Bí quyết để ‘vòng 1’ không bị chảy xệ sau sinh

Mẹ bỉm sữa sẽ sở hữu đôi gò bồng săn chắc như thuở còn son nếu biết điều này.

Nhiều phụ nữ than phiền sau khi sinh ngực bị chảy xệ mà không hề biết rằng chỉ với vài mẹo nhỏ họ có thể giữ cho ngực luôn săn chắc như thuở còn son.

Massage ngực

Không cần phải quá cầu kỳ, khi tắm, mẹ chỉ cần dùng vòi hoa sen xịt nước lạnh vào bầu ngực. Việc di chuyển vòi sen quanh ngực theo chiều kim đồng hồ, việc làm này sẽ giúp kích thích các cơ quanh ngực săn chắc, giảm được tình trạng chảy xệ do cho con bú sau sinh.

Mặc áo ngực cho con bú

Dù đang trong giai đoạn cho con bú các mẹ vẫn nên mặc áo ngực để ngực được nâng đỡ, để các cơ ở ngực không phải làm việc quá tải. Mẹ hãy chọn loại áo ngực cho con bú để vừa bảo vệ ngực lại tiện dụng.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin B,E

Vitamin B, E sẽ giúp duy trì đồ đàn hồi cho vòng 1. Vậy nên, trong thực đơn hàng ngày phụ nữ sau sinh nên bổ sung ngũ cốc nguyên cám, rau xanh, trái cây tươi. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế nạp chết béo động vật vào cơ thể.

Tập thể dục

Không cần phải tập luyện với cường độ mạnh, bajn chỉ cần các bài tập tạ tay đơn giản để vòng một trở nên săn chắc hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp các bài tập aerobic để toàn thân được vận động, giúp cơ thể nhanh phục hồi sau sinh.

Massage ngực

Ngoài việc dùng vòi hoa sen để massage ngực, mẹ có thể dùng khăn sạch thấm nước ấm để massage bầu ngực. Mẹ hãy dùng khăn ấm lau quanh ngực theo chiều tư dưới lên trên trong khoảng10 phút/ lần. Việc massage bằng khăn ấm không chỉ giúp ngực săn chắc mà còn giúp kích thích tuyến sữa làm việc, giúp mẹ có được nguồn sữa dồi dào cho con bú.

Góc nhìn khác của mẹ Úc về cơ thể sau sinh của người phụ nữ Chia sẻ của cô hẳn sẽ giúp những người mẹ đang chán ghét cơ thể xấu xí sau sinh lạc quan và biết yêu bản thân hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-quyet-de-vong-1-khong-bi-chay-xe-sau-sinh-217703.html