Bà bầu bị ợ nóng phải làm sao?

Bên cạnh đó, thai nhi trong bụng mẹ lớn dần ép vào dạ dày và cơ thắt thực quản dưới cũng làm gia tăng quá trình axit bị đẩy lên thực quản gây ra chứng ợ nóng .

Ợ nóng ở bà bầu là hiện tượng axit trong dạ dày bị trào ngược lên thực quản. Nguyên nhân của hiện tượng này là do lượng hormone relaxin trong cơ thể phụ nữ mang thai tăng cao làm chậm quá trình tiêu hóa. Thức ăn ở trong dạ dày lâu hơn khiến lượng axit tiết ra nhiều hơn.

Gừng có rất nhiều công dụng đối với phụ nữ mang thai. Các thành phần trong củ gừng làm tăng lượng máu cung cấp cho thai nhi, điều chỉnh lượng cholesterol trong máu, trị ốm nghén, giải cảm, chữa đầy hơi, khó tiêu và chứng ợ nóng trong suốt thai kì.

Để ợ nóng không còn là nỗi ám ảnh thường trực, mẹ bầu chỉ cần tăng cường ăn một số thực phẩm tốt cho dạ dày và điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt.

Trà gừng là giải pháp trị ợ nóng an toàn và hiệu quả cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị ợ nóng, chị em chỉ cần uống một gói trà gừng hoặc một cốc nước gừng pha mật ong trong bữa ăn. Gừng sẽ đẩy lùi các axit gây ợ nóng, nôn mửa.

Ăn đu đủ chín

Đu đủ chín là loại trái cây rất tốt cho bà bầu do trong thành phần chứa nhiều vitamin A,B,C, các axit hữu cơ, phốt pho, magie, sắt, kali và chất xơ… Đặc biệt, đu đủ còn chứa một loại enzym tự nhiên có tác dụng giảm chứng ợ nóng. Bên cạnh đó, hoạt chất protease trong đu đủ có vai trò làm mềm và phân giải các protein gây khó tiêu trong đường ruột. Chất xơ giúp mẹ bầu không gặp phải tình trạng táo bón.

Ăn đu đủ chín vừa giúp mẹ bầu cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho bé, vừa trị chứng táo bón, ợ nóng khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, để cải thiện chứng ợ nóng, đầy hơi và táo bón khi mang thai, chị em đừng quên ăn đu đủ chín hàng tuần.

Áp dụng một số mẹo trị ợ nóng

Chia nhỏ bữa ăn

Thay vì ăn 3 bữa ăn chính, mẹ bầu có thể chia nhỏ thành 4 – 6 bữa ăn phụ. Mỗi bữa ăn chỉ nên ăn một lượng vừa đủ no nhưng vẫn đảm bảo đa dạng thực phẩm để cung cấp đủ dưỡng chất nuôi cơ thể mẹ và bé. Áp dụng phương pháp này, dạ dày mẹ bầu sẽ giảm bớt gánh nặng và tiêu hóa hiệu quả hơn, phòng ngừa chứng đầy hơi và ợ nóng thường gặp khi mang thai.

Tích cực ăn thức ăn lỏng, tránh thức ăn kích thích

Súp, sữa chua, canh… là những thực phẩm lỏng nhanh chóng đi qua dạ dày mẹ bầu và không gây ra cảm giác khó chịu, giảm được chứng ợ nóng. Đối với những thức ăn rắn mẹ bầu cần thiết phải ăn để bổ sung dinh dưỡng, chị em lưu ý nên ăn chậm, nhai kỹ để dạ dày hoạt động tốt hơn.

Để đẩy lùi chứng ợ nóng, mẹ bầu cần tích cực ăn thức ăn lỏng và nói không với thức ăn cay nóng, kích thích dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm gây ra chứng ợ nóng như: trái cây nhiều axit (cam, quít, cà chua, mơ..), thức ăn cay, sô cô la, cà phê… mẹ bầu cần hạn chế đến mức tối đa.

Chế độ ngủ và tư thế ngủ hợp lý

Để không gặp phải những cơn ợ nóng gây khó chịu về đêm, chị em không nên ăn tối sát giờ đi ngủ. Thay vào đó, mẹ bầu hãy dùng bữa tối cách ít nhất 3 giờ trước khi lên giường.

Kê cao gối và nằm nghiêng bên trái khi ngủ sẽ giúp mẹ bầu không bị ợ nóng về đêm - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chị em cần chú ý khi ngủ nên kê cao gối hơn bình thương và nằm nghiêng bên trái để axit không đi từ dạ dày lên thực quản đồng thời giúp lượng máu lưu thông tốt đến thai nhi.