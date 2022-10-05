Mách mẹ bầu những đồ ăn vặt cho bà bầu vừa khỏe mẹ lại tốt cho con

Một số mẹ bầu khác thì khi mang thai lại rất thèm ăn và luôn nghĩ tới đồ ăn. Ngoài các bữa chính thì mẹ còn ăn rất nhiều bữa phụ khác trong ngày. Tuy nhiên thì không phải loại đồ ăn vặt nào cũng tốt và cũng mang lại lợi ích cho mẹ bầu lẫn thai nhi. Có những món rất hợp khẩu vị nhưng lại không có giá trị dinh dưỡng, thậm chí lại tiềm ẩn rất nhiều chất độc hại, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ và bé.

Khi mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ tăng lên khá nhiều. Tuy nhiên, kể từ khi có thai thì các hormone và nội tiết tốt trong cơ thể thay đổi nhiều dẫn đến việc rất nhiều mẹ bầu không thể ăn uống được nhiều trong các bữa chính, dẫn đến không đủ cung cấp nguồn năng lượng cần thiết. Chính vì vậy, các bữa phụ trong ngày khá quan trọng, nhằm giúp mẹ bầu bổ sung năng lượng, tăng cường các nguồn chất dinh dưỡng để đáp ứng được quá trình mang thai.

Các mẹ hãy cùng điểm danh những món ăn vặt lành mạnh cho bà bầu theo từng giai đoạn của thai kỳ được liệt kê sau đây, đảm bảo rằng những món này vừa lợi cho mẹ, vừa tốt cho con, lại không sợ tăng cân quá nhiều, cũng không sợ tiểu đường thai kỳ đâu nhé.

Chính vì vậy, mẹ bầu cần biết cách chọn lựa những đồ ăn vặt cho bà bầu sao cho vừa ngon, vừa có nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, có lợi cho thai nhi. Nếu chọn không đúng, ăn không đúng thì những đồ ăn vặt có thể gây thừa cân, béo phì, tiểu đường thai kỳ, ngộ độc,… hoặc không cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho em bé.

Đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng đầu thai kỳ

Ở 3 tháng đầu của thai kỳ, khi thai nhi còn đang rất mỏng manh và yếu ớt, cơ thể của mẹ thì còn đang dần làm quen với sự có mặt của em bé nên thường hay xảy ra tình trạng nôn nghén. Có nhiều mẹ nôn nghén rất dữ dội khiến không thể ăn nổi cơm, cháo hay đồ ăn gì. Nên lúc này, những đồ ăn vặt lại là một cứu cánh. Những đồ ăn vặt ở giai đoạn này cần đảm bảo các yếu tố: giảm bớt tình trạng nôn nghén, có nhiều dinh dưỡng để tránh cơ thể mẹ bầu suy yếu, thiếu dinh dưỡng, lại có thể giúp tăng cường phát triển trí não và thể chất của thai nhi.

Những món đồ ăn vặt mà các mẹ mang thai 3 tháng đầu thai kỳ có thể ăn ví dụ như:

- Sữa chua: Ăn từ 1-2 hộp sữa chua mỗi ngày giúp nhiều lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa, tăng cường bổ sung canxi từ sữa để em bé trong bụng phát triển xương tốt hơn. Mẹ bầu nên ăn các loại sữa chua ít đường hoặc không đường thì sẽ không lo lắng về việc tăng cân. Ngoài ra có thể ăn sữa chua cùng với những loại trái cây tươi như dâu, táo, nho, việt quất, chanh leo… để món sữa chua ngon hơn, hấp dẫn hơn.

Mẹ bầu nên chọn loại sữa chua ít đường hoặc không đường nhé!

- Ô mai: Vào những lúc nôn nghén nhiều, các mẹ bầu có thể nhấm nháp một chút một trong các loại ô mai như ô mai mận, ô mai mơ, ô mai sấu,… Vị chua chua ngọt ngọt của những loại ô mai hay mứt này sẽ giúp giảm tình trạng buồn nôn, giúp khẩu vị của mẹ bầu tốt hơn, đồng thời cũng mang đến vitamin và khoáng chất có lợi cho cả mẹ và thai nhi.

