Mách chị em các món ăn ngon từ nghệ tươi cho phụ nữ sau sinh

Mẹ bầu 30/03/2018 19:37

Các món ăn từ nghệ tươi sẽ giúp phụ nữ sau sinh bồi bổ khí khuyết, tăng cường sức khỏe, da dẻ khỏe khoắn, hồng hào.

Nghệ là một trong những thực phẩm thường xuyên có mặt trong "mâm cơm bà đẻ" giúp phụ nữ sau sinh bồi bổ khí khuyết, chống oxy hóa, giảm cholesterol, chống viêm, thải độc cơ thể... và nhiều công dụng tuyệt vời khác. 

Chỉ cần kết hợp nghệ với các thực phẩm giàu đạm (thịt heo, cá lóc, thịt bò...) một cách khéo léo, chị em sẽ có những bữa cơm cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể và tạo sữa nuôi con.

Các món ăn chế biến từ nghệ cho phụ nữ sau sinh

Thịt lợn kho nghệ

Mách chị em các món ăn ngon từ nghệ tươi cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 1
Thịt lợn kho nghệ là món ăn quen thuộc của nhiều phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Thịt nạc vai: 500g

- Nghệ tươi: 300g

- Hành khô: 3 củ

- Gia vị (đường, hạt nêm, mắm muối…)

Sơ chế:

- Thịt heo rửa sạch, để ráo nước, thái miếng vừa ăn (độ dày khoảng 2cm).

- Nghệ tươi rửa sạch, giã nhỏ.

- Hành khô bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ.

Thực hiện:

Bước 1: Ướp thịt heo, nghệ, hành và gia vị trong khoảng 30 phút.

Bước 2: Cho dầu ăn vào nồi, phi hành thơm rồi cho thịt đã ướp vào đảo đến khi thịt săn lại. Tiếp đến, cho 1 chén nước vào, đậy nắp nồi đến khi sôi.

Bước 3: Để nồi thịt nhỏ lửa trên bếp ninh nhừ từ 15 – 20 phút. Nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi nước thịt đã cạn, miếng thịt thấm gia vị thì tắt bếp.

Thịt bò xào nghệ và rau củ

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Thịt bò xào nghệ và rau củ cung cấp nhiều sắt, vitamin và khoáng chất cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Phi lê thịt bò: 100g

- Nghệ tươi: 1 củ

- Đậu đũa: 50g

- Cà rốt: 50g

- Cà chua bi: 50g

- Hành tây: 50g

- Hành, tỏi băm

- Gia vị, dầu ăn

Thực hiện:

Bước 1: Nghệ tươi rửa sạch, giã nhỏ, vắt lấy nước. Các nguyên liệu khác rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng vừa ăn.

Bước 2: Thịt bò thái miếng vuông, ướp với nghệ, tỏi băm, hành, gia vị khác.

Bước 3: Phi thơm hành, tỏi, cho thịt bò vào đảo nhanh tay trên ngọn lửa lớn, nêm gia vị vừa ăn, đổ ra đĩa để riêng.

Bước 4: Tiếp tục cho dầu vào chảo tiến hành xào cà rốt, đậu đũa, hành tây, cà chua bi. Sau đó đổ thịt bò vào đảo đều, nêm gia vị lần nữa cho vừa ăn.

Cá lóc kho nghệ

Mách chị em các món ăn ngon từ nghệ tươi cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 3
Phụ nữ sau sinh sẽ không thể cưỡng lại vị thơm ngon của món cá lóc kho nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Cá lóc: 1 con

- Nghệ tươi: 1 củ

- Hành lá, ớt, nước mắm, dừa tươi

- Gia vị dùng để kho cá

Thực hiện:

Bước 1: Nghệ tươi rửa sạch, giã nhuyễn.

Bước 2: Làm sạch cá, rửa lại bằng nước muối loãng. Sau đó ướp cá lóc cùng nghệ, nước mắm, đường, bột nêm, hành băm, ớt băm trong vòng 15 phút.

Bước 3: Cho cá đã ướp vào nồi, thêm nước dừa tươi, dầu ăn đun trên lửa nhỏ đến khi nước kho sánh lại thì tắt bếp.

Chúc chị em thành công khi chế biến các món ăn từ nghệ cho phụ nữ sau sinh!

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