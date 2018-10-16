Để có một thai kỳ khỏe mạnh, bên cạnh việc ăn và uống các thực phẩm giàu dinh dưỡng thì mẹ bầu cần bổ sung các loại viên uống và sữa để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Trong đó, sữa được xem là thức uống có giá trị dinh dưỡng cao và có nhiều tác dụng đối với cơ thể.

Sữa là nguồn cung cấp dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là sữa tươi cũng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, Vậy bà bầu uống sữa tươi có đường được không ?

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, khi mang thai, cơ thể mẹ bầu cần bổ sung rất nhiều dưỡng chất, nhất là canxi và sắt. Các loại sữa có nhiều thành phần Omega 3, Omega 6, DHA, ARA… chính là hỗ trợ đắc lực cho sự hình thành và phát triển của não bộ thai nhi.

Sữa không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nhất là hỗ trợ hệ xương phát triển, mà còn giúp bài trừ độc tố, nhuận tràng, giảm lượng cholesterol trong máu, ổn định huyết áp, đặc biệt là mang lại giấc ngủ ngon hơn.

Cần biết cách chọn và dùng sữa phù hợp khi mang thai

Vì vậy, việc uống sữa khi mang thai giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên các chuyên gia về dinh dưỡng bà bầu cũng khuyến cáo, việc uống sữa bà bầu không phải là cách duy nhất để em bé khỏe mạnh. Không nên xem sữa là thần dược cho bà bầu và cũng không phải tất cả các loại sữa đều tốt như nhau.

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Bà bầu uống sữa tươi có đường được không?

Hiện nay bà bầu thường tiếp nhận dinh dưỡng từ ba nguồn sữa khác nhau là sữa bột, sữa đặc và sữa tươi. Sữa tươi là loại sữa được lấy trực tiếp từ bò, dê… sau khi xử lý được đóng gói vào hộp, bịch hoặc chai…

Sữa tươi không đường vừa không làm mất đi nhiều vi chất vừa giúp kiểm soát lượng đường ở mức cân bằng

Sữa tươi được xem là thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất từ thiên nhiên, rất tốt cho cơ thể, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Với hàm lượng dinh dưỡng được đảm bảo nguyên vẹn cùng các lợi khuẩn, sữa rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Sữa tươi được dùng để pha chế, trộn với trái cây

Sữa tươi thường được sử dụng thường xuyên như một thức uống hàng ngày và được dùng dưới nhiều hình thức khác nhau từ pha chế, trộn với trái cây, làm bánh cho đến thêm vào các món ăn. Vì vậy, mẹ bầu uống sữa tươi sẽ cung cấp những dưỡng chất thiết yếu trong suốt quá trình mang thai, giúp em bé phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt sữa tươi có hương vị thơm ngon nên dễ uống không gây ngán trong quá trình sử dụng.

Dùng sữa tươi như là thực phẩm bổ sung hoặc thay thế cho sữa bầu

Sữa tươi có hai loại là ít đường và không đường, theo đó mẹ bầu có thể hoàn toàn lựa chọn loại sữa theo sở thích. Tuy nhiên các Chuyên gia khuyên các mẹ nên dùng sữa tươi không đường sẽ tốt hơn.

Thực tế sữa tươi không đường không làm mất đi nhiều vi chất, nếu mẹ bầu tăng cân quá nhiều hoặc bị tiểu đường khi thai nghén thì việc kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể là rất cần thiết. Trong trường hợp này các mẹ có thể sử dụng sữa tươi không đường để kiểm soát các yếu tố trên cho phù hợp với nhu cầu của từng mẹ.

Theo lời khuyên của các Chuyên gia, mẹ nên dùng sữa tươi không đường sẽ tốt hơn

Ngoài sữa tươi ra, mẹ bầu cần kết hợp bổ sung thêm dưỡng chất cần thiết thông qua các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng, rau xanh, ngũ cốc, hoa quả… nhằm đảm bảo sự cân bằng dinh dưỡng trong suốt thai kỳ.

Có thể nói, trong thai kỳ, các mẹ cần được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cùng những nguyên tố vi lượng khác cho cơ thể. Việc uống sữa bầu vẫn luôn được khuyến khích. Nhưng trong một số trường hợp và hoàn cảnh, mẹ bầu hoàn toàn có thể dùng sữa tươi như là thực phẩm bổ sung hoặc thay thế cho sữa bầu. Quan trọng nhất vẫn là cần có chế độ dinh dưỡng cân bằng để cả mẹ và bé có sự phát triển tốt nhất.

Ngoài sữa tươi ra, mẹ bầu cần kết hợp bổ sung thêm dưỡng chất cần thiết thông qua việc bổ sung thực phẩm

Trên đây là giải đáp chi tiết xoay quanh thắc mắc “Sữa có công dụng gì đối với bà bầu? Bà bầu uống sữa tươi có đường được không”. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp chị em nắm vững kiến thức về dinh dưỡng của sữa đối với mẹ bầu và áp dụng để có một thai kỳ khỏe mạnh, chào đón đứa con tương lai của mình.