạch được nhụy hoa nghệ tây đem ra thị trường bán, người lao động phải hái bằng tay một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Trung bình 1kg nhụy hoa nghệ tây được thu thập từ khoảng 10.000 tới 17.000 bông hoa nghệ tây và để hái được số lượng đó, đòi hỏi người lao động phải làm việc miệt mài 40 giờ đồng hồ, tương đương với 1 tuần làm việc của nhân viên văn phòng.

Nhụy hoa nghệ tây có tác dụng gì?

Từ xa xưa, giới thượng lưu đã ưa chuộng sử dụng nhụy hoa nghệ tây như một loại gia vị trong món ăn, làm đẹp và chữa bệnh. Nữ hoàng Cleopatra cùng giới quý tộc cũng rất ưa thích dùng nhụy hoa nghệ tây. Bởi vậy, Saffron được coi như một thảo mộc quý giá, có nhiều lợi ích đối với con người.

Nhụy hoa nghệ tây có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe và làm đẹp

Nhụy hoa nghệ tây chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ điều trị các bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ, chữa chứng trầm cảm, ổn định tim mạch và giữ một vóc dáng cân đối. Ngoài ra, nhụy hoa nghệ tây còn chứa các thành phần ngăn ngừa sự gia tăng của các tế bào ung thư, giúp đẩy lùi ung thư và giữ cơ thể khỏe mạnh.

Công dụng tuyệt vời của nhụy hoa nghệ tây đối với bà bầu

Đối với phụ nữ mang thai, nhụy hoa nghệ tây là loại thực phẩm bổ sung rất tốt nên được duy trì dùng hàng ngày. Nhụy hoa nghệ tây giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ tiêu hóa cho phụ nữ mang thai, giúp việc hấp thu chất dinh dưỡng của thai nhi diễn ra thuận lợi hơn. Mẹ bầu uống nhụy hoa nghệ tây đều đặn còn giúp em bé có một làn da đẹp và mịn màng hơn.

Bà bầu sử dụng nhụy hoa nghệ tây tốt cho cả mẹ và bé

Ngoài ra, nhụy hoa nghệ tây còn giúp mẹ bầu luôn giữ được tâm trạng tốt, vui vẻ trong suốt thai kỳ mà không bị cáu gắt, trầm cảm do quá trình thay đổi hormone khi mang thai. Sự tác động của nhụy hoa nghệ tây đối với hệ thần kinh giúp mẹ bầu luôn được thư giãn, giấc ngủ ngon và sâu.

Nhụy hoa nghệ tây chứa kali và crocetin có chức năng điều hòa huyết áp. Các chất này cũng giúp ổn định tim mạch, bà bầu không bị tiểu đường trong suốt thai kỳ. Đồng thời, nhụy hoa nghệ tây cũng là một liều thuốc tự nhiên giúp mẹ bầu vơi bớt các cơn đau khi mang thai và khi sinh nở.

Lượng vitamin dồi dào cùng các khoáng chất có trong nhụy hoa nghệ tây tạo “màng chắn” giúp phụ nữ mang thai tăng cường khả năng đề kháng, ngừa các bệnh cảm cúm, ho, sổ mũi trong suốt thai kỳ, bổ sung dinh dưỡng cho cả mẹ và em bé.

Cách sử dụng nhụy hoa nghệ tây cho bà bầu:

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không nên sử dụng nhụy hoa nghệ tây và chỉ uống mỗi lần dưới 5 sợi. Mẹ bầu nên theo dõi tình trạng sức khỏe của mình sau khi uống nhụy hoa nghệ tây, nếu thấy những bất thường như tim đập nhanh, hoa mắt, chóng mặt thì không nên tiếp tục sử dụng.

Nhụy hoa nghệ tây có thể ngâm để uống với sữa hoặc nước, sử dụng bằng các loại ly, tách thủy tinh, sứ. Để nhụy hoa nghệ tây phát huy tác dụng tốt nhất, mẹ bầu cần sử dụng đều đặn và thường xuyên, liên tục.