Giấc ngủ đối với mẹ bầu quan trọng thế nào, mẹo giúp bầu ngon giấc tốt cho cả mẹ và con

Mẹ bầu 24/11/2022 13:20

Mẹ bầu thức khuya thường đồng nghĩa với việc thời gian ngủ trong một ngày có thể ít hơn và điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ lẫn thai nhi.

Các chuyên gia cho biết, thiếu ngủ khi mang thai có thể dẫn đến một số biến chứng như tiền sản giật – tình trạng có thể dẫn đến huyết áp cao và các vấn đề về thận, thậm chí sinh non.

Nguyên nhân

Mẹ bầu thức khuya, ngủ ít có thể do chuột rút, đau lưng, đau nhức tay chân

Ốm nghén, buồn nôn trước khi đi ngủ.

Đau nhức cơ thể, đau lưng và cứng khớp có thể dẫn đến khó ngủ.

Đi tiểu thường xuyên làm phiền giấc ngủ vì tử cung có xu hướng mở rộng trong thời kỳ mang thai và có thể gây áp lực lên bàng quang.

Giấc ngủ đối với mẹ bầu quan trọng thế nào, mẹo giúp bầu ngon giấc tốt cho cả mẹ và con - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Một số phụ nữ mang thai có xu hướng bị ợ nóng, gây nóng rát ở ngực và cổ họng, dẫn đến khó ngủ.

Cảm thấy buồn nôn khi ngủ.

Chuột rút ở chân cũng gây khó ngủ.

Một số mẹo để hỗ trợ bạn có thể ngủ thẳng giấc hơn vào ban đêm gồm:

Ngủ trễ một chút

Mặc dù có vẻ hơi vô lý nhưng các chuyên gia đã chia sẻ rằng nếu mẹ bầu gặp khó khăn khi ngủ thì thay vì đi ngủ sớm, bạn có thể trì hoãn thời gian lên giường. Nếu cố gắng ép bản thân phải ngủ, mẹ bầu sẽ cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Do vậy, hãy thử làm “cú đêm” trong một vài ngày để báo hiệu cho cơ thể biết mẹ bầu cần được nghỉ ngơi nhiều hơn vào đêm hôm sau.

Tuy nhiên khi thức khuya, bạn hãy chọn những hoạt động nhẹ nhàng, chẳng hạn như đọc sách, may vá quần áo, ngâm bồn nước ấm. Hạn chế tiếp xúc với thiết bị điện tử nhiều nhất có thể bởi sóng điện từ sẽ ngăn cản giấc ngủ đến với bạn đấy.

Ngủ ngắn nhiều lần

Mẹ bầu thường rất dễ bị mất sức và mỏi mệt vào ban ngày. Do vậy, hãy tranh thủ chợp mắt khi nào bạn có thể, chẳng hạn như sau giờ ăn trưa hoặc chỉ đơn giản là nhắm mắt trong khoảng 5-10 phút những lúc cảm thấy mỏi mệt. Tuy nhiên, hãy cố gắng không nằm một chỗ quá lâu sau 6 giờ tối bởi sẽ gây khó khăn cho giấc ngủ ban đêm.

Tập tư thế ngủ đúng là cách giúp bà bầu dễ ngủ

Tư thế ngủ an toàn và dễ chịu cho bà bầu nhất là ngủ nghiêng về bên trái. Tư thế này sẽ hỗ trợ máu và oxy truyền đến thai nhi tốt hơn. Bên cạnh đó, tư thế nằm nghiêng cũng làm giảm áp lực lên bụng, giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm mua các loại gối dành cho bà bầu để có được điểm tựa và độ nghiêng phù hợp.

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 Ảnh minh họa

Vận động nhẹ

Sau khi ăn, bạn hãy thử vận động nhẹ bằng cách đi bộ hoặc tập một vài động tác yoga cho bà bầu đơn giản. Thói quen này được các chuyên gia khuyến khích bởi sẽ ngăn ngừa tình trạng chuột rút, một trong những nguyên nhân làm cho bạn thức giấc về đêm.

Chú ý đến nhiệt độ phòng

Vệ sinh giấc ngủ tốt cũng là cách giúp mẹ bầu ngủ sâu giấc. Trong đó, điều cần ưu tiên là bạn nên chỉnh nhiệt độ máy lạnh sao cho mát mẻ nhất có thể. Khi mang thai, thân nhiệt của bạn sẽ tăng cao hơn mức bình thường, do đó càng dễ gây mất ngủ nếu thời tiết nóng bức. Ngoài ra, bạn nên mặc quần áo có chất liệu thoáng mát để cơ thể cảm thấy thoải mái, từ đó dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

 

Chế độ dinh dưỡng phù hợp

Việc uống một ly sữa ấm, ăn các thực phẩm giàu carbohydrate chẳng hạn như bánh quy giòn là cách giúp bà bầu ngủ ngon rất đơn giản mà lại mang đến hiệu quả.Ngoài ra, một bữa ăn nhẹ giàu protein có thể giữ cho lượng đường trong máu ở mức cân bằng, từ đó ngăn ngừa tình trạng bà bầu bị đau đầu và bốc hỏa.

Cuối cùng, bạn hãy cố gắng uống đủ nước mỗi ngày nhằm tạo điều kiện để các cơ quan được hoạt động một cách hiệu quả, điều hòa thân nhiệt và giảm thiểu nguy cơ nhức mỏi do chuột rút. Song song đó, mẹ bầu nên tránh hấp thụ caffein vì đây là chất kích thích gây mất ngủ và không tốt cho thai kỳ.

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