Mất ngủ ảnh hưởng tới khả năng thụ thai như thế nào?

Nếu bạn đang mong muốn có con sớm, thì cần phải điều trị chứng mất ngủ “ngay lập tức”. Bởi khi mất ngủ, cơ thể rất khó tái tạo lại năng lượng để nâng cao chất lượng sống. Vì thế, mất ngủ không chỉ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe mà còn có tác động không nhỏ đến cơ quan sinh sản và khả năng thụ thai của con người. Cụ thể thế nào và giải pháp ra sao, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mất ngủ thường xuyên sẽ làm cho cơ thể dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí có thể bị kiệt sức. Điều này gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng công việc, tăng áp lực trong cuộc sống hàng ngày.

Càng mất ngủ, càng khó có con bạn có tin không? Bởi vì:

Hơn nữa, nếu thần kinh của chúng ta bị căng thẳng thì sẽ làm gián đoạn quá trình tiết hormone Leptin – một loại hormone quan trọng đối với chu kỳ rụng trứng của phụ nữ, về lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt.

Và một khi chu kì kinh nguyệt không đều sẽ khó xác định chính xác ngày rụng trứng để quan hệ đúng thời điểm khiến các cặp đôi khó thụ thai.

Mất ngủ gây rối loạn nhịp sinh học và giảm lượng tinh trùng

Mất ngủ được xem là một căn bệnh, sẽ làm rối loạn nhịp sinh học bình thường của một con người. Bởi nếu mất ngủ ban đêm, thì ban ngày làm việc sẽ gây ra những cơn buồn ngủ, cứ vậy, cơ thể sẽ dần rơi vào trạng thái căng thẳng.

Mất ngủ cũng kéo theo thời gian ăn uống và sinh hoạt hàng ngày bị rối loạn, dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể.

Mất ngủ làm giảm chất lượng tinh trùng!

Đặc biệt, đối với nam giới việc giấc ngủ không được đảm bảo kèm theo việc mất cân bằng nội tiết tố, làm giảm chất lượng tinh trùng, rất khó thụ thai. Nếu có thụ thai thành công, đứa con sinh ra cũng sẽ rất yếu, có sức đề kháng kém, dễ mắc các bệnh cơ hội.

Mất ngủ gây nguy cơ tăng cân và tiểu đường

Khi bị mất ngủ, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại hormone gây cảm giác thèm ăn các chất béo, khiến cơ thể dễ lên cân. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì và các bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp… Đặc biệt, không kiểm soát được cân nặng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến việc thụ thai vì béo phì sẽ làm thay đổi thành phần mỡ trong máu, tăng khả năng viêm nhiễm ở phụ nữ, làm giảm khả năng sống của trứng và phôi thai.

Tình trạng béo phì có thể làm tăng nguy cơ vô sinh!

Phụ nữ khi bị béo phì, chất lượng phôi thai cũng bị ảnh hưởng, có thể làm tăng nguy cơ vô sinh. Những người béo phì cũng dễ mắc bệnh tiểu đường do ăn quá nhiều đồ ngọt. Khi đó, bạn cần phải uống thuốc để điều trị, thành phần trong thuốc vô tình sẽ gây tác động lên cơ chế rụng trứng, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nữ giới.

Làm sao để chữa chứng mất ngủ tăng khả năng thụ thai cao?

Để đảm bảo quá trình thu thai diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và chất lượng thì các cặp vợ chồng cần chú ý đến giấc ngủ của mình. Muốn có một giấc ngủ ngon, xua tan mệt mỏi và áp lực, tạo hứng khởi cho mọi việc trong cuộc sống và sớm chào đón thành viên nhỏ trong gia đình thì bạn cần:

Tập thể dục là một cách để chữa trứng mất ngủ. Ảnh internet

- Không được sử dụng các chất kích thích (cà phê, trà, thuốc lá, rượu…) vào cuối buổi chiều, đặc biệt là trước khi đi ngủ.

- Tránh ngủ nhiều ban ngày, ngủ trưa khoảng 30 – 60 phút là vừa đủ.

- Tập thể dục buổi sáng đều đặn và không nên tập thể dục sát giờ đi ngủ (1 – 2 giờ trước ngủ) do kích thích hệ thần kinh nên khó ngủ hơn.

- Trước khi đi ngủ khoảng 20 phút bạn nên ngâm chân vào nước ấm, để thư giãn, dễ ngủ hơn.

- Cần vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát, không quá sáng, không quá nóng hay quá lạnh, tránh ánh sáng.

- Để có thể dễ ngủ hơn, bạn cần bổ sung các thực phẩm sau vào chế độ ăn: Gạo lức, thịt lợn tươi, cá tươi, gà, sữa đậu nành, măng tây,... bởi chũng chứa nhiều vitamin B1 giúp gia tăng hoạt động của các dây thần kinh.

Bổ sung những loại thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ cũng là biện pháp an toàn, tự nhiên!

- Rau mồng tơi, rau muống, rau dền, trái bơ, hạt bí, hạnh nhân...là thực phẩm chứa nhiều Magie, giúp thư giãn cơ bắp, mang lại hiệu quả dễ ngủ hơn mà bạn nên bổ sung vào thực đơn.

- Thịt gà, lạc, quả mơ, chuối, sữa chua... thì chứa chất Tryptophan, có công dụng giúp hỗ trợ tăng sản xuất hormon serotonin để dễ ngủ hơn, bạn cũng có thể lưu ý và đưa vào thực đơn để bồi bổ và nâng cao chất lượng giấc ngủ nhé!

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "mất ngủ ảnh hưởng tới khả năng thụ thai như thế nào?". Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả đang có kế hoạch thêm thành viên mới cho gia đình, sẽ biết áp dụng hợp lý và điều chỉnh lại lối sống sinh hoạt, để tăng cao khả năng thụ thai, "bách phát bách trúng" nhé! Chúc bạn thành công!