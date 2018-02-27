Bà bầu thiếu máu nên ăn gì?

Mẹ bầu 27/02/2018 17:32

Thời kỳ mang thai, cơ thể bà bầu cần gấp đôi lượng sắt để cung cấp cho cả mẹ và con. Tuy nhiên, theo thống kê, có đến 50% phụ nữ mang thai bị thiếu sắt trầm trọng dẫn đến tình trạng thiếu máu. Vì vậy, bà bầu thiếu máu cần tích cực ăn nhiều thực phẩm giàu chất sắt.

Thiếu máu do sắt là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ mang thai. Tình trạng này kéo dài sẽ gây suy nhược cơ thể mẹ bầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của thai nhi. Ngoài việc uống thuốc bổ sung lượng sắt theo đơn của bác sĩ, chị em còn cần phải bổ sung qua nguồn thực phẩm hàng ngày. Do đó, bà bầu thiếu máu cần tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu hàm lượng sắt thuộc 4 nhóm theo tháp cân đối dinh dưỡng.

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Bà bầu thiếu máu nên ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng sắt cao để tránh tình trạng hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

 Bà bầu thiếu máu nên ăn gì?

Thịt bò

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Thực bò là loại thịt đỏ rất giàu chất sắt bà bầu nên ăn - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò là loại thịt đỏ giàu dinh dưỡng và là thực phẩm không thể thiếu đối với các mẹ bầu cần bổ sung sắt. Cứ 85mg thịt bò sẽ cung cấp cho mẹ bầu 2,1mg sắt.

Cá hồi

Cá hồi là loại cá ít thủy ngân, chứa nhiều axit béo omega 3 hỗ trợ quá trình hình thành ống thần kinh, ngăn ngừa dị tật thai nhi. Bên cạnh đó, mẹ bầu ăn cá hồi thường xuyên sẽ cải thiện tình trạng thiếu máu và phòng các chứng bệnh khác như: máu khó đông, huyết áp, đột quỵ…

Lòng đỏ trứng gà

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Ăn từ 3 - 4 quả trứng gà sẽ giúp bà bầu phòng ngừa chứng thiếu sắt - Ảnh minh họa: Internet

Các chất dinh dưỡng của trứng gà đều tập trung hầu hết ở lòng đỏ. Trứng gà giàu protein, sắt, chất khoáng, các vitamin quan trọng (A, B1, B6, D, K…) giúp mẹ bầu tăng cường sức khỏe, cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho thai nhi. Mỗi tuần mẹ bầu nên ăn từ 3 – 4 quả trứng gà để bổ sung lượng  sắt bị thiếu hụt cho cơ thể.

Bí đỏ

Bí đỏ là loại rau củ giàu chất dinh dưỡng như protein, vitamin, amino axit, canxi, sắt, kẽm… đóng vai trò quan trọng với sức khỏe con người, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Mẹ bầu thiếu sắt có thể ăn canh bí đỏ, cháo bí đỏ nấu cùng các thực phẩm bổ dưỡng khác để bồi bổ cơ thể.

Củ dền

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Uống nước ép củ dền hoặc ăn củ dền luộc sẽ giúp mẹ bầu cải thiện tình trạng thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Trong các loại rau củ giàu chất sắt không thể không nhắc đến củ dền. Vitamin C và chất sắt dồi dào trong củ dền giúp mẹ bầu bổ máu, có làn da mịn màng khi mang thai.

Nước cam

Nguồn vitamin C dồi dào trong nước cam sẽ tạo điều kiện cho bà bầu hấp thụ tối đa lượng sắt nhận được từ viên uống bổ sung và các thực phẩm khác. Mẹ bầu có thể thêm vài muỗng mật ong vào nước cam để tăng cường sức khỏe.

Các loại hạt

Bên cạnh việc tăng cường ăn rau củ quả bổ sung sắt cho mẹ và thai nhi, bà bầu đừng bỏ qua những loại hạt chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như: Hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt mắc ca... Các loại hạt này không chỉ tốt cho cơ thể mẹ mà còn rất có ích cho sự phát triển não bộ của thai nhi.

Cách nấu cháo bí đỏ bổ dưỡng, thơm ngon cho bà bầu thiếu máu

Cách nấu cháo bí đỏ bổ dưỡng, thơm ngon cho bà bầu thiếu máu

Bí đỏ là loại rau củ giàu dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi. Để ăn ngon miệng hơn, mẹ có thể học cách nấu cháo bí đỏ kết hợp với nhiều thực phẩm bổ dưỡng khác.

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