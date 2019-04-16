Cách chữa núm vú bị nứt cổ gà cho phụ nữ sau sinh

Ban đầu nứt cổ gà chỉ là vết nứt nhỏ, mẹ sẽ cảm thấy đau nhẹ khi cho con bú . Nhưng lâu ngày tình trạng nứt chân càng nhiều, đau đớn, thậm chí có thể nhiễm trùng, mưng mủ sốt dài ngày cho mẹ, chưa kể đến gây mất vệ sinh do mỗi lần bầu sữa mẹ bị chảy máu. Điều này gián tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, mẹ cũng căng thẳng dẫn đến ức chế sự tiết sữa, ảnh hưởng đến chất lượng sữa.

Thông thường, vú mẹ bị nứt cổ gà là do cho bé bú không đúng cách. Bé không ngậm hết phần quầng vú của mẹ mà chỉ ngậm phần núm vú, điều này khiến phần da núm vú bị kéo căng, lâu dần gây nứt vùng da quanh chân núm vú.

Chính vì vậy, khi bị nứt cổ gà, mẹ không nên cho bé bú nữa. Thay vào đó có thể vắt sữa để cho bé bú bình, giảm tối đa đau đớn cũng như không làm vết thương nặng hơn. Đến khi nào phần nứt liền da, mềm lại thì mẹ hãy cho con bú trở lại.

Chữa nứt cổ gà bằng mật ong

Mật ong chữa núm vú bị nứt cổ gà hiệu quả

Mật ong được xem là một “thần dược” trong chăm sóc da nhờ có công dụng dưỡng ẩm, sát khuẩn và cung cấp các vitamin và khoáng chất. Đồng thời, trong mật ong cũng chứa hàm lượng chất kháng sinh cao nên tình trạng nứt cổ gà sẽ nhanh chóng được cải thiện. Sau khi vệ sinh sạch sẽ phần núm vú, bạn hãy bôi mật ong lên để giúp phần vết thương nhanh ăn da non, mau lành.

Chữa nứt cổ gà bằng lá tía tô

Lá tía tô được xem là một vị thuốc trong Đông y, có thể chứa nhiều bệnh. Nó chứa 0,3-0,5% tinh dầu (theo trọng lượng khô), citral 20%. Thành phần tinh dầu chủ yếu là perillaldehyd, L-perrilla alcohol, limonen, α-pinen, hydrocumin, còn có elsholtziaceton, β-cargophylen, bergamoten và linalool perillaldehyd, có tác dụng ức chế các loại vi trùng như: Tụ cầu khuẩn, trực khuẩn lî, trực khuẩn đại tràng… làm lành vết thương nhanh chóng. Chính vì vậy, loại lá này có tác dụng chữa đứt cổ gà rất tốt. Bạn chỉ cần lấy khoảng 20 lá tía tô, đem rửa sạch sau đó đốt thành than, nghiền nát rồi rắc lên vết nứt trên núm vú. Trước khi khi rắc lên, bạn phải vệ sinh núm vú thật sạch, thực hiện khoảng 5-7 ngày thì tình trạng này sẽ đỡ.

Chữa núm vú nứt cổ gà bằng lá trà xanh

Nước trà xanh chữa núm vú nứt cổ gà rất tốt

Lá trà xanh cũng là một trong những “dược liệu” chữa nứt cổ gà hiệu quả, nhanh chóng giảm đau giảm ngứa cho mẹ. Sở dĩ nó có tác dụng chữa nứt cổ gà hiệu quả như vậy là do chứa một lượng tinh dầu lớn và các axít đi cùng tinh dầu: Acetic, butyric, cafeic, caproic, palmitic, propionic, valeric… giúp sát khuẩn, nhanh làm lành vết thương.

Hàng ngày, các chị em hãy lấy một nắm lá trà xanh rửa sạch, cho thêm vào 1 chút muối rồi đun sôi. Sau đó đổ nước trà xanh ra, để nguội rồi vệ sinh vùng núm vú bị nứt cổ gà. Cứ thực hiện thường xuyên tình trạng nứt cổ gà sẽ được cải thiện nhanh chóng, mẹ có thể tiếp tục cho con bú như bình thường.

Tuy nhiên, khi bị bứt cổ gà, các chị em đã thử hết các cách ở trên mà vẫn không cải thiện thì cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ để tránh trường hợp nặng quá, vết nứt núm vú rộng, nhiễm trùng mưng mủ hay có xuất hiện đầu trắng ở núm vú.

Phòng tránh núm vú bị nứt cổ gà

Phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh vì thế để tránh được tình trạng núm vú nứt cổ gà thì trước và sau mỗi lần cho con bú, các mẹ hãy sử dụng nước ấm cùng khăn mềm để lau rửa đầu vú và xung quanh bầu vú thật sạch sẽ, khô thoáng. Luôn luôn cho trẻ bú đều hai bên vú.

Khi cho bé bú, mẹ cầm phải chú ý đến tư thế của bé. Hãy để miệng của bé mở rộng, ngậm toàn bộ phần quầng vú và đầu vú. Tuyệt đối không nên cho bé vừa ngủ vừa ngậm vú để tránh việc bé cắn vào đầu vú, có thể gây tổn thương dẫn đến viêm nhiễm đầu vú. Bên cạnh đó, các mẹ cũng cần phải mặc áo ngực vừa vặn, phù hợp với kích cỡ ngực, không nên mặc áo ngực có gọng kim loại để giúp dòng sữa được lưu thông dễ dàng và tránh tổn thương vú do cọ xát.