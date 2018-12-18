Những bức thư ông già Noel gửi các bé hay, cảm xúc và nhiều ý nghĩa

Qua những bức thư thú vị này, các bậc phụ huynh có thể mượn hình ảnh ông già Noel để khen ngợi cũng như chỉ ra những lỗi mà các bé mắc phải. Đồng thời đưa ra những lời khuyên răn, dạy bảo để bé có thể dễ dàng nhận ra khuyết điểm mà sửa đổi. Bởi nhiều bé có thể không nghe lời cha mẹ, nhưng lại rất tin và nghe lời nhân vật 'thần thánh' nào đó.

Theo Giáo sư Jared Durtschi thuộc Đại học bang Kansas (Mỹ): “Ông già Noel là một biểu tượng về việc ban phát tình yêu thương. Tôi cho rằng đó là một điều tuyệt vời và sẽ có ích cho trẻ trong suốt cuộc đời”.

Bức thư này ông viết gửi cho con từ làng Santa Claus thuộc Rovaniemi, vùng Lapland, Phần Lan, mảnh đất mà ông đang sống cùng bầy tuần lộc đáng yêu. Thật vui vì con đã gửi thư và thăm hỏi sức khỏe, cảm ơn con rất nhiều, con thật đáng yêu.

Trong những ngày Giáng sinh, nơi quê hương của ông tuyết rơi nhiều và khung cảnh rất đẹp. Dù không khí ngoài trời rất lạnh và di chuyển cũng không mấy dễ dàng nhưng trong lòng ông cảm thấy vô cùng ấm áp. Ông rất vui vì đã liên tục nhận được những bức thư của các cháu từ khắp mọi nơi trên khắp thế giới.

Bức thư ông già Noel gửi các bé nhiều cảm xúc

Ngay từ sáng sớm, ông đã cùng bầy tuần lộc đi đến từng nhà gửi tặng những món quà đến các bạn nhỏ. Có không ít những bạn vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học giỏi và rất ngoan hiền. Các bạn ấy thật đáng yêu và rất xứng đáng để đón nhận món quà đầu tiên, ông yêu các bạn ấy thật nhiều.

Giờ thì ông dành thời gian viết thư và gửi quà tặng con.

Bé Lan Anh, ông khen con đã biết chăm chỉ học hành, trung thực và lễ phép vâng lời ông bà cha mẹ. Con đã biết tự giác học bài và sắp xếp góc học tập ngăn nắp, có hôm ông còn thấy con tự biết chuẩn bị đồng phục để đi học, con thật giỏi.

Ông biết con vừa nhận được giấy khen của cuộc thi viết chữ đẹp nữa đó, ông thật vui với những kết quả học tập tốt mà con đã nhận được.

Bé Lan Anh yêu dấu, ông vui vì con giữ lời hứa và chăm ngoan. Nhưng ông nghĩ con sẽ tốt hơn, giỏi hơn khi biết phụ việc nhà cho ba mẹ, cẩn thận khi làm toán và kiên nhẫn hơn khi đánh cờ vua.

Ông nhớ con đã có rất nhiều mơ ước, nào là trở thành bác sĩ như bố, thành cô giáo như mẹ, trở thành người múa lân, hay được học bổng và đi du học như cô Khuê, cô My để được đi khắp thế giới này.

Ông biết con rất hứng thú với việc học và nói tiếng Anh, nhưng mà con đừng nên bỏ qua việc học từ vựng nhé. Dù rằng con học rất mau thuộc nhưng như vậy không tốt chút nào, con sẽ rất nhanh quên đây.

Bé Lan Anh , con có ước mơ và quyết tâm thì con sẽ có thể gặt hái nhiều thành công. Nhưng con nhớ nhé, phải luôn thật chăm chỉ, tự giác học tập, rèn luyện mỗi ngày.

Con đã 10 tuổi rồi đấy, giúp mẹ chăm em, quét nhà, rửa chén, học nấu ăn cũng là đang rèn luyện bản thân để trở thành con ngoan trò giỏi đấy nhé.

Ôi, tuyết rơi ngoài trời đẹp quá, những chú tuần lộc lại vẫy đuôi nhắc ông đến giờ đi dạo quanh để tặng quà cho các bạn khác rồi con ạ. Con rất nhiều những bé khác đang chờ ông.

Bye bé Lan Anh nhé, ông gửi tặng con món quà con thích và một món quà cho em trai con đây. Con nhớ giữ lời hứa và chăm ngoan nhiều hơn nữa nhé con”.

Bức thư số 2:

Lá thư ông già Noel gửi các bé hay

Bé My và Nhật yêu thương,

Cũng như những mùa Giáng sinh trước, đây là mùa Giáng sinh mà ông già Noel lại nhận được không biết bao nhiêu là thư của các bạn nhỏ khắp nơi trên thế giới.

Nhưng thật lạ, ông lại thấy thiếu thư của My và Nhật. Không biết rằng vì thư thất lạc, vì các cháu đã lớn hay các cháu như rất nhiều người lớn khác đã bắt đầu hoài nghi rằng ông già Noel không có thật?

Các cháu có tin ông già Noel có thật không? Các cháu có cho là ta, luôn đầy ắp lòng yêu thương trẻ nhỏ và cả người lớn nữa. Có tin rằng ta sẽ với chiếc túi đỏ chất đầy quà, cưỡi chiếc xe tuần lộc lướt qua những ngôi nhà và mang đến những món quà bất ngờ với nụ cười hạnh phúc?

Bé My và Nhật thương mến, ông già Noel là ta, không khác gì mấy so với bao ông Bụt bà tiên mà các cháu vẫn thường nghe từ các câu chuyện cổ tích. Ta luôn hiện hữu trong cuộc sống này. Ta mang đến những món quà bất ngờ của niềm vui, của hạnh phúc dành cho những cháu xứng đáng được nhận nó.

Ông già Noel cùng những chú tuần lộc đi tặng quà cho trẻ

Thiên thần có sứ mệnh riêng đó là mang đến những điều diệu kỳ trong cuộc sống này. Qùa tặng chỉ có thể dành cho những người đáng yêu và người tốt. Đó cũng chính là lý do mà chỉ có người tốt mới có thể hiểu những bí mật liên quan đến các thiên thần.

Các cháu có biết không? Trong cuộc sống này, chỉ có người tin vào điều kỳ diệu mới gặp được điều kỳ diệu, những người nào thật sự tốt mới cảm nhận được người tốt xung quanh mình.

Có một vị thiên thần đã nói rằng, trao tặng cho những người quanh mình những món quà của niềm vui của hạnh phúc thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận được món quà là một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Vậy, các cháu có tin vào những điều trên không? Thay vì vội tin, các cháu hãy thử viết ra những điều tốt đẹp mà các cháu đã làm hàng ngày và những món quà niềm vui đã được nhận mà các cháu thấy ấn tương nhất. Các cháu nhớ lời Ông nhé: “Chỉ có người tin vào điều kỳ diệu mới thấy được điều kỳ diệu”.

Yêu các cháu thật nhiều. Hôn các cháu.

Ký tên

Ông già Noel

Ông già Noel không khác gì mấy so với ông Bụt bà tiên từ các câu chuyện cổ tích

Chỉ với 2 bức thư ông già Noel gửi các bé khá hay và nhiều cảm xúc vừa rồi cha mẹ có thể dựa vào đó mà sáng tạo thêm cho phù hợp với con. Thông qua hình ảnh ông già Noel để gieo vào lòng trẻ những điều tốt đẹp cũng là một cách dạy con hiệu quả rất đáng để chúng ta nên học tập theo.