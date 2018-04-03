Bí quyết đơn giản giúp giữ vòng một không bị chảy xệ sau sinh chị em nên nhớ

- Do sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai: Khi mang thai, nội tiết tố trong cơ thể bà bầu thay đổi khiến vòng 1 cũng có sự thay đổi nhất định. Bầu ngực chị em lúc này căng to đáng kể để trữ một lượng lớn sữa nuôi con. Sau khi sinh, các ống sữa phát triển hơn để bơm sữa về. Ngực chị em sẽ giãn nở ở mức tối đa, nhiều trường hợp bị rạn da trầm trọng.

Những nguyên nhân chính khiến vòng 1 chị em chảy xệ sau sinh bao gồm:

- Không mặc áo ngực chuyên dụng cho phụ nữ sau sinh: Nhiều chị em lựa chọn áo ngực không phù hợp hoặc không mặc áo ngực có thể khiến ngực bị chảy xệ dưới tác dụng của trọng lực.

- Cho con bú sai cách: Khi trẻ chào đời, quá trình nuôi con bằng sữa mẹ thời gian dài sẽ khiến vòng 1 chị em có nguy cơ chảy xệ nếu không tập luyện thường xuyên.

Bí quyết giữ vòng 1 không bị chảy xệ sau sinh

Cho con bú đúng cách

Việc cho con bú đúng cách không những giúp chị em giữ được dáng ngực, giúp ngực căng tròn hơn mà còn tránh các hiện tượng nứt cổ gà, đau lưng.

Cho bé bú đều hai bên ở tư thế thích hợp sẽ tránh tình trạng ngực bị chảy xệ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên cho bé bú đều hai bên. Nếu mẹ chỉ quen cho bé bú bên thuận lâu dần sẽ khiến bầu ngực mất cân đối. Khi cho con bú nên chú ý tư thế thích hợp, có thể nằm trên giường hoặc ngồi thoải mái trên ghế tựa.

Thường xuyên mặc áo ngực với kích cỡ phù hợp

Thời gian cho con bú, chị em nên hạn chế “thả rông” để tránh trọng lực tác động khiến ngực chảy xệ. Nhiều bà mẹ thường sử dụng áo ngực chuyên dụng cho phụ nữ sau sinh để nâng đỡ và giữ dáng vòng 1.

Massage ngực thường xuyên

Massage ngực thường xuyên sẽ kích thích sữa tiết nhiều và giữ dáng vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cho con bú, chị em có thể dùng khăn mềm thấm nước ấm chườm lên bầu ngực sau đó massage nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Thao tác này sẽ giúp vòng 1 săn chắc, giảm sưng đau đồng thời kích thích lượng sữa tiết ra nuôi con nhỏ.

Lưu ý đến chế độ dinh dưỡng

Phụ nữ sau sinh nên ăn đa dạng thực phẩm để cung cấp năng lượng cho cơ thể và có nguồn sữa chất lượng nuôi con. Đồng thời, để cải thiện vòng 1 sau sinh, chị em nên ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin E, vitamin B có trong các loại thịt, trứng, sữa, các loại đậu...