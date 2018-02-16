Cách nấu cháo tim cật heo thơm ngon lạ miệng, giàu dinh dưỡng cho bà bầu

Mẹ bầu 16/02/2018 08:35

Với cách chế biến đơn giản, không quá cầu kỳ, cháo tim cật heo là món ăn ngon tuyệt cho các bà bầu hoặc những người mới ốm dậy bồi bổ sức khỏe.

Với quan niệm “ăn gì bổ nấy”, nhiều gia đình vẫn thường có thói quen nấu cháo tim cật heo cho bà bầu giúp bổ khí huyết, an thai. Để nấu được món cháo thơm ngon, chị em cần chú ý ngay từ cách chọn và sơ chế nguyên liệu ban đầu.

Cách nấu cháo tim cật ngon cho bà bầu

Cách nấu cháo tim cật heo thơm ngon lạ miệng, giàu dinh dưỡng cho bà bầu - Ảnh 1
Cháo tim cật heo cho bà bầu có cách chế biến vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Xương heo: 500g.  Mẹ bầu lưu ý, muốn cháo đậm vị béo nên mua xương ống; Muốn cháo ít béo nên chọn mua xương sườn.

- Cật heo, tim heo: Mỗi thứ 200g. Lưu ý chọn cật, tim heo tươi, không có mùi hôi và không bị khô.

Cách nấu cháo tim cật heo thơm ngon lạ miệng, giàu dinh dưỡng cho bà bầu - Ảnh 2
Chị em lưu ý chọn cật và tim heo thật tươi để tránh có mùi hôi khi nấu cháo - Ảnh minh họa: Internet

- Gạo: ½ chén

- Gạo nếp: 1 nắm

- Hành tím bào mỏng: 50g

- Hành tím củ: 5 củ

- Rau cải cúc (tần ô) : 1 bó

- Rau gia vị (hành lá, ngò): vừa đủ

- Chanh, ớt, gừng

- Tiêu, nước mắm, muối

Sơ chế nguyên liệu

Bước 1: Xương heo mua về đem rửa sạch máu, chặt miếng vừa ăn. Tiếp theo, cho vào nồi 3 lít nước sạch, ½ muỗng cà phê tiêu, 2/3 muỗng cà phê muối, 5 củ hành tím đập dập bắc lên bếp nấu lửa nhỏ. Trong quá trình nấu lưu ý mở vung và thường xuyên vớt bọt để nước hầm trong. Hầm đến khi thịt ở xương mềm nhừ thì bắt đầu lọc lấy nước đem nấu cháo.

Bước 2: Gạo trắng và gạo nếp vo sạch, để ráo, phi hành tỏi dậy mùi thơm rồi rang với gạo thật khô.

Bước 3: Cật heo bỏ vỏ màng, chẻ đôi theo chiều dày, bỏ toàn bộ màng mỏng trắng và phần gân ở giữa. Sau đó rửa sạch với muối, cắt lát mỏng. Cho thêm chút tiêu, muối vào ướp. Bảo quản trong tủ lạnh.

Cách nấu cháo tim cật heo thơm ngon lạ miệng, giàu dinh dưỡng cho bà bầu - Ảnh 3
Tim heo, cật heo rửa sạch, cắt lát - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tim heo rửa sạch, cắt lát mỏng và ướp, bảo quản như cật heo.

Bước 5: Phi vàng phần hành tím đã bào mỏng, vớt ra chén để riêng.

Bước 6: Hành lá, ngò rửa sạch, để ráo nước rồi cắt nhỏ.

Bước 7: Gừng cạo vỏ, rửa sạch, cắt sợi nhỏ như que tăm.

Bước 8: Rau tần ô rửa sạch, cắt khúc ngắn khoảng 5cm.

Thực hiện:

Bước 1: Cho nước hầm xương vào nấu sôi.

Bước 2: Cho gạo vào nấu với lửa nhỏ đến khi chín mềm với độ đậm đặc vừa phải, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Bước 3: Múc 1 tô cháo cho vào nồi nhỏ nấu sôi. Tiếp đến cho lần lượt cật, tim, gan vào đun đến khi sôi thì tắt bếp.

Bước 4: Múc cháo ra tô, rắc thêm hành tím phi vàng, tiêu, hành ngò cắt nhỏ ăn kèm rau tần ô, nước mắm, chanh, ớt.

Chúc chị em thành công với cách nấu cháo tim cật heo cho bà bầu.

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