- Bột ngũ cốc: Bột ngũ cốc các loại hạt là lựa chọn lý tưởng để cung cấp năng lượng cho những ai nôn nghén nghiêm trọng, không ăn nổi cơm, cháo. Mỗi ngày uống 1-2 ly bột ngũ cốc được làm từ các loại đậu và hạt dinh dưỡng như hạnh nhân, óc chó, yến mạch, hạt điều, gạo lứt… sẽ giúp mẹ bầu có một bữa phụ đơn giản, nhanh chóng mà lại đủ chất.

-Trái cây: Các loại trái cây cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là mẹ bầu trong giai đoạn 3 tháng đầu bị nôn nghén. Bất cứ khi nào thấy đói thì mẹ bầu đều có thể ăn các loại trái cây ngon, lành tính như: bưởi, táo, ổi, cam, dâu, nho, quýt… Những loại trái cây này giúp làm dịu cảm giác đói, còn tăng cường vitamin, đặc biệt là vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Không chỉ trái cây tươi mà các loại trái cây sấy khô như mận sấy, mơ sấy, quả nho khô,… cũng rất ngon và nhiều dinh dưỡng.

Trái cây cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những giờ ăn vặt của mẹ nhé!

- Các loại hạt: Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, mắc ca, đậu hà lan,… là những loại hạt rất giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều chất béo có lợi giúp mẹ bầu dù ăn ít mà vẫn đủ chất. Ngoài ra các loại hạt này còn cung cấp DHA, axit folic cho cơ thể mẹ, giúp tăng cường phát triển hệ thần kinh của thai nhi.

Đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng giữa thai kỳ

Ba tháng giữa thai kỳ là giai đoạn mà tình trạng nôn nghén của mẹ bầu đã giảm nhiều, có mẹ đã hết hẳn nôn nghén. Giai đoạn này ngoài các bữa ăn chính cần cân đối các chất béo, chất xơ, tinh bột, rau củ quả thì trong các bữa phụ, đồ ăn vặt cho bà bầu cũng cần chú ý để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cả cơ thể mẹ lẫn cơ thể bé. Giai đoạn này, bữa phụ của các mẹ có thể tham khảo những đồ ăn vặt sau:

-Trái cây tươi: Trái cây tươi luôn luôn cần thiết để cung cấp đủ vitamin cho cơ thể mẹ bầu. Những loại trái cây nên ưu tiên lựa chọn vẫn là những loại quả ngon, lành, sạch. Có thể đến các loại trái cây ngon như cam, quýt, bưởi, na, hồng xiêm, vú sữa, bơ, táo… Ngoài cách ăn trực tiếp thì cũng có thể chế biến thành các món sinh tố, nước ép, salad trái cây, trái cây trộn sữa tươi, sữa chua. Mẹ bầu có thể linh hoạt thay đổi theo khẩu vị và sở thích của mình. Lưu ý một chút là không nên ăn quá nhiều các loại quả ngọt, hoặc thêm đường vào các loại nước ép trái cây quá nhiều vì dễ gây nguy cơ tiểu đường thai kỳ.

Sữa hạt - loại sữa giàu dinh dưỡng cho mẹ và bé!

- Sữa tươi, sữa hạt: Sữa tươi không đường, sữa hạt là thực phẩm lý tưởng để bổ sung năng lượng vào các bữa phụ hoặc vào buổi tối mỗi khi mẹ bầu bị đói. Mẹ bầu nên chọn các loại sữa tươi không đường hữu cơ hoặc có thể sử dụng các loại sữa thảo mộc được làm từ các loại quả, hạt tự nhiên. Rất nhiều các loại đậu như đậu nành, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, hạt óc chó, hạt điều, hạt macca, hạt hạnh nhân,… đều có thể kết hợp với nhau để tạo thành những món sữa hạt rất thơm ngon và giàu dinh dưỡng.

Ngoài ra thì sữa chua, các loại bánh quy ít đường, bánh ngũ cốc, bột ngũ cốc đều có thể làm đồ ăn vặt lành mạnh cho các mẹ bầu.

