Mách mẹ những cách xoay ngôi thai ngược bên ngoài hiệu quả

Khi gần đến ngày chui ra khỏi bụng mẹ mà em bé không xoay đầu, nghĩa là đầu bé không quay xuống dưới cổ tử cung và mặt úp vào phía trong bụng mẹ thì các trường hợp này gọi là ngôi thai ngược. Hiện nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể gây ra hiện tượng ngôi thai ngược, chỉ chẩn đoán có thể là do sự kết hợp từ một số lý do giữa mẹ và bé như: thể tích nước ối bất thường, song thai hoặc đa thai, tử cung, dạ con của mẹ có hình dạng bất thường, dây rốn ngắn… Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì ngôi thai ngược cũng khiến cho việc sinh nở của mẹ bầu gặp khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con, bác sĩ sẽ chỉ định mổ đẻ bắt con.

Việc mổ đẻ bắt con, người mẹ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình hồi phục, mất hàng tháng trời để liền vết thường, đôi khi làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa của con. Vì vậy, khi đi khám định kỳ và được chẩn đoán là ngôi thai ngược thì mẹ nên thông báo cho bác sĩ sản khoa để sử dụng các biện pháp can thiệp thích hợp nếu cần. Đồng thời, mẹ có thể tham khảo các kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay đang được áp dụng để giúp xoay ngôi thai ngược dưới đây: