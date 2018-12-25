Mách mẹ những cách xoay ngôi thai ngược bên ngoài hiệu quả

Khi mẹ bầu biết cách xoay ngôi thai ngược đưa em bé về đúng vị trí thì việc sinh thường sẽ dễ dàng hơn và sức khỏe nhanh hồi phục sau sinh.

Khi gần đến ngày chui ra khỏi bụng mẹ mà em bé không xoay đầu, nghĩa là đầu bé không quay xuống dưới cổ tử cung và mặt úp vào phía trong bụng mẹ thì các trường hợp này gọi là ngôi thai ngược. Hiện nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể gây ra hiện tượng ngôi thai ngược, chỉ chẩn đoán có thể là do sự kết hợp từ một số lý do giữa mẹ và bé như: thể tích nước ối bất thường, song thai hoặc đa thai, tử cung, dạ con của mẹ có hình dạng bất thường, dây rốn ngắn… Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì ngôi thai ngược cũng khiến cho việc sinh nở của mẹ bầu gặp khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con, bác sĩ sẽ chỉ định mổ đẻ bắt con. Việc mổ đẻ bắt con, người mẹ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình hồi phục, mất hàng tháng trời để liền vết thường, đôi khi làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa của con. Vì vậy, khi đi khám định kỳ và được chẩn đoán là ngôi thai ngược thì mẹ nên thông báo cho bác sĩ sản khoa để sử dụng các biện pháp can thiệp thích hợp nếu cần. Đồng thời, mẹ có thể tham khảo các kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay đang được áp dụng để giúp xoay ngôi thai ngược dưới đây:

Bài tập tì người về phía trước Bài tập tì người về phía trước giúp mẹ bầu xoay ngôi thai ngược hiệu quả Trước khi đi ngủ, người mẹ nên thực hiện bài tập tì người về phía trước để giúp em bé cảm thấy thoải mái, đồng thời giúp thư giãn cơ xương chậu và tạo ra lực kéo trong tử cung. Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể nhẹ nhàng xoay hông giống như múa bụng để khuyến khích bé di chuyển về đúng vị trí của ngôi thai chuẩn. Bài tập nằm nghiêng Bài tập nằm nghiêng sẽ giúp cằm thai nhi tì sát xuống ngực để dần dần xoay chuyển vị trí. Khi thực hiện bài tập này, mẹ bầu hãy nằm trên sàn, nâng hông lên nhờ 2 bàn chân. Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể sử dụng 1 tấm rộng để kê một đầu lên ghế và đầu còn lại trên sàn nhà, tạo ra một cây cầu dốc. Sau đó mẹ hãy nằm lên tấm ván, đầu hướng xuống dưới trong khoảng 20 phút. Mẹ bầu nên thực hiện động tác này khi đói hoặc khi bé đang hoạt động, hãy thả lỏng cơ thể và tránh căng cơ bụng để kích thích bé di chuyển.

Bơi lội Bơi lội vừa tốt cho mẹ bầu và em bé trong bụng Bơi lội cũng là một cách xoay ngôi thai ngược hiệu quả, không chỉ giúp thai nhi tự xoay về phía ngôi thai thuận mà còn mang lại những lợi ích về sức khỏe cho người mẹ. Vì thế, nhà mẹ nào có hồ bơi thì hãy thường xuyên áp dụng cách này nhé! Âm nhạc Việc sử dụng âm nhạc có thể kích thích thai nhi hướng tới chỗ có âm thanh và nhờ đó thai nhi sẽ di chuyển về đúng vị trí trước khi sinh. Do đó, mẹ hãy cho bé nghe nhạc thường xuyên, đặc biệt là nên cho bé nghe những bản nhạc cổ điển hoặc những bài hát ru có giai điệu êm dịu bằng cách đặt tai nghe lên phần dưới bụng. Nghe nhạc cũng là cách hay giúp mẹ bầu xoay ngôi thai ngược Các bác sĩ khuyến khích, khi mẹ bầu đang trong giai đoạn thai kỳ từ 34 đến 36 tuần tuổi thì nên lựa chọn các kỹ thuật tự nhiên, dễ làm như trên. Chỉ khi nào thai nhi từ 36 tuần trở đi thì mới nên áp dụng kỹ thuật ECV. Phương pháp này được áp dụng sau khi các biện pháp khác không hiệu quả. Tỷ lệ thành công của phương pháp này từ 40-70% và chỉ mất vài phút. Tuy nhiên, ECV không phải lúc nào cũng an toàn và một số mẹ bầu sẽ cảm thấy rất khó chịu trong quá trình xoay ngôi thai. Nhưng cảm giác khó chịu đó sẽ không đau đớn bằng quá trình hồi phục sau sinh mổ nếu như thai nhi không quay đầu đúng hướng.

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