- Các loại quả, hạt khô: Các loại hạt khô như mắc ca, óc chó, hạnh nhân, hạt bí, hạt điều… là những món đồ ăn vặt cho bà bầu vừa tốt cho mẹ, vừa tốt cho bé. Nhấm nháp một vài loại hạt vào các bữa phụ giúp mẹ giảm nhanh cơn đói, lại có nhiều chất dinh dưỡng, không cần ăn quá nhiều nên không sợ tăng cân, đồng thời cung cấp rất nhiều chất có lợi cho bé.

Ví dụ, trong 100g hạt mắc ca chứa 85mg canxi, chứa 3,7mg sắt, 368mg kali, 76g chất béo có lợi và nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho cơ thể khác. Những loại hạt này là những thực phẩm lý tưởng giúp mẹ bầu đủ chất mà không lo béo.

Các loại hạt cũng là món ăn vặt dinh dưỡng cho mẹ!

Đồ ăn vặt cho bà bầu 3 tháng cuối thai kỳ

Giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ là giai đoạn mà mẹ bầu cần đặc biệt quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, thực đơn ăn uống mỗi ngày để thai nhi phát triển toàn diện và nhanh chóng. Giai đoạn này, cơ thể mẹ lại càng cần nhiều canxi, sắt và các vitamin, khoáng chất cần thiết nhằm đảm bảo cân nặng của thai nhi phát triển theo đúng tuổi thai, lại đảm bảo mẹ bầu không được tăng cân quá mức.

Lúc này, các bữa ăn của mẹ bầu vẫn cần đảm bảo đầy đủ các chất đạm, chất đường bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, cần lưu ý những món có thể gây co bóp tử cung hoặc không có lợi cho thai nhi.

Ở 3 tháng cuối này, những đồ vặt cho bà bầu có thể đa dạng tùy theo sở thích của mẹ bầu, tuy nhiên vẫn cần hạn chế tiêu thụ quá nhiều đường, nhiều muối, không dùng các đồ có gas, đồ có chất kích thích hoặc chiên rán quá nhiều dầu mỡ. Có thể kể đến những món ăn vặt tốt như:

-Bánh quy: Hãy chọn loại bánh quy ít đường, bánh quy trái cây sẽ giúp mẹ ngon miệng, chống đói và không cung cấp quá nhiều đường. Mỗi lần hãy chỉ ăn 1-2 cái thôi mẹ bầu nhé.

Mỗi lần chỉ nên ăn 1-2 cái bánh quy thôi mẹ nhé!

- Sinh tố: Bơ, chuối, xoài, na, vú sữa, dâu tây, hồng xiêm, táo… ngoài việc ăn trực tiếp thì mẹ bầu có thể thêm chút sữa tươi, sữa chua vào để xay thành món sinh tố thơm ngon. Một ly sinh tố trái cây vào bữa phụ buổi sáng hoặc bữa phụ buổi chiều là hoàn toàn lý tưởng.

Ly sinh tố bơ cho bữa phụ buổi sáng hoặc buổi chiều thì đều hợp lý nhé!

- Nước trái cây: nước cam, nước mía, nước ép các loại hoa quả khác đều rất tốt. Tuy nhiên, hạn chế cho thêm đường tinh luyện vào nước uống. Những đồ uống ngọt sẵn thì nên uống ít và uống với tần suất thưa.

- Bắp luộc, khoai lang luộc: Bắp luộc, khoai lang luộc, là những món rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp no lâu, ít chất béo lại giúp ngừa tiểu đường, táo bón. Hai món này cũng rất tốt cho da và mắt của mẹ bầu. Tuy nhiên, tránh ăn hai món này vào buổi tối vì sẽ dễ gây đầy bụng.

Bắp luộc vừa thơm lại dễ tiêu hóa cho mẹ bầu!

Tóm lại, ngoài những bữa chính, mẹ bầu đừng quên bổ sung dinh dưỡng bằng những đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe nhé. Hãy biết cách chọn những đồ ăn vặt cho bà bầu vừa ngon, vừa dinh dưỡng lại an toàn. Chúc các mẹ bầu có thai kỳ thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!