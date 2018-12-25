Mách mẹ những cách xoay ngôi thai ngược bên ngoài hiệu quả

Mẹ bầu 25/12/2018 21:06

Khi mẹ bầu biết cách xoay ngôi thai ngược đưa em bé về đúng vị trí thì việc sinh thường sẽ dễ dàng hơn và sức khỏe nhanh hồi phục sau sinh.

Khi gần đến ngày chui ra khỏi bụng mẹ mà em bé không xoay đầu, nghĩa là đầu bé không quay xuống dưới cổ tử cung và mặt úp vào phía trong bụng mẹ thì các trường hợp này gọi là ngôi thai ngược. Hiện nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể gây ra hiện tượng ngôi thai ngược, chỉ chẩn đoán có thể là do sự kết hợp từ một số lý do giữa mẹ và bé như: thể tích nước ối bất thường, song thai hoặc đa thai, tử cung, dạ con của mẹ có hình dạng bất thường, dây rốn ngắn… Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì ngôi thai ngược cũng khiến cho việc sinh nở của mẹ bầu gặp khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con, bác sĩ sẽ chỉ định mổ đẻ bắt con.

Việc mổ đẻ bắt con, người mẹ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình hồi phục, mất hàng tháng trời để liền vết thường, đôi khi làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa của con. Vì vậy, khi đi khám định kỳ và được chẩn đoán là ngôi thai ngược thì mẹ nên thông báo cho bác sĩ sản khoa để sử dụng các biện pháp can thiệp thích hợp nếu cần. Đồng thời, mẹ có thể tham khảo các kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay đang được áp dụng để giúp xoay ngôi thai ngược dưới đây:

Bài tập tì người về phía trước

Bài tập tì người về phía trước giúp mẹ bầu xoay ngôi thai ngược hiệu quả
Bài tập tì người về phía trước giúp mẹ bầu xoay ngôi thai ngược hiệu quả

Trước khi đi ngủ, người mẹ nên thực hiện bài tập tì người về phía trước để giúp em bé cảm thấy thoải mái, đồng thời giúp thư giãn cơ xương chậu và tạo ra lực kéo trong tử cung. Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể nhẹ nhàng xoay hông giống như múa bụng để khuyến khích bé di chuyển về đúng vị trí của ngôi thai chuẩn.

Bài tập nằm nghiêng

Bài tập nằm nghiêng sẽ giúp cằm thai nhi tì sát xuống ngực để dần dần xoay chuyển vị trí. Khi thực hiện bài tập này, mẹ bầu hãy nằm trên sàn, nâng hông lên nhờ 2 bàn chân. Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể sử dụng 1 tấm rộng để kê một đầu lên ghế và đầu còn lại trên sàn nhà, tạo ra một cây cầu dốc. Sau đó mẹ hãy nằm lên tấm ván, đầu hướng xuống dưới trong khoảng 20 phút. Mẹ bầu nên thực hiện động tác này khi đói hoặc khi bé đang hoạt động, hãy thả lỏng cơ thể và tránh căng cơ bụng để kích thích bé di chuyển.

Bơi lội

Bơi lội vừa tốt cho mẹ bầu và em bé trong bụng
Bơi lội vừa tốt cho mẹ bầu và em bé trong bụng

Bơi lội cũng là một cách xoay ngôi thai ngược hiệu quả, không chỉ giúp thai nhi tự xoay về phía ngôi thai thuận mà còn mang lại những lợi ích về sức khỏe cho người mẹ. Vì thế, nhà mẹ nào có hồ bơi thì hãy thường xuyên áp dụng cách này nhé!

Âm nhạc

Việc sử dụng âm nhạc có thể kích thích thai nhi hướng tới chỗ có âm thanh và nhờ đó thai nhi sẽ di chuyển về đúng vị trí trước khi sinh. Do đó, mẹ hãy cho bé nghe nhạc thường xuyên, đặc biệt là nên cho bé nghe những bản nhạc cổ điển hoặc những bài hát ru có giai điệu êm dịu bằng cách đặt tai nghe lên phần dưới bụng.

Nghe nhạc cũng là cách hay giúp mẹ bầu xoay ngôi thai ngược
Nghe nhạc cũng là cách hay giúp mẹ bầu xoay ngôi thai ngược

Các bác sĩ khuyến khích, khi mẹ bầu đang trong giai đoạn thai kỳ từ 34 đến 36 tuần tuổi thì nên lựa chọn các kỹ thuật tự nhiên, dễ làm như trên. Chỉ khi nào thai nhi từ 36 tuần trở đi thì mới nên áp dụng kỹ thuật ECV. Phương pháp này được áp dụng sau khi các biện pháp khác không hiệu quả. Tỷ lệ thành công của phương pháp này từ 40-70% và chỉ mất vài phút. Tuy nhiên, ECV không phải lúc nào cũng an toàn và một số mẹ bầu sẽ cảm thấy rất khó chịu trong quá trình xoay ngôi thai. Nhưng cảm giác khó chịu đó sẽ không đau đớn bằng quá trình hồi phục sau sinh mổ nếu như thai nhi không quay đầu đúng hướng.

Bà bầu uống sữa tươi có đường được không?

Bà bầu uống sữa tươi có đường được không?

Sữa được biết đến là nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu đối với mẹ bầu. Vậy sữa có công dụng gì đối với bà bầu? Bà bầu uống sữa tươi có đường được không? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có đáp án chính xác.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo xoay ngôi thai nguyên nhân ngôi thai ngược xoay ngôi thai bằng tay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 52 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 27 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 53 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 5 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 58 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân