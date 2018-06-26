Các biện pháp tránh thai thông dụng cực kỳ an toàn khi đang cho con bú

Dưới đây là các biện pháp tránh thai phổ biến chị em phụ nữ có thể áp dụng khi đang cho con bú đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Sau khi sinh em bé, các chị em có thể dần hâm nóng tình cảm vợ chồng bằng những biện pháp tránh thai an toàn khi đang cho con bú , không làm thay đổi nội tiết và không ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Có rất nhiều biện pháp tránh thai, đối với cả những mẹ sinh thường hay sau sinh mổ.

Khi đang cho con bú, mẹ bầu cũng có thể sử dụng các phương pháp tránh thai an toàn - Ảnh: Internet

Tránh thai bằng bao cao su

Tránh thai bằng bao cao su là biện pháp an toàn nhất đối với phụ nữ đang cho con bú vì bao cao su hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ và không làm thay đổi nội tiết bên trong cơ thể mẹ. Ngoài ra, ngừa thai bằng bao cao su có thể đạt hiệu quả cao, đồng thời giúp cho mẹ không bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục.

Mẹ sau sinh nên sử dụng các loại bao cao su chất liệu tự nhiên, không có hương liệu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc sử dụng bao cao su để ngừa thai thường khiến cho phụ nữ cảm thấy khó chịu do cơ thể phụ nữ sau sinh thường bị giảm khả năng ham muốn tự nhiên. Do đó, dùng bao cao su để tránh thai cũng không được đa số cánh mày râu tán thành.

Tránh thai bằng phương pháp cho con bú vô kinh

Tránh thai bằng cách cho con bú là biện pháp cực kỳ đơn giản nhưng lại không đem lại hiệu quả triệt để. Mẹ cho em bé bú sẽ giúp cơ thể sản sinh ra lượng prolactin tự nhiên, giúp ngăn ngừa sự rụng trứng và tăng khả năng ngừa thai.

Cho con bú thường xuyên giúp ngừa thai hiệu quả - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, để phương pháp này phát huy được tác dụng trong việc tránh thai, mẹ cần phải cho em bé bú liên tục cả ngày và đêm, theo dõi thường xuyên cơ thể mẹ bởi nếu có kinh trở lại, chắc chắn rằng phương pháp này sẽ bị vô hiệu hóa.

Sử dụng các loại thuốc tránh thai cho phụ nữ cho con bú

Trong thời kỳ cho con bú, chị em phụ nữ vẫn có thể sử dụng các loại thuốc tránh thai an toàn có thành phần progestin. Tuy nhiên, với phương pháp này, chị em cần nhớ là phải uống hàng ngày và uống đúng giờ mới đem lại tác dụng.

Đối với chị em phụ nữ mắc các bệnh lý khác, cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc tránh thai nhằm hạn chế nguy cơ gây ra các tác dụng phụ và phản ứng đối với cơ thể.

Thắt vòi trứng

Nếu không có ý định sinh thêm em bé thì bạn có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật thắt vòi trứng trong vòng 6 tuần đầu sau sinh. Đây là phương pháp tránh thai tuyệt đối và vĩnh viễn, chị em cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định sử dụng.