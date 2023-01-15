Bí mật về đường sọc nâu ở bụng bầu mà nhiều mẹ quan tâm

Linea nigra (tiếng Latinh nghĩa là “vạch đen”) thường được gọi là vạch mang thai, là một vạch hơi đậm hơn màu da tự nhiên xuất hiện trên bụng của phụ nữ khi thai được khoảng 4 tháng. Nó kéo dài từ rốn đến mu, bề ngoài hoàn toàn bình thường. Khi mang thai, hormone kích thích melanocyte tăng lên, có liên quan đến sự thay đổi màu da.

Trên thực tế, mỗi người phụ nữ đều có sẵn một đường linea nigra, được gọi là “linea alba” nghĩa là đường màu trắng, tương đồng với màu da nên chúng ta không để ý và nó sẽ sẫm màu hơn khi mang thai.

Lý do chính là khi mang thai, với việc tăng lên của lượng hooc-môn estrogen, cơ thể sẽ sản sinh ra nhiều melanin hay sắc tố hơn, khiến đường linea alba trở nên sẫm màu. Lượng sắc tố tăng đột ngột, cơ thể còn chứng kiến một vài thay đổi như xuất hiện vết thâm nám trên mặt hoặc da quanh vùng đầu vú thâm hơn.

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Đường sọc nâu này sẽ biến mất sau sinh

Đường linea nigra chỉ thoáng qua và sau khi quá trình mang thai kết thúc, nó thường bắt đầu mờ đi. Giống như vẻ ngoài của nó, sự thay đổi này diễn ra dần dần và không cần bất kỳ sự can thiệp nào. Bạn chỉ nên dưỡng ẩm cho da, đặc biệt là vùng bụng, để tạo điều kiện cho nó biến mất.

Đường sọc nâu này có thể chẩn đoán giới tính của thai nhi không?

Trong dân gian thường có quan niệm rằng nếu đường sọc nâu này chạy dài từ khung xương sườn đến rốn thì mẹ bầu sẽ đẻ con gái còn nếu nó chạy dài xuống tận vùng bụng dưới và vùng kín thì sẽ có con trai. Một quan niệm khác lại cho rằng nếu chỉ cần có đường sọc này thì sẽ đẻ con trai.

Chưa có cơ sở khoa học nào cho mối liên quan của đường kẻ này với giới tính của thai nhi.

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Trong khi những lời đồn này là vô hại, nhưng các mẹ bầu cũng nên nhớ rằng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào chúng. Với mỗi lần mang thai, mẹ bầu có 50% khả năng sinh con trai và 50% là sinh con gái nên thực sự là đường kẻ này không nói lên điều gì.

Và có một thực tế là không phải là mẹ bầu nào cũng sẽ có đường này nên nếu mẹ bầu nào không có thì cũng không phải lo sợ còn nếu có thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì.