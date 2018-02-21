Các tư thế ngồi cực kỳ nguy hiểm bà bầu nên tránh để không làm hại cả mẹ và con

Ngồi bắt chéo chân, ngồi xổm, ngồi khoanh chân… là các tư thế bà bầu nên tránh để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng thời kỳ mang thai, mẹ bầu cũng nên chú ý đến các tư thế đi, đứng, ngồi, nằm để giảm bớt gánh nặng khi trọng lượng cơ thể dần tăng lên và không ảnh hưởng đến bé. Các tư thế ngồi bà bầu nên tránh Ngồi bắt chéo hai chân Khi mang thai, mẹ bầu cần tránh ngồi bắt chéo hai chân - Ảnh minh họa: Internet Thói quen ngồi bắt chéo hai chân khá phổ biến ở chị em phụ nữ. Tuy nhiên, khi mang thai, chị em cần tránh tư thế này để không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Những mẹ bầu bị phù nề nếu ngồi bắt chéo hai chân sẽ khiến máu dồn nhiều xuống chân làm chân bị phù to hơn.

Ngồi khoanh chân Mẹ bầu ngồi khoanh chân sẽ khiến phần chi dưới bị chèn ép khiến lưu lượng máu bị hạn chế, ảnh hưởng đến các dây thần kinh vùng đùi. Hậu quả là tình trạng phù nề ở mẹ bầu ngày càng trầm trọng đồng thời ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thai nhi. Ngồi không tựa lưng Ngồi không tựa lưng khi mang thai sẽ làm tăng gánh nặng lên cột sống - Ảnh minh họa: Internet Việc ngồi không tựa lưng một thời gian dài sẽ khiến mẹ bầu bị đau lưng. Khi ngồi làm việc, ăn cơm hoặc tham gia các hoạt động khác, chị em lưu ý nên để lưng và cột sống có điểm tựa. Đồng thời giữ cho cột sống thẳng kẻo làm tình trạng đau lưng khi mang thai trở nên trầm trọng.

Ngồi xổm Chị em cần tuyệt đối tránh ngồi xổm trong thời kỳ bầu bí. Khi mang thai, vùng bụng dưới và cột sống của mẹ bầu đã phải chịu áp lực rất lớn. Mẹ bầu ngồi xổm sẽ khiến các cơ vùng bụng bị kéo căng gây đau nhói. Các mạch máu khu vực dưới chi bị ùn tắc, không thể lưu thông dẫn đến tình trạng suy giãn tĩnh mạch, phù nề vô cùng nguy hiểm cho bà bầu. Ngoài ra, tư thế ngồi xổm cũng gây áp lực lớn lên bàng quang phụ nữ mang thai. Ngồi nửa mông Tư thế ngồi nửa mông trên giường hay trên ghế cũng tạo nên áp lực cột sống cho mẹ bầu. Ngồi lâu ở tư thế này, mẹ bầu sẽ cảm thấy đau nhói ở lưng. Ngồi chùng lưng, vai buông thõng Nhiều chị em thường có thói quen buông thõng vai, chùng lưng vì cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khi mang thai, mẹ bầu vừa chịu áp lực từ trọng lượng cơ thể, vừa bị những cơn đau cột sống hành hạ nên tuyệt đối không ngồi ở tư thế này. Ngồi ngả người về phía trước Các mẹ bầu công sở thường có thói quen ngồi không tựa lưng và ngả người về phía trước - Ảnh minh họa: Internet Khi làm việc, nhiều mẹ bầu có thói quen đẩy người về phía trước. Tư thế này sẽ tạo áp lực cho bụng bầu khiến cơ thể mẹ mệt mỏi và gây khó chịu cho thai nhi. Để bảo vệ an toàn cho mẹ và bé, bà bầu cần tránh những tư thế ngồi kể trên nhé!

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